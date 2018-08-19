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    «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд». Прогноз и ставки на матч 2-го тура английской Премьер-лиги 19 августа

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Манчестер Сити Хаддерсфилд Таун
    Прогноз на «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд»
    Андре Марринер
    Во втором туре первенства Англии по футболу «Манчестер Сити» примет на своем поле «Хаддерсфилд». Андре Марринер посвистит старт поединка в 15:30 по Москве. Прогноз на «Манчестер Сити» — «Хаддерсфилд».
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    «Манчестер Сити»

    «Манчестер Сити» снова не стал откладывать важные дела в долгий ящик и начал показывать добротный футбол с самого начала нового сезона.

    Два матча — две «сухие» победы с двумя забитыми. Такова выжимка первых результатов команды Хосепа Гвардиолы на старте чемпионата. Теперь немножко поподробнее.

    Удары. «Манчестер Сити» по-прежнему остается остроатакующей командой. В матче за Суперкубок против «Челси» «манкунианцы» за 90 минут игры нанесли 18 ударов по воротам.

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    • 13 из них — из пределов штрафной площадки соперника. Что «аристократам», что «канонирам» подопечные Гвардиолы не дали ни одного шанса забить со стандартного положения.

    Офсайды. Это уже из области недостатков. «Пенсионеры» поймали «горожан» во вне игры 3 раза, «пушкари» — 2 раза. Правда, «Сити» и сам мастак на все ноги по части удержания линии. Тот же «Арсенал» «манкунианцы» поймали в офсайд целых семь раз.

    «Хаддерсфилд»

    Во время предсезонки команда Давида Вагнера активно готовилась через игры. За неполный месяц «Хаддерсфилд» провел девять контрольных поединков.

    Начало было так себе: три поражения и ничья в пяти стартовых матчах. Но закончили «терьеры» за здравие — три подряд «виктории» против «Лиона», «Болоньи» и «РБ Лейпциг».

    Однако удачного старта непосредственно в чемпионате Англии эти победы не дали. Лондонские «аристократы» поиздевались над «терьерами» в их «будке». «Челси» обыграл «Хаддерсфилд» 3:0 в его родных стенах, не позволив держать мяч больше 37% игрового времени.

    Прогноз

    Личные встречи в прошлом сезоне вышли тяжелыми для «Манчестер Сити»: выездная победа 2:1 и домашняя «нулевка». Однако мы хотим обратить внимание на карточки.

    «Горожане» и «терьеры» в первом туре АПЛ получили по две желтых карточки. В среднем за прошлый сезон подопечные Хосепа Гвардиолы на «Этихаде» получали от рефери 1,42 желтых карточки. Подопечные Давида Вагнера на выезде отхватывали в среднем 1,89 желтых карточки.

    На старте сезона кондиции находятся не на должном уровне. Топ-клубы могут выезжать за счет индивидуалистов в своем составе, тогда как середнякам и аутсайдерам часто остается лишь одно — срывать атаки фолами. Из-за того, что судить будет Андре Марринер (2,7 желтых за прошлый сезон в среднем), наказаний будет не много.

    Но парочку «Хаддерсфилд» должен отхватить. Наша ставка — «Желтые карточки: ИТ2 2-3» за 2,25. 0

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