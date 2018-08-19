«Крылья Советов» — «Локомотив». Прогноз и ставки на матч РПЛ 19 августа 2018 года

В воскресенье, 19 августа, в рамках четвертого тура Российской Премьер-лиги самарские «Крылья Советов» будет принимать московский «Локомотив». Встреча, которая пройдет на «Самара-Арене», начнется в 16:30 по мск. Прогноз на «Крылья Советов» — «Локомотив».

«Крылья Советов»

Самарцы после трех туров смогли набрать четыре очка и расположились на данный момент на девятой строке в турнирной таблице РПЛ.

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Стартовала команда Андрея Тихонова ничейным результатом с московскими «армейцами». Встреча, которая прошла в Самаре, закончилась без забитых мячей.

Игру второго тура «Крылья Советов» также проводили на своем стадионе. К ним в гости пожаловал «Оренбург», с которым «волжане» в прошлом сезоне выступали дивизионом ниже.

Клуб из Самары на этот раз уступил со счетом 0:3. Все три мяча были забиты в первой половине игры и самарцы не реализовали пенальти.

В третьем туре «Крылышки» пожаловали в гости к «Ростову» и добыли три балла. Все решил мяч, проведенный форвардом «волжан» Александром Соболевым в конце первой 45-минутки.

«Локомотив»

Действующий чемпион страны до сих пор не может забить. Сначала «железнодорожники» проиграли в Суперкубке России ЦСКА — 0:1, пропустив в овертайме.

Затем в первых двух турах российского первенства подопечные Юрия Семина сыграли вничью с «Уфой» на выезде и московским «Спартаком» на своей арене (по 0:0).

«Красно-зеленые» в третьем туре проиграли «Оренбургу» (0:1) на его поле. «Локомотив» больше владел мячом (59%), вдвое чаще били по воротам (12-6), но пропустил единственный мяч в компенсированное время второго тайма.

В этой игре за «Локо» дебютировал нападающий Федор Смолов, который перешел намедни с «Краснодара». В одном из моментов он угодил в штангу.

И таким образом, по итогам трех туров «железнодорожники» занимают 14 место, имея в своем активе всего лишь два балла.

В прошлом году оппоненты встречались в 1/16 финала Кубка России. «Крылья Советов» одолели столичную команду со счетом 3:2 в дополнительное время. В чемпионате-2016/17 «железнодорожники» на своем поле сыграли вничью (0:0), а на выезде одержали победу (3:0).

Прогноз

В этом матче букмекеры отдают предпочтение гостям: победа «Локомотива» — 2,18.

За победу «Крыльев» предлагают — 4,20, ничья — 3,00.

«Локомотив» на старте потерял слишком много заветных пунктов, и чтобы не дать оторваться своим конкурентам слишком далеко, москвичи будут стараться в предстоящей игре взять очки по максимуму.

Прогнозируем победу «железнодорожников». 0