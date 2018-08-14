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    Прекратит ли «Спартак» борьбу в Лиге чемпионов?

    «Спартак» — ПАОК. Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 14.08.2018

    Лига чемпионов Спартак Футбол России ПАОК
    Прогноз на «Спартак» — ПАОК
    Евгений Хачериди против Квинси Промеса
    Во вторник, 14 августа, «Спартак» на своем поле примет ПАОК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Спартак» — ПАОК.
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    «Спартак»

    Московский «Спартак» дебютировал в еврокубках неудачно, хотя матч в Салониках начинался для него позитивно.

    Быстрые голы Ивелина Попова и Квинси Промеса позволили «красно-белым» заполучить комфортное преимущество в счете, которое, впрочем, быстро растаяло еще до перерыва, ведь ПАОК ответил тремя забитыми мячами.

    Во второй половине встречи Промес мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.

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    Уже по приезду из Греции «Спартак» на своем поле провел тяжелый матч с «Анжи» (1:0) в третьем туре Премьер-лиги. Москвичи смогли дожать соперника лишь в тот момент, когда махачкалинцы остались вдевятером из-за двух удалений.

    ПАОК

    Футболисты ПАОКа начали свой путь в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, в котором встречались с «Базелем».

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    • И хотя швейцарский клуб считался мощным оппонентом, вице-чемпионы Греции прошли его относительно легко, победив 2:1 и 3:0.

    В первом матче со «Спартаком» ПАОК подтвердил, что его триумф в противостоянии с «Базелем» не был случайным. На фоне «красно-белых» греки выглядели достойно и даже владели небольшим преимуществом.

    Примечательно, что новый сезон чемпионата Греции еще не стартовал, поэтому у ПАОКа было больше времени на подготовку к московской игре.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 1,76, победа ПАОКа — 4,70, ничья — 3,70.

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    • «Красно-белым» нужна победа любой ценой, поэтому от них ждут атакующей игры с первых минут. У греков не самая надежная оборона, так что они должны пропустить.

    Забьют ли гости? Нам кажется, что у них хорошие шансы, тем более что у «красно-белых» имеются проблемы на позиции голкипера, да и в защите москвичи допускают достаточно ошибок.

    Мы считаем, что в данном случае оптимальной будет ставка на «обе команды забьют» за 1,86.

    Также можно присмотреться к ставке «ПАОК пройдет дальше» за 2,08. Как бы нам не хотелось видеть в раунде плей-офф «Спартак», но его игровая форма все же настораживает. Даже первые туры РПЛ показали, что подопечные Массимо Карреры играют не так ярко, как в прошлом сезоне. 0

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    Прогноз на «Спартак» — ПАОК. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1,86. Во вторник, 14 августа, «Спартак» на своем поле примет ПАОК в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов. Встреча, которая пройдет на «Открытие Арене», начнется в 20:30 по московскому времени.
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