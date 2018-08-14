«Спартак» — ПАОК. Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 14.08.2018

«Спартак»
Московский «Спартак» дебютировал в еврокубках неудачно, хотя матч в Салониках начинался для него позитивно.
Быстрые голы Ивелина Попова и Квинси Промеса позволили «красно-белым» заполучить комфортное преимущество в счете, которое, впрочем, быстро растаяло еще до перерыва, ведь ПАОК ответил тремя забитыми мячами.
Во второй половине встречи Промес мог сравнять счет, но не реализовал пенальти. Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев.
Все прогнозы на Лигу чемпионов
Уже по приезду из Греции «Спартак» на своем поле провел тяжелый матч с «Анжи» (1:0) в третьем туре Премьер-лиги. Москвичи смогли дожать соперника лишь в тот момент, когда махачкалинцы остались вдевятером из-за двух удалений.
ПАОК
Футболисты ПАОКа начали свой путь в Лиге чемпионов со второго квалификационного раунда, в котором встречались с «Базелем».
И хотя швейцарский клуб считался мощным оппонентом, вице-чемпионы Греции прошли его относительно легко, победив 2:1 и 3:0.
В первом матче со «Спартаком» ПАОК подтвердил, что его триумф в противостоянии с «Базелем» не был случайным. На фоне «красно-белых» греки выглядели достойно и даже владели небольшим преимуществом.
Примечательно, что новый сезон чемпионата Греции еще не стартовал, поэтому у ПАОКа было больше времени на подготовку к московской игре.
Прогноз
В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Спартака» — 1,76, победа ПАОКа — 4,70, ничья — 3,70.
«Красно-белым» нужна победа любой ценой, поэтому от них ждут атакующей игры с первых минут. У греков не самая надежная оборона, так что они должны пропустить.
Забьют ли гости? Нам кажется, что у них хорошие шансы, тем более что у «красно-белых» имеются проблемы на позиции голкипера, да и в защите москвичи допускают достаточно ошибок.
Мы считаем, что в данном случае оптимальной будет ставка на «обе команды забьют» за 1,86.
Также можно присмотреться к ставке «ПАОК пройдет дальше» за 2,08. Как бы нам не хотелось видеть в раунде плей-офф «Спартак», но его игровая форма все же настораживает. Даже первые туры РПЛ показали, что подопечные Массимо Карреры играют не так ярко, как в прошлом сезоне. 0