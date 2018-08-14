ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Прогнозы на футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Бернарду Силва и Рахим Стерлинг«Арсенал» — «Манчестер Сити». Красавцы и лузеры матча Карен ХачановПолуфинал Хачанова и юбилей Надаля Хосеп ГвардиолаПочему «Манчестер Сити» снова станет чемпионом: 3 причины
  • 17:36
    • Каррера: Сделаем все, чтобы пройти ПАОК
  • 16:35
    • «Уфа» — «Краснодар»: стали известны стартовые составы команд
  • 14:54
    • «Урал» усилился швейцарским полузащитником
  • 14:13
    • СМИ: «Уфа» подписала словенца
  • 13:42
    • «Зенит» в Лиге Европы рассудят бельгийцы, «Уфу» — австрийцы
  • 13:17
    • СМИ: «Галатасарай» договорился об аренде Дзюбы
  • 11:03
    • Шарапова поднялась на одну строчку в рейтинге WTA
    Все новости спорта

    «Орлы» начнут спокойно

    «Фенербахче» — «Бенфика». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 14.08.2018

    Лига чемпионов Фенербахче Бенфика
    Прогноз на «Фенербахче» — «Бенфика»
    Руй Витория
    В ответном поединке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» 14 августа примет «Бенфику». Матч начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на «Фенербахче» — «Бенфика».
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    «Фенербахче»

    Казалось, «Фенербахче» должен как минимум не уступить португальской команде по игре. Ведь на сборах «канарейки» проиграли всего один матч из шести. С другой стороны, «желто-темно-синие» пропускали во всех играх, кроме одной. Пропустили и в Португалии.

    Причем во втором тайме, когда сами тотально осели на своей половине. Классические для Турции 4-2-3-1 по ощущению превратились в 10-0, ведь за второй тайм коллектив Филлипа Коку сподобился только на один удар мимо.

    Все прогнозы на Лигу чемпионов

    Всего за 90 минут «Фенербахче» пробил по воротам соперника четыре раза и лишь один раз точно. Зато, когда пропустил гол в середине второго тайма, начал беспощадно рубить «орлов» по ногам. «Нарубил» на три желтых карточки за 20 минут.

    «Бенфика»

    Несмотря на минимальный счет (1:0), первую игру можно назвать успешной для «Бенфики». В первом тайме команда Руй Витории присматривалась к сопернику и пыталась когда не когда кусать. Правда, получилось всего один раз за 45 минут.

    Но после перерыва «орлы» совершенно снялись с цепи и начали атаковать: 11 ударов, 5 — в створ, 11 заработанных штрафных и 5 угловых.

    При этом ни разу не попали в офсайд и нарушили правила всего четыре раза (во втором тайме). Однако сразу заметим — на выезде «Бенфика» совершенно не такая команда, как дома.

  • Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА
  • Читайте по теме

    • В прошлом сезоне Примейра-лиги на своем поле «успешные» за 17 игр забили 47 голов, а пропустили 9. В то же время на выезде за те же 17 матчей смогли отличиться 33 раза, а позволили сделать то же сопернику 13 раз.

    Прогноз

    Эта пара особенно интересна российским болельщикам. Ведь ее триумфатор выходит на победителя противостояния «Спартака» и «ПАОКа». Естественно, при условии прохода москвичей…

    Португальцы знают о своей особенности и знают «прелести» турецких стадионов, поэтому постараются начать как можно спокойнее и надежнее. Держать мяч «орлы» точно умеют — доказано первым матчем.

    Все прогнозы на футбол

    Также в Португалии была одна фишка — за первые 15 минут не было ни одного момента. Учитывая все факты, выбираем самую выгодную ставку — «Первые 15 минут: Ф2 (0)» за 1,87. 0

  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2,20
  • Экспресс дня
  • Сегодня в 17:30
    •  2,34
  • Уфа — Краснодар
  • Сегодня в 17:30
    •  1.72
  • Рубин — Зенит
  • Сегодня в 20:00
    •  1,74
  • Динамо Киев — Славия Прага
  • Завтра в 19:30
    •  1,60
  • БАТЭ — Карабах
  • Завтра в 20:00
    •  1,86
  • Спартак — ПАОК
  • Завтра в 20:30
    •  2,35
  • Динамо Загреб — Астана
  • Завтра в 21:00
    •  3.30
  • Аякс — Стандард
  • Завтра в 21:30
    •  1,65
  • Спартак Трнава — Црвена Звезда
  • Завтра в 21:30
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    ...
    Самое популярное
    Новая форма «Вулверхемптона»
  • Модники, на старт: топ-5 лучших форм перед стартом евросезона
    • 17:39 08/08/2018     «Реалу» нужны новые лица
  • Блестящий Бейл не может скрыть проблемы «Реала»
    • 20:43 08/08/2018     Юрген Клопп и Джердан Шакири
  • Обновленный «Ливерпуль». Три аспекта успешного сезона
    • 14:36 07/08/2018
    Прогноз на «Фенербахче» — «Бенфика». Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 1.87. В ответном поединке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» 14 августа примет «Бенфику». Матч начнется в 21:00 по Москве.
    Тоже интересно
    Федор Смолов Футбол Смолов не вытащил «Локо» из ямы, но Семин сохраняет оптимизмСМИ — о сенсационном поражении «Локомотива» в матче с «Оренбургом» 00:270
  • 17:48
    • Агент: Дзюба мог бы забить за «Галатасарай» не меньше 50 голов
  • 17:20
    • Виллиан был готов покинуть «Челси» из-за Конте
  • 14:28
    • «Динамо» попросило РФС дисквалифицировать Ташаева
    «Урал» — «Динамо» Футбол РПЛ. ЦСКА и «Локомотив» вновь не выиграли, «Спартак» одолел «Анжи», «Рубин» примет «Зенит»Обзор матчей третьего тура чемпионата России по футболу Вчера в 18:380
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Поднимется ли «Зенит» на вершину?
  • 2,20
    •
  • 13:55
    • Защитник «Ливерпуля» пропустит три недели
  • 13:28
    • Игроки ПАОКа получат солидную сумму за проход «Спартака»
  • 11:53
    • Панюков не сыграет против «Зенита» по условиям аренды
    Фрагмент матча Футбол «Крылья» развеяли чары «Ростов Арены». Команда Карпина впервые проигралаСМИ — о первом поражении «Ростова» в сезоне 2018/19 Вчера в 09:590
  • 09:17
    • Санкт-Петербург может провести летние Олимпийские игры
  • 09:05
    • Хачанов поднялся на 27-е место в рейтинге ATP
  • 08:06
    • Надаль обыграл в финале «Мастерса» Циципаса и завоевал 80-й титул в карьере
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие