«Фенербахче» — «Бенфика». Прогноз и ставки на матч Лиги чемпионов 14.08.2018

В ответном поединке 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов «Фенербахче» 14 августа примет «Бенфику». Матч начнется в 21:00 по Москве. Прогноз на «Фенербахче» — «Бенфика».

«Фенербахче»

Казалось, «Фенербахче» должен как минимум не уступить португальской команде по игре. Ведь на сборах «канарейки» проиграли всего один матч из шести. С другой стороны, «желто-темно-синие» пропускали во всех играх, кроме одной. Пропустили и в Португалии.

Причем во втором тайме, когда сами тотально осели на своей половине. Классические для Турции 4-2-3-1 по ощущению превратились в 10-0, ведь за второй тайм коллектив Филлипа Коку сподобился только на один удар мимо.

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Всего за 90 минут «Фенербахче» пробил по воротам соперника четыре раза и лишь один раз точно. Зато, когда пропустил гол в середине второго тайма, начал беспощадно рубить «орлов» по ногам. «Нарубил» на три желтых карточки за 20 минут.

«Бенфика»

Несмотря на минимальный счет (1:0), первую игру можно назвать успешной для «Бенфики». В первом тайме команда Руй Витории присматривалась к сопернику и пыталась когда не когда кусать. Правда, получилось всего один раз за 45 минут.

Но после перерыва «орлы» совершенно снялись с цепи и начали атаковать: 11 ударов, 5 — в створ, 11 заработанных штрафных и 5 угловых.

При этом ни разу не попали в офсайд и нарушили правила всего четыре раза (во втором тайме). Однако сразу заметим — на выезде «Бенфика» совершенно не такая команда, как дома.

В прошлом сезоне Примейра-лиги на своем поле «успешные» за 17 игр забили 47 голов, а пропустили 9. В то же время на выезде за те же 17 матчей смогли отличиться 33 раза, а позволили сделать то же сопернику 13 раз.

Прогноз

Эта пара особенно интересна российским болельщикам. Ведь ее триумфатор выходит на победителя противостояния «Спартака» и «ПАОКа». Естественно, при условии прохода москвичей…

Португальцы знают о своей особенности и знают «прелести» турецких стадионов, поэтому постараются начать как можно спокойнее и надежнее. Держать мяч «орлы» точно умеют — доказано первым матчем.

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Также в Португалии была одна фишка — за первые 15 минут не было ни одного момента. Учитывая все факты, выбираем самую выгодную ставку — «Первые 15 минут: Ф2 (0)» за 1,87. 0