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    Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

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    В обновленной таблице коэффициентов УЕФА Россия по-прежнему занимает шестое место, находясь между Францией и Португалией.

    Футболисты «Зенита» проиграли в Минске
    Футболисты «Зенита» проиграли в Минске
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    На этой неделе «Спартак» проиграл ПАОКу (2:3), «Уфа» одолела «Прогресс Нидеркорн» (2:1), а «Зенит» потерпел крупное поражение от минского «Динамо» (0:4).

    Таким образом, российские клубы заработали 0,166 балла, тогда как португальские — 0,300 балла.

    При этом преимущество России над Португалией все еще остается комфортным и составляет больше шести баллов.

    Что касается Франции, то она тоже добавила в копилку 0,166 балла и сохранила отрыв от России в почти шесть баллов.

    Таблица коэффициентов УЕФА:

    1. Испания — 86,712
    2. Англия — 65,391
    3. Италия — 64,725
    4. Германия — 59,355
    5. Франция — 50,415
    6. Россия — 44,632
    7. Португалия — 38,532
    8. Украина — 34,600
    9. Бельгия — 33,800
    10. Турция — 30,600. 0

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