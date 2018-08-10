Португалия приблизилась к России в таблице коэффициентов УЕФА

В обновленной таблице коэффициентов УЕФАпо-прежнему занимает шестое место, находясь между

На этой неделе «Спартак» проиграл ПАОКу (2:3), «Уфа» одолела «Прогресс Нидеркорн» (2:1), а «Зенит» потерпел крупное поражение от минского «Динамо» (0:4).

Таким образом, российские клубы заработали 0,166 балла, тогда как португальские — 0,300 балла.

При этом преимущество России над Португалией все еще остается комфортным и составляет больше шести баллов.

Что касается Франции, то она тоже добавила в копилку 0,166 балла и сохранила отрыв от России в почти шесть баллов.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Испания — 86,712

2. Англия — 65,391

3. Италия — 64,725

4. Германия — 59,355

5. Франция — 50,415

6. Россия — 44,632

7. Португалия — 38,532

8. Украина — 34,600

9. Бельгия — 33,800

10. Турция — 30,600. 0