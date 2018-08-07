«Бенфика» минимально переиграла «Фенербахче»
slbenfica.pt
Победный гол португальской команды был забит на 69-й минуте аргентинским полузащитником Франко Серви.
Ответная игра состоится в Стамбуле 14 августа.
Напомним, что победитель этой пары в раунде плей-офф может сыграть с московским «Спартаком», который в третьем раунде квалификации сыграет с ПАОКом. Первая встреча этого противостояния пройдет 8 августа в Греции.
Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первый матч
«Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция) — 1:0 (0:0)
Гол: Серви, 69 (1:0)