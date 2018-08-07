«Бенфика» минимально переиграла «Фенербахче»

Португальскаяодолела на своем поле турецкийсо счетом 1:0 (0:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

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Победный гол португальской команды был забит на 69-й минуте аргентинским полузащитником Франко Серви.

Ответная игра состоится в Стамбуле 14 августа.

Напомним, что победитель этой пары в раунде плей-офф может сыграть с московским «Спартаком», который в третьем раунде квалификации сыграет с ПАОКом. Первая встреча этого противостояния пройдет 8 августа в Греции.