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    «Бенфика» минимально переиграла «Фенербахче»

    Лига чемпионов Португалия Бенфика Фенербахче Календарь Лиги чемпионов
    Португальская «Бенфика» одолела на своем поле турецкий «Фенербахче» со счетом 1:0 (0:0) в первом матче третьего раунда квалификации Лиги чемпионов.

    «Бенфика» минимально переиграла «Фенербахче»
    «Бенфика» минимально переиграла «Фенербахче»
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    Победный гол португальской команды был забит на 69-й минуте аргентинским полузащитником Франко Серви.

    Ответная игра состоится в Стамбуле 14 августа.

    Напомним, что победитель этой пары в раунде плей-офф может сыграть с московским «Спартаком», который в третьем раунде квалификации сыграет с ПАОКом. Первая встреча этого противостояния пройдет 8 августа в Греции.

    Лига чемпионов. 3-й отборочный раунд. Первый матч
    «Бенфика» (Португалия) — «Фенербахче» (Турция) — 1:0 (0:0)
    Гол: Серви, 69 (1:0)
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