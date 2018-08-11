«Ростов» — «Крылья Советов». Прогноз и ставки на матч РПЛ 11 августа

В субботу, 11 августа, «Ростов» на своем поле будет принимать самарские «Крылья Советов» в рамках третьего тура российской Премьер-лиги. Поединок начнется в 21:30 по московскому времени. Прогноз на «Ростов» — «Крылья Советов».

«Ростов»

Дружина Валерия Карпина начала чемпионат-2018/19 двумя победами кряду. В первом туре «жёлто-синие» нанесли поражение грозненскому «Ахмату» на своем поле со счетом 1:0.

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Во втором игровом дне дончане переиграли на выезде московский ЦСКА с аналогичным результатом.

Набрав в двух матчах шесть очков они на данный момент расположились на второй строке турнирной таблицы. Столько же баллов имеет и «Зенит», но у питерцев чуть лучшая разница забитых и пропущенных мячей.

В матчах Премьер-лиги «комбайнёры» с учетом прошлого сезона имеют 4-матчевую выигрышную серию. И в целом, в прошлом сезоне на своем поле «Ростов» выиграл шесть игр, пять свел вничью и четыре проиграл, разница мячей — 14:9.

«Крылья Советов»

«Волжане» также провели два официальных матча в новом сезоне, причем оба на своем поле. Сначала команда Андрея Тихонова дала бой московскому ЦСКА (0:0).

А в прошлом туре самарцы неожиданно крупно уступили «Оренбургу» — 0:3, при этом имея подавляющее преимущество во владении мячом, подали 14 угловых и не забили пенальти.

После двух проведенных матчей в чемпионате «Крылья Советов» набрали один балл и на данный момент расположились на 14 месте в турнирной таблице.

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Последний раз оппоненты встречались в высшем дивизионе в сезоне 2016/17. И тогда Ростов на своей арене взял верх — 2:1, а в Самаре команды сыграли вничью — 0:0.

Прогноз

«Ростов» отлично выглядит в обороне, в двух стартовых матчах «желто-синие» ни разу не пропустили в свои ворота, а их оппонент, напротив, не забил.

Мы считаем, что ростовская команда на своем поле точно возьмет очки в игре с самарцами и продолжит тенденцию играть по низам. 0