«Ньюкасл» — «Тоттенхэм». Прогноз и ставки на матч стартового тура нового розыгрыша АПЛ 11 августа

Первый тур английского чемпионата по футболу 11 августа сведет на поле «Сент-Джеймс Парка» местный «Ньюкасл» и лондонский «Тоттенхэм». Стартовый свисток прозвучит в 14:30 мск. Прогноз на «Ньюкасл» — «Тоттенхэм».

«Ньюкасл»

Рафаэль Бенитес за прошлый сезон превратил «Ньюкасл» в домашнюю команду. Задумайтесь только: в 19-ти играх на «Сент-Джеймс Парк» «сороки» допустили семь поражений и набрали 28 очков. Тогда как на чужих стадионах «черно-белые» сумели добыть лишь 16 очков и терпели поражение 11 раз.

Показательно, что на своем поле «тун» пропустили 17 голов, а на чужих — 30. Не даром команда Рафаэля Бенитеса четыре предсезонных матча из пяти провела на выезде. Правда, особого успеха «сороки» не сыскали — всего одна победа.

Ключевая статистика. По итогам прошлого сезона «Ньюкасл» занял третье место по количеству игр на ТМ 2,5 — 22 матча из 38-ми. А если учитывать только матчи на «Сент-Джеймс Парк», то 8 из 19-ти были на ТМ 1,5 (второй показатель в лиге).

«Тоттенхэм»

Команда Маурисио Почеттино во время сборов провела четыре товарищеских матча. Три из них — в Международном кубке чемпионов.

Лондонцы сходу «жахнули» итальянскую «Рому» 4:1, засадив все голы в первом тайме. Во второй игре «шпоры» ничем не уступали «Барселоне», но смогли вытащить ничью (2:2) только после замены состава у каталонцев.

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В последнем матче подопечные Почеттино минимально обыграли «Милан» (1:0). После Кубка была еще игра против «Жироны». Но счет 1:4 не столько пугает, сколько заставляет сомневаться в серьезности отношения лондонских футболистов к этому матчу.

Ключевая статистика. Может «сбить программу», но факт — «Тоттенхэм» провел всего на один «верховой» матч больше, чем «Ньюкасл». 21 игра в прошлом сезоне у «шпор» была на ТМ 2,5.

Прогноз

Обе команды не смогут рассчитывать на основных игроков. Центрбек «Ньюкасла» Флориан Лежен порвал крестообразные связки и вообще может обойтись без футбола на этот чемпионат. У «Тоттенхэма» проблемы с коленом имеют Уинкс и Ваньяма, Сиссоко скоро должен восстановить сухожилие, но пока играть не сможет.

Это дает повод прогнозировать осторожную игру. Также добавим, что в прошлом сезоне оба коллектива отметились толерантностью по отношению к соперникам.

«Ньюкасл» получал в среднем 1,39 желтых карточек, «Тоттенхэм» — 1,34. Предлагаем рискнуть и сыграть экспресс исход «ТМ 2,5 + карточки > 4» за 3,10. 0