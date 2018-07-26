«Боруссия» Д — «Бенфика». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 26 июля

В четверг, 26 июля в рамках Международного кубка чемпионов встретятся дортмундская «Боруссия» и лиссабонская «Бенфика». Матч пройдет на стадионе «Хайнц Филд» в городе Питтсбург (США). Начало встречи — в 03.05 мск. Прогноз на «Боруссия» Д — «Бенфика».

«Боруссия» Дортмунд

«Боруссия» завершила прошлый сезон серий из ничьей и двух поражений подряд, но сумела сохранить четвертое место, дающее право на Лигу чемпионов.

В межсезонье немецкий клуб покинули защитники Эрик Дурм, Сократис Папастатопулос и Феликс Пасслак, полузащитник Андрей Ярмоленко и нападающий Миши Батшуайи.

Состав дортмундцев пополнили 19-летний защитник «Реала» Ашраф Хакими, защитник «Майнца» Абду Диалло, хавбек «Вердера» Томас Дилэйни и хавбек «Айнтрахта» Мариус Вольф.

На посту главного тренера Петера Штегена сменил швейцарец Люсьен Фавр.

В матче «Боруссия» провела товарищеские матчи с немецким «Цвиккау» (4:4) и американским «Лос-Анджелесом» (1:1), в обоих матчах уйдя от поражения в конце встречи а в июле встретилась с «Аустрией» (1:0).

Сезон для дортмундцев начался Международным Кубком чемпионов, где подопечные Фавра пока лишь побеждают.

Первой их жертвой стал «Манчестер Сити» (1:0). Единственный гол в матче на 28-й минуте забил полузащитник Марио Гётце, реализовавший пенальти.

Затем «Боруссия» одолела «Ливерпуль» (3:1) открыв счет в этой встречи и вырвав победу после того, как забила два мяча на последних минутах матча.

«Бенфика»

Прошлый сезон лиссабонский клуб закончил на втором месте, отстав от чемпиона на 7 очков, с разницей мячей после 34 матчей 80-22 (+58)

В межсезонье в «Бенфику» перебрался вратарь «Панатинаикоса» Одиссеас Влаходимос, полузащитник загребского «Локомотива» Шикинью, нападающий «Шахтера» Факундо Феррейра, нападающий «Пумас» Николас Кастильо.

Команду покинули защитники Патрик де Оливейра и Педру Родригеш, полузащитники Оскар Бенитес и Жоау Тейшейра.

В июле «орлы» провели уже три контрольных матча, разгромив сербский «Напредак» со счетом 3:0, сыграв вничью с португальской «Виторией Сетубал» (1:1) и победив испанскую «Севилью» (1:0).

Единственный мяч севильцам забил во втором тайме новичок Николас Кастильо.

Отметим, что «Бенфика» и «Боруссия» встречались в 1/8 финала ЛЧ сезона 2016/17. Лиссабонцы дома победили со счетом 1:0, но были разгромлены на выезде со счетом 0:4.

Прогноз

Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Боруссии». Коэффициент на победу команды Фавра — 2,10, а на «Бенфику» — 2,87. Ничья оценивается коэффициентом 3,60.

Немецкий клуб выглядит фаворитом — «Боруссия» набирает ход, одержав в июле три победы, причем две — в матчах с серьезными соперниками. На счету «Бенфики» лишь один серьезный матч — с «Севильей», других соперников сложно принимать всерьез.

Одержав две скромные победы со счетом 1:0, дортмундцы разошлись с дающим играть «Ливерпулем», забив три мяча. Учитывая, что и «Бенфика» играет от атаки, можно ожидать голов в этом матче, причем и в те, и в другие ворота.

Кроме того, интересны варианты «обе забьют без ничьей» за 2,25, «ТБ 2,5» за 1,61 и «обе забьют» за 1,57. 0