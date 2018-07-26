«Атлетико» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч Международного кубка чемпионов 26 июля

«Атлетико»
В межсезонье мадридскую команду покинули нападающий Фернандо Торрес, полузащитник Габи Фернандес, а вот с Антуаном Гризманном удалось договорить о продлении контракта.
Усилили состав «матрасников» голкипер «Бетиса» Антонио Адан, защитник «Архентинос Хуниорс» Неуэн Перес, хавбек «Вильярреала» Родри Эрнандес и 18-летний центральный полузащитник уругвайского «Насьоналя» Хуан Санабрия, который отправился в молодежный состав.
Завершив прошлый сезон выигрышем Лиги Европы и вторым местом в испанской Примере, «Атлетико» пока не проводил контрольных матчей, так что встреча с «Арсеналом» будет первой проверкой команды в межсезонье.
«Арсенал»
Лондонский клуб, закончивший прошлый сезон на 6-м месте, и выбитый в полуфинале Лиги Европы как раз мадридским «Атлетико» (1:1 дома, 0:1 в гостях), поменял в межсезонье тренера. После ухода Арсена Венгера, его место занял Унаи Эмери.
Команду покинули полузащитники Джек Уилшер и Санти Касорла. Усили состав канониров хавбек «Лорьена» Маттео Гандузи, полузащитник «Сампдории» Лукас Торрейра, защитник дортмундской «Боруссии» Сократис Папастатопулос, защитник «Ювентуса» Штефан Лихтштайнер.
Вернулись в «Арсенал» из аренд полузащитники Жефф Рен-Аделед и Хоэль Кэмпбелл, а также форварды Лукас Перес и Чуба Акпом.
«Арсенал» провел пока лишь один контрольный матч, разгромив клуб пятого дивизиона «Борэм Вуд» со счетом 8:0. Серьезной проверкой это вряд ли можно назвать.
Прогноз
Букмекеры в этом матче отдают предпочтение «Арсеналу». Коэффициент на победу команды Фавра — 2,15, а на «Атлетико» — 2,9. Ничья оценивается коэффициентом 3,40.
Лондонцы, по сравнению с соперником заметно усилили состав и уже успели провести один контрольный матч. Но команда Симеоне и без того — спаянный коллектив, надежно работающая машина, так что отсутствие практики вряд ли скажется на качестве ее игры.
Встреча скорее всего закончится вничью — «Атлетико» знаменит своей защитой и закрытой манерой игры и вряд ли обновленный «Арсенал» уже готов штурмовать эти редуты. Обилия голов точно ждать не стоит. Интересны варианты «обе забьют — нет» за 2,20 и ТМ 2,5 за 2,0. 0