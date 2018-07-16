«Лос-Анджелес» — «Портленд». Прогноз и ставки на матч МЛС 16 июля

В понедельник, 16 июля, в очередном тура МЛС «Лос-Анджелес» на своей арене примет «Портленд». Поединок начнется в 01:00 по Москве. Прогноз на «Лос-Анджелес» — «Портленд».

«Лос-Анджелес»

После 18 проведенных поединков в МЛС команда Боба Брэдли идет на второй строке в Западной конференции, имея в своем активе 34 балла и отстает на один пункт от первого «Далласа».

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Беспроигрышная серия «черно-золотых» насчитывает семь матчей кряду во всех турнирах (два в Кубке и пять в чемпионате). В этих встречах они одержали шесть побед и один раз сыграли вничью.

На своем поле в этом сезоне МЛС «Лос-Анджелес» ни разу не проиграл. Пять матчей команда из Лос-Анджелеса выиграла и три поединка свела вничью.

Последние три домашние встречи «ангелы» выиграли. Обыграли «Коламбус Крю» со счетом 2:0, а также «Филадельфию» и «Орландо Сити» — по 4:1.

«Портленд»

«Дровосеки» с 29 очками расположились на пятой строке в Западной конференции. Они отстают от своего предстоящего соперника на пять баллов.

Дружина Джованни Саваресе имеет впечатляющую серию без поражений, которая на данный момент насчитывает 13 матчей.

Последний раз «зелено-желтые» проигрывали чуть более трех месяцев тому назад («Орландо Сити» на выезде — 2:3). Затем «Портленд» одержал 10 побед во всех турнирах и три матча свел вничью.

Из девяти выездных поединков «Тимберс» одержали виктории в трех из них, еще три матча сыграли вничью и столько же проиграли, разница мячей — 14:17.

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Между собой оппоненты в этом сезоне успели провести одну игру, в которой «Портленд» на своем поле взял верх со счетом 2:1. Также соперникам через несколько дней после этого матча придется провести и кубковый поединок.

Прогноз

Букмекеры в этом матче фаворитом считают хозяев поединка: победа «Лос-Анджелеса» — 1,78, победа «Портленда» — 4,50, ничья — 4,30.

На своем поле «черно-золотых» еще не проигрывали, и как мы считаем, продлят свою успешную серию и возьмут реванш за поражение в первом круге. 0