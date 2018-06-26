ЧМ-2018ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
  • Футбол
  • 2
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    Россия все равно вышла в плей-оффИллюзии позади, но паниковать не стоит Криштиану РоналдуДневник ЧМ-2018. Холодный душ для Черчесова, неудачник Роналду и рекордный пенальти Криштиану РоналдуНедосып Роналду едва не лишил Португалию плей-офф
    Короче, ЧМ. 25 и 26 июня
    Весь ЧМ-2018 за две минуты
  • 07:45
    • Эззатоллахи пока не знает, останется ли в «Ростове»
  • 07:29
    • Дешам предоставит отдых лидерам сборной Франции в матче с Данией
  • 07:16
    • ЦСКА отклонил предложение «Ювентуса» по Головину
  • 23:05
    • Испания спасла ничью в матче с Марокко и вышла на Россию
  • 22:57
    • Португалия упустила победу над Ираном и сыграет в 1/8 финала с Уругваем
  • 18:52
    • Россия крупно проиграла Уругваю и вышла в 1/8 финала со второго места
    Все новости спорта

    Месси и Аргентина: без права на ошибку

    Нигерия — Аргентина. Прогноз на тотал в матче ЧМ-2018 26 июня

    Чемпионат мира по футболу-2018 Сборная Аргентины Сборная Нигерии
    Прогноз на Нигерия — Аргентина
    Лео Месси
    Во вторник, 26 июня, сборная Аргентины сыграет с командой Нигерии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча третьего тура группы D, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Нигерия — Аргентина.
  • 2
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • подписаться
    •

    Нигерия

    Сборная Нигерии вопреки статусу аутсайдера группы D, который был присвоен ей до начала чемпионата мира, до последнего сохраняет шансы на выход в плей-офф. При этом все в руках самих нигерийцев.

    Африканцы начали турнир с поражения от Хорватии (0:2), пропустив с пенальти и после автогола. При этом Нигерия практически не уступила сопернику по количеству ударов по воротам (14 против 11). Однако затем нигерийцы вернулись в гонку, с таким же счетом обыграв Исландию. Нигерия отлично использовала свои шансы на контратаках, а дубль в той встрече оформил отлично знакомый российским болельщикам Ахмед Муса.

    Победа гарантированно выведет нигерийцев в плей-офф. В случае ничьей Нигерии нужно будет рассчитывать на то, что Хорватия не проиграет Исландии или же на благоприятную разницу голов по отношению к исландкой сборной.

    Аргентина

    Для Аргентины чемпионат мира начался очень и очень плохо и может закончиться крайне рано. Сперва аргентинская сборная не смогла обыграть Исландию (1:1), а затем и вовсе опозорилась в матче против Хорватии, уступив с разгромным счетом 0:3. Аргентинцы показали удручающую игру, не создав ни одного опасного момента у ворота хорватов, а их лидер Лео Месси за весь матч отдал меньше передач своим партнерам (24), чем голкипер Вилли Кабальеро. Эксперты отметили, что главной причиной такого поражения стала провальная тактика, выбранная на матч Хорхе Сампаоли.

    Теперь Аргентину может спасти только победа над Нигерией, а также благоприятный результат в матче хорватов против исландцев. Если же и Аргентина, и Исландия выиграют в своих матчах, судьбу второй путевки в плей-офф решит разница забитых и пропущенных мячей, которая на данный момент лучше у Исландии.

    Все прогнозы на ЧМ-2018 по футболу

    При этом блеклая игра как всей команды, так и Месси — не единственная проблема аргентинцев. Микроклимат в сборной оставляет желать лучшего. По данным СМИ, игроки потребовали отстранить Хорхе Сампаоли от работы прямо посреди турнира, а Лео Месси и Хавьер Маскерано якобы сами определят состав на матч против Нигерии. Позже также появилась информация о том, что Сампаоли все-таки будет управлять командой и не выпустит на поле Серхио Агуэро в ответ на высказывания игрока о тренере.

    Прогноз

    На победу Нигерии букмекеры дают коэффициент 9,25, тогда как на ничейный результат — 5,25, а на победу Аргентины — 1,35.

    Аргентинской сборной отступать некуда — любой результат, кроме победы, приведет к позорному вылету с турнира. При этом для выхода из группы нужно забивать как можно больше.

    Прогноз: рискнем предположить, что Месси и Аргентина, несмотря на все проблемы, смогут собраться на решающий матч и забить как минимум дважды. На тотал больше для аргентинской сборной можно поставить с коэффициентом 1,64. 0

    ЧМ-2018КалендарьФотоПрогнозы
  • Прогнозы в:
  • Сделать ставку Ещё прогнозы на спорт
    2,61
  • Дания – Франция
  • Сегодня в 17:00
    •  1,67
  • Австралия – Перу
  • Сегодня в 17:00
    •  1,9
  • Нигерия — Аргентина
  • Сегодня в 21:00
    •  1,69
  • Исландия — Хорватия
  • Сегодня в 21:00
    •  2,04
  • Линкольн Ред Импс — Ла Фиорита
  • Сегодня в 22:00
    •  1,90
  • Южная Корея – Германия
  • Завтра в 17:00
    •  Все прогнозы
    В центре внимания
    Лучшие флагманские седаны и их особенностиЛучшие премиальные автомобили с «механикой»
    Самое популярное
    Пока что лидером Бразилии является Коутиньо
  • Неймар уступил статус лидера Бразилии Коутиньо
    • 20:14 24/06/2018     Неймар
  • VAR и Неймар. У каждого свои победы
    • 19:23 22/06/2018     Эден Азар
  • Они могут выиграть чемпионат мира
    • 20:48 23/06/2018
    Футбол. Прогноз на Нигерия — Аргентина. Во вторник, 26 июня, сборная Аргентины сыграет с командой Нигерии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча третьего тура группы D, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 21:00 по московскому времени.
    Тоже интересно
    Фотогалерея ЧМ-2018. Испания — Марокко 2:2В Калининграде Испания с трудом добыла ничью в матче против Марокко. Лучшие фото Вчера в 22:50
  • 21:42
    • Египетские СМИ: Салах извинился перед болельщиками и надеется еще сыграть на ЧМ
  • 21:14
    • Купер: Салах не мог заявить об уходе из сборной Египта
  • 20:19
    • Испания — Марокко: Диего Коста и Алькантара — в старте
    Фотогалерея ЧМ-2018. Уругвай — Россия 3:0Сборная России сыграла в Самаре последний матч отборочного этапа ЧМ-2018 против сборной Уругвая. Фотогалерея матча Вчера в 17:44
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Португалия и Испания шагнут дальше
  • 3,06
    •
  • 23:47
    • Куарежма: Надо продолжать поддерживать психологию победителей
  • 23:43
    • В «Ростове» будет работать экс-тренер «Атлетико»
  • 23:38
    • Аспас: Россия — очень сложный соперник
    Выход Хамеса с первых минут оправдал себя Футбол Колумбия заставила Польшу наступить на старые граблиРеакция прессы на матч Польша — Колумбия Вчера в 17:360
  • 20:04
    • Табарес: Россия не так сильно на нас давила, хотя и пыталась
  • 19:11
    • Саудовская Аравия на последних секундах вырвала победу у Египта
  • 19:43
    • Черчесов: Такая пощечина полезна для команды
    Все новости спорта
    Комментарии
  • 2
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • Главное Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    ФутболХоккейТеннисЭкспресс дняЛента прогнозов
    LiveКалендари
    Теннис Бокс Баскетбол Прочие