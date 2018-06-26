Нигерия — Аргентина. Прогноз на тотал в матче ЧМ-2018 26 июня

Во вторник, 26 июня, сборная Аргентины сыграет с командой Нигерии в рамках группового этапа чемпионата мира по футболу. Встреча третьего тура группы D, которая пройдет в Санкт-Петербурге, начнется в 21:00 по московскому времени. Прогноз на Нигерия — Аргентина.

Нигерия

Сборная Нигерии вопреки статусу аутсайдера группы D, который был присвоен ей до начала чемпионата мира, до последнего сохраняет шансы на выход в плей-офф. При этом все в руках самих нигерийцев.

Африканцы начали турнир с поражения от Хорватии (0:2), пропустив с пенальти и после автогола. При этом Нигерия практически не уступила сопернику по количеству ударов по воротам (14 против 11). Однако затем нигерийцы вернулись в гонку, с таким же счетом обыграв Исландию. Нигерия отлично использовала свои шансы на контратаках, а дубль в той встрече оформил отлично знакомый российским болельщикам Ахмед Муса.

Победа гарантированно выведет нигерийцев в плей-офф. В случае ничьей Нигерии нужно будет рассчитывать на то, что Хорватия не проиграет Исландии или же на благоприятную разницу голов по отношению к исландкой сборной.

Аргентина

Для Аргентины чемпионат мира начался очень и очень плохо и может закончиться крайне рано. Сперва аргентинская сборная не смогла обыграть Исландию (1:1), а затем и вовсе опозорилась в матче против Хорватии, уступив с разгромным счетом 0:3. Аргентинцы показали удручающую игру, не создав ни одного опасного момента у ворота хорватов, а их лидер Лео Месси за весь матч отдал меньше передач своим партнерам (24), чем голкипер Вилли Кабальеро. Эксперты отметили, что главной причиной такого поражения стала провальная тактика, выбранная на матч Хорхе Сампаоли.

Теперь Аргентину может спасти только победа над Нигерией, а также благоприятный результат в матче хорватов против исландцев. Если же и Аргентина, и Исландия выиграют в своих матчах, судьбу второй путевки в плей-офф решит разница забитых и пропущенных мячей, которая на данный момент лучше у Исландии.

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При этом блеклая игра как всей команды, так и Месси — не единственная проблема аргентинцев. Микроклимат в сборной оставляет желать лучшего. По данным СМИ, игроки потребовали отстранить Хорхе Сампаоли от работы прямо посреди турнира, а Лео Месси и Хавьер Маскерано якобы сами определят состав на матч против Нигерии. Позже также появилась информация о том, что Сампаоли все-таки будет управлять командой и не выпустит на поле Серхио Агуэро в ответ на высказывания игрока о тренере.

Прогноз

На победу Нигерии букмекеры дают коэффициент 9,25, тогда как на ничейный результат — 5,25, а на победу Аргентины — 1,35.

Аргентинской сборной отступать некуда — любой результат, кроме победы, приведет к позорному вылету с турнира. При этом для выхода из группы нужно забивать как можно больше.

Прогноз: рискнем предположить, что Месси и Аргентина, несмотря на все проблемы, смогут собраться на решающий матч и забить как минимум дважды. На тотал больше для аргентинской сборной можно поставить с коэффициентом 1,64. 0