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    «Сассуоло» вновь провалится против «Ромы» в домашних стенах

    «Сассуоло» — «Рома». Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Италии по футболу 20 мая

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    «Рома» умеет побеждать в гостях у «Сассуоло»
    «Рома» умеет побеждать в гостях у «Сассуоло»
    twitter.com/officialasroma
    В воскресенье, 20 мая, в рамках 38-го тура итальянской Серии А «Сассуоло» на своем поле примет «Рому». Начало матча — в 21:45 по Москве. Прогноз на «Сассуоло» — «Рома».

    «Сассуоло»

    Ничем особенным нынешний сезон для команды не заканчивается. Середняк Серии А, у которого за тур до финиша в активе 43 очка и 11-е место, которое позволяет расслабиться, ведь претендовать на что-то большее уже нельзя, как и вылететь.

    У «Сассуоло» есть восемь очков, которые отделяют команду от зоны вылета, поэтому неудача в матче с «Ромой» не будет значить вообще ничего.

    На прошлой неделе «Сассуоло» удалось весьма неожиданно обыграть на «Сан-Сиро» «Интер» со счетом 2:1, что позволило «Роме» стать недосягаемой для миланцев. Эта победа стала для «Сассуоло» второй подряд и четвертой за пять последних туров. Проиграл он лишь однажды за 11 последних туров при пяти победах и пяти ничейных исходах — в гостях «Кротоне».

    На своем поле «черно-зеленые» не проигрывают уже пять матчей подряд, однако до этого была серия из семи домашних поединков без побед, поэтому стабильно домашней командой подопечных Джузеппе Якини назвать нельзя.

    «Рома»

    Римляне в прошлом туре сыграли вниью с «Ювентусом» (0:0), а в настоящий момент идут на третьем месте, опережая «Лацио» на два очка. «Орлов» ждет матч с «Интером», а при определенном раскладе «Лацио» может обойти «волков» и взять бронзу чемпионата.

    Это и есть главная мотивация «Ромы» — не пропустить вперед соседей по Риму, так как место в Лиге чемпионов уже забронировано для обеих команд.

    Ближайшие события

    «Волки» до ничьей с «Юве» одержали четыре подряд победы с общим счетом 10:2. Не проигрывают они уже шесть поединков кряду. Беспроигрышная выездная серия «Ромы» в чемпионате составляет десять матчей.

    Прогноз

    1,91Победа «Ромы»

    В первом круге «Сассуоло» и «Рома» сыграли вничью 1:1. Перед этим три раза подряд побеждал столичный клуб. За девять матчей друг с другом в Серии А пять раз побеждала «Рома» и четыре раза фиксировалась ничья. Четыре матча, четыре поражения, один забитый мяч и десять пропущенных — таков печальный итог домашних поединков «Сауссуоло» против гостей из Рима.

    «Рома» все-таки является фаворитом встречи. У римлян есть мотивация в виде борьбы с «Лацио», принципиальность которой не стоит недооценивать. Предлагаем поставить на победу «волков» за 1,91.

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