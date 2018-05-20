«Анжи» — «Енисей». Прогноз и ставки на ответный стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 20 мая

«Анжи»

Махачкалинцы, после разгромного поражения в Красноярске со счетом 0:3, имеют призрачные шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе российского футбола.

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Проиграв «Енисею», «орлы» продлили свою проигрышную серию до 8-ми матчей подряд. Последний раз они уходили с поля непобежденными 1 апреля. Тогда «Анжи» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) на выезде.

Затем последовала серия из поражений. В этих 8-ми встречах «жёлто-зелёные» смогли отличиться только 3-и раза и пропустили 15-ть мячей.

В этом сезоне на родной арене «Анжи» одержал 5-ть викторий, 2-а раза играл вничью и 8-мь игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 18:25.

Голкипер Александр Будаков, получивший травму в первом стыковом матче, рискует пропустить ответный поединок.

«Енисей»

«Енисей», который в прошлом сезоне не смог пробиться в РФПЛ, проиграв в стыковых матчах тульскому «Арсеналу» (2:1 и 0:3), теперь имеет отличный шанс пробиться в элиту российского футбола.

На своем поле (манеже) «красно-синие» сделали хороший задел, забив 3-и безответных мяча. Дубль на счету Александра Кутьина, и еще один мяч провел Артур Саркисов.

1,79обе забьют: да

Подопечные Дмитрия Аленичева, с учетом переходного матча, не проигрываю уже 4-е встречи подряд. На финише ФНЛ они 2-а поединка выиграли и один свели вничью.

Гостевые поединке ФНЛ этого сезона принесли «Енисею» 9-ть побед, 4-е ничьих и 6-ть поражений, разница мячей — 30:20.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Анжи» — 1,89, победа «Енисея» — 4,10, ничья – 3,60.

1,89победа «Анжи»

Махачкалинцам терять уже нечего, поэтому с первых минут матча они бросятся отыгрываться. Но учитываю их дырявую оборону, можно с уверенностью сказать, что свой гол они пропустят. Ставим — обе забьют: да за 1,79.

Чтобы хоть как-то скрасить неудачный сезон, «Анжи» будет стараться одержать победу в последнем матче сезона и прервать свою неудачную серию.

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