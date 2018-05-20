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    Выведет ли Аленичев из ФНЛ второй клуб в карьере?

    «Анжи» — «Енисей». Прогноз и ставки на ответный стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 20 мая

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    Дмитрий Аленичев
    Дмитрий Аленичев
    В воскресенье, 20 мая, «Анжи» в ответном стыковом матче за право сыграть в РФПЛ в сезоне 2018/19 на своем поле примет «Енисей». Начало поединка намечено на 21:00 по мск. Прогноз на «Анжи» — «Енисей».

    «Анжи»

    Махачкалинцы, после разгромного поражения в Красноярске со счетом 0:3, имеют призрачные шансы на сохранение прописки в элитном дивизионе российского футбола.

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    Проиграв «Енисею», «орлы» продлили свою проигрышную серию до 8-ми матчей подряд. Последний раз они уходили с поля непобежденными 1 апреля. Тогда «Анжи» сыграл вничью с «Краснодаром» (1:1) на выезде.

    Затем последовала серия из поражений. В этих 8-ми встречах «жёлто-зелёные» смогли отличиться только 3-и раза и пропустили 15-ть мячей.

    Ближайшие события

    В этом сезоне на родной арене «Анжи» одержал 5-ть викторий, 2-а раза играл вничью и 8-мь игр проиграл, разница забитых и пропущенных — 18:25.

    Голкипер Александр Будаков, получивший травму в первом стыковом матче, рискует пропустить ответный поединок.

    «Енисей»

    «Енисей», который в прошлом сезоне не смог пробиться в РФПЛ, проиграв в стыковых матчах тульскому «Арсеналу» (2:1 и 0:3), теперь имеет отличный шанс пробиться в элиту российского футбола.

    На своем поле (манеже) «красно-синие» сделали хороший задел, забив 3-и безответных мяча. Дубль на счету Александра Кутьина, и еще один мяч провел Артур Саркисов.

    1,79обе забьют: да

    Подопечные Дмитрия Аленичева, с учетом переходного матча, не проигрываю уже 4-е встречи подряд. На финише ФНЛ они 2-а поединка выиграли и один свели вничью.

    Гостевые поединке ФНЛ этого сезона принесли «Енисею» 9-ть побед, 4-е ничьих и 6-ть поражений, разница мячей — 30:20.

    Прогноз

    В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество хозяевам: победа «Анжи» — 1,89, победа «Енисея» — 4,10, ничья – 3,60.

    1,89победа «Анжи»

    Махачкалинцам терять уже нечего, поэтому с первых минут матча они бросятся отыгрываться. Но учитываю их дырявую оборону, можно с уверенностью сказать, что свой гол они пропустят. Ставим — обе забьют: да за 1,79.

    Чтобы хоть как-то скрасить неудачный сезон, «Анжи» будет стараться одержать победу в последнем матче сезона и прервать свою неудачную серию.

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    «Амкар» не упустит свое преимущество«Тамбов» — «Амкар». Прогноз и ставки на ответный стыковой матч РФПЛ/ФНЛ 20 мая
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