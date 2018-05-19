«Труа» — «Монако». Прогноз и ставки на матч 38-го тура чемпионата Франции 19 мая

«Труа»

«Бретонцы» перед заключительным туром французской Лиги 1 расположились на 19-м месте (зона прямого вылета). От 18-й «Тулузы» (зона переходных матчей) их отделяет всего лишь один балл.

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Футболисты Жана-Луи Гарсии за последние 12-ть матчей чемпионата одержали только одну победу. В 35-м туре они на своем поле обыграли «Кан» со счетом 3:1.

Еще за этот период клуб из Труа добыл 3-и ничьи. На своем поле с «Дижоном» (0:0) и на выезде с «Амьеном» и «Монпелье» с одинаковым счетом 1:1.

Домашние игры этого сезона принесли «Труа» 7-мь побед, 3-и ничьих и 8-мь поражений, разница забитых и пропущенных — 17:19.

«Монако»

Монегаски с 77-ю очками расположились на 2-й строчке в турнирной таблице чемпионата Франции. Они опережают 3-й «Лион» на 2-а пункта, а 4-й «Марсель» — на 3-и.

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После проигрышей от ПСЖ (1:7) и «Генгама» (1:3) «Монако» в 35-м туре не смог обыграть на своем поле «Амьен» (0:0).

А в 2-х последних игровых днях французского первенства красно-белые одержали победы над «Каном» (2:1) в гостях и «Сент-Этьеном» (1:0) дома.

На выезде в этом сезоне команда из княжества одержала 8-мь побед, 5-ть раз сыграла вничью и 5-ть поединков проиграла, разница мячей — 35:28.

1,90«Монако» не проиграет и ТМ 3.5: да

Последний раз оппоненты встречались в Труа в 2015 году. Тогда поединок не выявил сильнейшего — 0:0.

Прогноз

В предстоящем матче букмекеры отдают преимущество гостям: победа «Монако» — 1,57, победа «Труа» — 5,30, ничья – 4,50.

Монегаскам для того, чтобы завоевать путевку в Лигу чемпионов, будет достаточно добыть один балл. А хозяевам даже победы может не хватить для сохранения прописки в элите.

Мы считаем, что «Монако» не проиграет в предстоящей игре, и т.к. Труа 66% домашних встреч завершал на ТМ 2,5, рискнем поставить на — «Монако» не проиграет и ТМ 3.5: да за 1,90.

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