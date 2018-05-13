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    «Зенит» — «СКА-Хабаровск». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 13 мая

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    Роберто Манчини
    Роберто Манчини
    dailyrecord.co.uk
    В воскресенье, 13 мая, «Зенит» на своем поле примет «СКА-Хабаровск» в рамках 30-го тура российской Премьер-лиги. Встреча начнется в 14:00 по московскому времени. Прогноз на «Зенит» — «СКА-Хабаровск».

    «Зенит»

    Перед заключительным туром РФПЛ «Зенит» лишился шансов попасть на следующий сезон в Лигу чемпионов. В 29-ти поединках «сине-бело-голубые» набрали 50-т очков и занимают на данный момент 5-е место.

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    Подопечные Роберто Манчини отстают от 4-го «Краснодара» на 3-и очка и имеют призрачные шансы опередить «быков», только в том случае, если они проиграют на своем поле «Рубину».

    Ведь, скорее всего, 4-е место позволит сразу квалифицироваться в группу ЛЕ, т.к. обладатель Кубка России «Тосно» не получил лицензию на еврокубки.

    Ближайшие события

    «Зенитчики» не знают радости победы уже 3-и матча подряд. В 27-м туре они поделили очки в Туле с «Арсеналом» (3:3), затем расписали мировую с ЦСКА (0:0) дома. А в прошлой игре уступили в Москве «Локомотиву» (0:1) и вручили ему золотые медали.

    Не помогут «Зениту» из-за травм в предстоящем поединке вратарь Андрей Лунев, защитник Эмануэль Маммана, полузащитник Матиас Краневиттер и нападающий Александр Кокорин.

    «СКА-Хабаровск»

    «Армейцы» уже давно распрощались с Премьер-лигой и теперь готовятся в следующем сезоне выступать в ФНЛ.

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    В 29-ти поединках этого сезона «СКА-Хабаровск» заработал только 13-ть баллов, отставая от предпоследнего места на 11-ть очков.

    У дальневосточной команды на данный момент 17-матчевая серия без побед в РФПЛ, 5-матчевая проигрышная серия. И незабивная (с учетом кубковой игры) — 10-ть встреч.

    1,58«Зенит» победит и не пропустит: да

    В дебютном сезоне в Премьер-лиги «СКА-Хабаровск» на выезде заработал только 3-и очка, сыграв 3-и раза вничью. Еще 11-ть мачтей он проиграл, разница мячей — 3:24.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Зенит», оценивая победу хозяев с коэффициентом 1,12.

    За успех «СКА-Хабаровск» предлагают 32,00, а ничью оценивают с коэффициентом 8,40.

    «Зенит», проваливший сезон, не может выиграть 3-и матча подряд. И чтобы хоть как-то реабилитироваться перед своими болельщиками питерцы обязаны выигрывать у безнадежного аутсайдера, который в этом году даже не может забить гол.

    Скорее всего, дальневосточники и в этом поединке уйдут с поля без забитого мяча. Наш прогноз — «Зенит» победит и не пропустит: да за 1,58.

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