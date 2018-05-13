«Ливерпуль» — «Брайтон». Прогноз и ставки на матч чемпионата Англии по футболу 13 мая

«Ливерпуль»

Еще месяц назад, казалось, выходу «Ливерпуля» в Лигу чемпионов следующего сезона ничего угрожает, ведь подопечные Юргена Клоппа не просто надежно закрепились в топ-четверке английского первенства, но и сохраняли неплохие шансы занять второе место на фоне хромающего «Манчестер Юнайтед». Тем не менее, серия и пяти побед в шести поединках во всех турнирах с середины марта до середины апреля сменилась на серию из одной виктории в пяти встречах во всех же турнирах, при этом дважды мерсисайдцы проигрывали своим соперникам. Оба поражения случились в двух предыдущих играх «Красных».

И все же, справедливости ради, нужно отметить, что команда допустила такой спад на финише Премьер-лиги из-за плотного графика, где в главном еврокубке ей противостояли «Манчестер Сити» и «Рома», которые та прошла на пути в финал. При этом, на беду коллектива, и так не располагающего длинной скамейкой запасных, как в этот период в лазарете оказались сразу несколько исполнителей в обороне и полузащите, из-за чего у Клоппа попросту не оказалось качественных вариантов для их подмены. К счастью для «Ливерпуля», в заключительном матче АПЛ на своем поле для выхода в Лигу чемпионов его устраивает даже ничья, а в случае победы и любой осечки «Тоттенхэма» он займет даже третье место.

«Брайтон»

Для новичка элитного дивизиона Англии текущиий сезон выдался чрезвычайно сложным, что предвещали уже первые поединки: подопечные Криса Хьютона потерпели поражения в стартовых двух турах, из-за чего о «Брайтоне» вмиг заговорили, как о явном борце за выживание. К чести бывшего участника Чемпионшипа, осенью он более-менее регулярно начал набирать очки, а в период с середины октября до середины ноября ни разу не уступил соперникам при двух победах. Хотя дальнейшая серия из одной победы в 10 матчах, казалось, испортила эти достижения команды, которая завалилась вниз по турнирной таблице.

Однако в новом году «Брайтон» сумел перегруппироваться, что позволило ему обойтись лишь двумя поражениями в следующих 10 встречах во всех турнирах при шести успешных исходах. Период с 10 марта до 28 апреля всерьез напугал фанатов «Чаек», поскольку за этот период их любимцы (семь матчей) не смогли ни разу оказаться сильнее своих оппонентов при трех ничьих. Но облегчением стала домашняя победа над «Манчестер Юнайтед» (1:0) в предыдущем туре: теперь позициям клуба с юга Англии в элите уже ничего не угрожает, и в Мерсисайд он отправляется как будущий второгодник Премьер-лиги.

4,50Мохамед Салах забьет, «Ливерпуль» победит, и обе команды забьют

Прогноз

Букмекеры закономерно считают фаворитом хозяев поля, коэффициент на победу которых равен 1,20, в то время, как успех гостей оценивается в 17,00, а ничья — в 6,50. Рекомендуем ставить на то, что лучший бомбардир АПЛ Мохамед Салах забьет, «Ливерпуль» победит, и обе команды забьют за 4,50.

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