«Суонси» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки на перенесенный матч 31-го тура чемпионата Англии по футболу 8 мая

«Суонси»

В последних трех матчах команда Карлуша Карвальяла потерпела три поражения и пропустила семь голов. При этом сама не забила ни одного. Резкий диссонанс по сравнению с январско-февральским периодом, когда «лебеди» побеждали «Арсенал» и «Ливерпуль», вызывает еще большее сожаление о возможной потере такой команды.

А вылет очень даже возможен, даже несмотря на относительно легкий календарь. После «Саутгемптона» валлийцы сыграют с уже вылетевшим «Сток Сити». У соперника «Суонси» дела с расписанием куда хуже.

Все прогнозы на АПЛ

А с игрой и результатами, наоборот, лучше. Подопечные Карлуша Карвальяла за последние три игры только семь раз попали по воротам соперников. Да, оппоненты были неслабые: «Челси», «Ман Сити»… Но те же матчи с «Борнмутом» в последнем туре (0:1) и «Хаддерсфилдом» в туре 30-м (0:0) вместили в сумме три (!) момента валлийцев.

«Саутгемптон»

«Святые» тоже выступают не шибко удачно: в последних десяти матчах в рамках АПЛ была всего одна победа. Но в случае с командой Марка Хьюза можно говорить о парадоксально хорошей игре. Особенно как для аутсайдера чемпионата.

Например, те же матчи против «Арсенала» и «Челси» (проигрыши по 2:3). В обоих «Саутгемптон» оказывал недюжинное сопротивление лидерам АПЛ. Против «канониров» подопечные Хьюза забили первыми и больше половины своих ударов (8 из 15-ти) направили непосредственно в рамку.

Против «аристократов» и вовсе забили дважды, но испугались своего лидерства и слишком сильно занервничали. Пошли ошибки, ведь активность «Саута» оставалась на уровне: по пять ударов в каждом тайме. Класс «Челси» позволил им забить «трешку» за ударные восемь минут и вытащить тот поединок.

Прогноз

Суть интриги. У команд поровну очков. У «лебедей» ужасная серия без побед из восьми матчей. Три последних игры – поражения. В двух поединках за серию команда Карлуша Карвальяла терпела разгромы. А «Саутгемптон» как раз в позапрошлом туре прервал собственную неудачную череду из пяти матчей.

2,62«2Х + ОЗ»

В туре крайнем команда Марка Хьюза снова показала отличную игру, но не удержала победу в меньшинстве против «Эвертона» — 1:1.

Учитывая потерю центрбека Йосиды и хавчика Стивена Дэвиса, прогнозируем проблемы в обороне «святых». Но в атаке должно быть все отлично. Потому предлагаем сыграть две ставки: «Удары в створ: П2» и «2Х + ОЗ» за 2,62.

Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram и Яндекс.Дзен