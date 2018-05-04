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    Смогут ли «чайки» досадить «дьяволам»?

    «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 37-го тура чемпионата Англии по футболу 4-го мая

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    Давид Де Хеа
    Давид Де Хеа
    indeksonline.net
    В рамках 37-го тура АПЛ «Брайтон» примет на своем поле «Манчестер Юнайтед» 4-го мая. Старт поединка намечен на 22:00 мск. Прогноз на «Брайтон» — «Манчестер Юнайтед».

    «Брайтон»

    «Брайтон» попал в затяжную серию неудач. Уже семь матчей подряд с учетом Кубка Англии «чайки» не могут выиграть. А тут, как на зло, еще и календарь не обещает никакого облегчения: оставшиеся три матча в чемпионате пройдут против команд первой тройки.

    Три поединка из последних четырех «Брайтон» сыграл вничью. Два матча были на родном поле «чаек» – «Фалмере». Относительно позитивные результаты можно связать с переходом на новую схему: Крис Хьютон начал подражать «Бернли» образца старта сезона (4-4-1-1).

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    Да, моментов стало на порядок меньше, зато удалось добыть важное очко в матче с «Тоттенхэмом» (1:1) и непосредственно «Бернли» (0:0). Эксперименты со схемой 4-3-3 (выездной матч против «Кристал Пэлас») себя совершенно не оправдали – проигрыш 2:3.

    «Манчестер Юнайтед»

    Жозе Моуринью удалось вывести «Юнайтед» в тройку сильнейших команд АПЛ впервые за последние пять лет. Теперь «красные дьяволы» должны выиграть всего один матч из оставшихся трех, чтобы получить серебряные медали.

    В последнем туре они сделали на них весомую заявку – на своем поле обыграли «Арсенал» 2:1. Пускай Феллайни принес своему клубу победу лишь на 91-й минуте, преимущество по игре все равно было за «Манчестер Юнайтед».

    Отметим, что Моуринью не побоялся сыграть в открытый футбол (схема 4-3-3), что привнесло в игру ярких красок (16 ударов по воротам Оспины). Однако также отмечаем, что «манкунианцы» не брезговали дальними ударами – шесть выстрелов были из-за пределов штрафной «Арсенала».

    Прогноз

    2,08«Тотал матча: 2-3 гола»

    Полтора месяца назад «Брайтон» попытал счастье против «Манчестер Юнайтед» в Кубке Англии и проявил себя довольно неплохо. Команда Криса Хьютона проиграла 0:2, но такой дерзости «Театр Мечты» уже не видел давно. «Чайки» нанесли в два раза больше ударов (17-8), имели как минимум шесть добротных голевых моментов.

    При этом они не опускались до сбивания темпа и мелкого фола (всего 6 нарушений за игру). Думаем, что на своем поле подопечные Криса Хьютона способны причинить неприятности «дьяволам». Однако форма ребят Моуринью не вызывает нареканий – в семи матчах из последних восьми в АПЛ «манкунианцы» забивали как минимум два гола.

    В таких противоречиях самой выгодной ставкой видим «тотал матча: 2-3 гола» за 2,08.

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