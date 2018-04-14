«Саутгемптон» — «Челси». Прогноз и ставки на матч 34-го тура чемпионата Англии по футболу 14 апреля

«Саутгемптон»

С конца ноября «Саутгемптон» выиграл всего один матч в рамках АПЛ. Но даже та победа над самой слабой командой лиги «Вест Бромвичем» далась коллективу Марка Хьюза нелегко: пропустили первыми, и по игре соперник уступал незначительно (3-5 по ударам в створ).

Однако в концовке сезона видно, что Марк Хьюз сделал ставку на другой турнир – Кубок Англии. Пока «Саутгемптону» везло – он попадал на команды ниже уровнем (тот же «Вест Бром», «Уиган», «Фулхэм»). Но в полуфинале ему придется сойтись как раз с командой Антонио Конте.

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Поэтому нынешний матч 34-го тура нужно рассматривать с точки зрения генеральной репетиции перед 1/2 финала Кубка. Просто потому, что «святым» вряд ли выбрать в этом сезоне из зоны вылета – слишком неоднозначный календарь.

«Челси»

«Аристократы» тоже не шикуют. Последние пять матчей принесли команде Антонио Конте всего четыре очка: победа над «Кристал Пэлас» 2:1 и ничья в последнем туре с «Вест Хэмом» 1:1. То есть уже месяц «Челси» не может выиграть.

Домашнее поражение «Тоттенхэму» 1:3 лишило «пенсионеров» Лиги чемпионов на следующий сезон. Глядя на форму «шпор» и «аристократов», расстояние в десять очков кажется пропастью.

Само противостояние с командой Маурисио Почеттино было проиграно во втором тайме. Дело даже не в пропущенных двух голах Алли за четыре минуты. Дело в самом «Челси», который за 45 минут второго тайма ни разу не попал по воротам.

Прогноз

1,89«П2 в 1 мяч или Х»

С нового года «Саутгемптон» на своем поле допустил только два поражения. Правда, из серьезных соперников можно вспомнить только «Ливерпуль» (0:2) и «Тоттенхэм» (1:1). Причем со «шпорами» дико повезло, что Санчес забил гол в свои ворота уже на 15-й минуте матча.

«Челси» в гостях не может выиграть уже шесть матчей с учетом всех турниров. Явный психологический барьер. Мы ожидаем, что «аристократы» его сломают. Однако легкой игра для них не будет. Предлагаем поставить на «Удары: ТБ 15,5» и «П2 в 1 мяч или Х» за 1,89.

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