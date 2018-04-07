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    Как пройдет боевое крещение Мусаева в «Краснодаре»?

    «Зенит» — «Краснодар». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата России по футболу 7 апреля

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    «Зенит» — «Краснодар»
    «Зенит» — «Краснодар»
    Зенит — Краснодар16:30
    В субботу, 7 апреля, в рамках 25-го тура РФПЛ питерский «Зенит» примет на своем поле ФК «Краснодар». Матч начнется в 16:30 по Москве. Прогноз на «Зенит» — «Краснодар».

    «Зенит»

    В зимний перерыв питерский клуб отправил в аренды защитника Ивана Новосельцева, полузащитника Олега Шатова и нападающего Артема Дзюбу, приобретя полузащитника Магомеда Оздоева и защитника Эльмира Набиуллина.

    «Зенит» возобновил сезон еврокубковыми матчами — в 1/16 финала Лиги Европы на выезде проиграл «Селтику» (0:1), но на своем поле разгромил чемпиона Шотландии со счетом 3:0.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    Чемпионат России для команды Роберто Манчини возобновился домашним матчем с «Амкаром» (0:0), затем «Зенит» не слишком удачно съездил в Германию, проиграв в матче Лиги Европы местному «Лейпцигу» — 1:2.

    2,87Зенит победит и ТБ 2,5 Выезд в гости к «Ростову» в рамках РФПЛ окончился безголевой ничьей, третьей подряд в РФПЛ, после чего питерцы сыграл вничью с «Лейпцигом» (1:1) в ответном матче Лиги Европы и покинули турнир.

    После паузы на матчи сборных «Зенит» прервал безголевую серию в РФПЛ, одержав выездную победу над «Уфой» со счетом 2:1.

    В чемпионате России «Зенит» с 42 очками на 4-м месте, на 7 очков отставая от лидирующего «Локомотива», и на 2 очка — от зоны Лиги чемпионов, которая увеличилась до трех первых мест.

    Ближайшие события

    Разница мячей 33-14, лучший бомбардир — травмированный и выбывший надолго Александр Кокорин с 10 голами и 3 ассистами. У восстанавливающегося от травмы Далера Кузяева 4 гола и 2 ассиста.

    По 3 гола и 3 паса у Доменико Кришито и Леандро Паредеса, лучший распасовщик — Себастьян Дриусси с 4 ассистами и 3 голами.

    В предстоящем матче не сыграют травмированный защитник Эмануэль Маммана и форвард Александр Кокорин, под вопросом участие Далера Кузяева.

    «Краснодар»

    Терпение лопнуло. Галицкий решился на увольнение Шалимова Реакция СМИ на отставку Шалимова из «Краснодара» Кубанский клуб в межсезонье арендовал у «Зенита» Олега Шатова, приобрел левого защитника «Волгаря» Игоря Калинина и отпустил хавбека Михайло Ристича в «Спарту», а Илью Жигулева — в «Тосно».

    Весенняя часть сезона для команды Игоря Шалимова началась с домашней победы над «Ростовом» (2:1), но дальше дела «быков» пошли не лучшим образом.

    На выезде «Краснодар» разошелся миром с «Динамо» (0:0), затем на своем поле проиграл «Уфе» (0:1), пропустив в концовке.

    2,50Обе забьют и ТБ 2,5 В последнем матче «быки» упустили домашнюю победу над «Анжи» (1:1), позволив махачкалинцам сравнять на последних минутах.

    Это переполнило чашу терпения владельца «Краснодара» Сергея Галицкого, который отправил в отставку главного тренера команды Игоря Шалимова, место которого занял рулевой молодежной команды Мурад Мусаев.

    После 24 туров «Краснодар» с 41 очком занимает 6-е место, всего на балл отставая от «Зенита». Разница мячей 36-26.

    «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан» Лучший бомбардир команды Федор Смолов с 12 голами и 2 передачами, еще 7 голов и 8 ассистов у лучшего распасовщика команды Виктора Классона.

    В предстоящем матче не сыграет травмированный хавбек Торнике Окриашвили.

    В первом круге «Краснодар» уступил на своем поле «Зениту» со счетом 0:2. В прошлом сезоне «Краснодар» победил дома со счетом 2:1, уступив на выезде со счетом 0:1.

    Из шести выездов в Петербург, «Быки» выиграли лишь один — со счетом 2:0 в сезоне 2015/16, проиграв пять остальных матчей с общим счетом 1:15.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Зенит», оценивая победу гостей с коэффициентом 1,80.

    За успех «Краснодара» предлагают 2,33, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,0.

    3,00Обе забьют без ничьей Питерцы не могли забить в матчах с командами, практикующими глухую защиту, но с играющей «Уфой» в последнем матче добились победы. «Краснодар» тоже практикует атакующий футбол и дает играть сопернику, так что на своем поле питерцы могут рассчитывать на победу. «Краснодар», скорее всего, сумеет повторить подвиг «Уфы» и размочить счет.

    Интересны варианты «обе команды забьют» за 1,95 и «тотал голов больше 2,5» за 2,10, а также европейский гандикап «победа "Краснодара" +1 гол» — за 1,91.

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