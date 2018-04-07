«Эвертон» — «Ливерпуль». Прогноз и ставки на матч 33-го тура чемпионата Англии по футболу 7 апреля

«Эвертон»

Под конец сезона команды устают, и в лазарете прописывается половина состава. Вторая половина перманентно туда заглядывает. Если верить данным «My Score», в сумме у обоих ливерпульских коллективов в лазарете находятся 12 игроков, которые потенциально могут претендовать на основку.

Некоторых можно назвать твердыми игроками стартового состава. Такое количество травмированных не мудрено, ведь до последнего тура на протяжении трех недель в матчах с участием команды Эллардайса непременно удаляли игрока одной из команд, а количество фолов было на уровне 20 и более. А у «Ливерпуля» просто-напросто сильно напряженный график, в ЛЧ играть – не шутки шутить.

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За последние пять матчей «Эвертон» трижды потерпел поражение. При этом только в одном поединке «ириски» смогли нанести больше ударов в створ, чем соперник. Это был матч против совсем «дырявого» «Стока» (победа 2:1).

Даже принципиально замкнутый «Бернли» 21 раз пробивал по воротам дружины Эллардайса – какие еще нужны цифры для подтверждения ненадежности «Эвертона»?

«Ливерпуль»

Единственное, что может помешать Клоппу добыть три очка – это график. Он стал причиной двух упущений за последний месяц: ничья с «Порту» и поражение от «Манчестер Юнайтед».

Точнее, даже одного, ведь мы склонны считать ничью в ответном поединке 1/8 финала Лиги чемпионов против «драконов» вполне спланированным актом экономии сил.

Касательно игры с «Ман Юнайтед». Жозе Моуриньо типично для себя в важном матче сделал ставку на блицкриг и последующий «автобус». Сработало – за стартовые 25 минут «Манчестер Юнайтед» нанес два удара в створ и забило два гола. За все остальное время – ни одного попадания в рамку ворот Кариуса. Пробить такую массированную оборону «Ливерпуль» смог только один раз.

Апрель-месяц начался для «Ливерпуля» как нельзя лучше – разгромом другого манчестерского гранда в Лиге чемпионов. В этом случае можно было надеяться только на разительные контратаки, ведь Юрген Клоп наверняка заметил, что на притяжении последних 2,5 месяцев «Манчестер Сити» регулярно ошибался позиционно.

Ставка на контры себя оправдала целиком и полностью – благодаря неправильному расположению «Ливерпуль» смог глубоко проникать в оборону гостей (6 ударов из пределов штрафной). Это привело к трем безответным мячам и хорошим шансам на проход в полуфинал Лиги чемпионов.

Прогноз

Громкая в былом вывеска себя не оправдывает уже лет пять. «Эвертон» смог выиграть всего один матч в «ливерпульском дерби» за последние 11 лет. И даже добытая в первом круге ничья (1:1) – была чистой воды везением, ведь «ириски» всего-то два раза за игру попали в рамку команды Клоппа.

1,83«2Х+ТМ 3,5»

С одной стороны, именно после головокружительных успехов порой случаются провалы или как минимум издержки. Потому гарантировать успех мерсисайдцев мы не станем. С другой стороны, посмотрев правде в глаза, признаем тотальный перевес сумасшедших ребят из «палаты Клоппа» над «ирисками».

Клопп не дурак – он не станет разрываться и бросит все силы на ответный матч против «Сити», ведь в чемпионате рано или поздно «Тоттенхэм» все равно выиграет перенесенный матч и обойдет «мерсисайдцев» на одно очко в таблице. Потому поставим на «2Х+ТМ 3,5» за 1,83.

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