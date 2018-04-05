«Ливерпуль» уничтожил «Сити» его же оружием

«Ливерпуль» задавил и растоптал «Сити»

«Испанец по всем статьям уступил немецкому коллеге. В первом тайме "Ливерпуль" буквально смял без пяти минут чемпиона Англии. Причем его же оружием.

Своим глазам было сложно поверить, когда хозяева демонстрировали какой-то феноменально плотный и эффективный прессинг. Мячом вроде бы почаще владели гости, но как только их по-настоящему поджимали – допускали потери и вообще непривычно много ошибались.

И не смущало "Ливерпуль", что в выходные он потерял из-за травм Лаллану и Матипа. Что не успел восстановиться испытывающий проблемы со спиной Эмре Джан. "Энфилд" гнал команду вперед, и этого было достаточно, чтобы не думать ни о чем другом, кроме как об уничтожении "Сити" здесь и сейчас.

Команда Гвардиолы, лишенная Агуэро, выглядела совсем по-другому, это ощущалось. Был в настрое "Сити" какой-то академизм. Читался в их игре сухой расчет. Словно гости решили: "Сыграем тут спокойно, без лишних нервов, а дома разберемся".

Не вышло спокойно. Не бывает так на "Энфилде". И ведь проходил уже это "Сити" в январе, когда потерпел здесь единственное поражение в текущем сезоне премьер-лиги, проиграв 3:4. Но урока, выходит, не извлек.

Теперь получилось еще хуже. Все голы "Ливерпуль" забил за первые полчаса. Просто задавил и растоптал соперника, реализовав, по большому счету, все свои шансы», — восхищается автор «Спорт-Экспресса» Филипп Папенков.

«Ливерпуль» еще не в полуфинале

«После перерыва "Сити" потерял в скорости, перешел на упрощенный вариант атак. "Ливерпуль" потерял из-за повреждения Салаха (его заменил Жоржиньо Вейналдум) и заставил болельщиков, кто считает "Энфилд" своим домом, коллективно взяться за сердце: а вдруг что серьезное? Надеемся, что нет. Это ментально подкосило хозяев и "Манчестер" оседлал ворота Кариуса. Как оказалось, почти на всю 45-минутку. Но без опасных моментов. Не позорище ли?

Чуть более получаса Гвардиола дал поиграть Рахиму Стерлингу, возведенному болельщиками "Ливерпуля" в ненавистную фигуру. Но ничего этот молодой англичанин показать не смог. А другой британец, да еще и помоложе, Доминик Соланке за 20 минут едва не оформил ассист на Мане, но не сенегальцу не хватило удачи, чтобы оформить дубль.

Доигрывали финальные 10 минут мировые звезды спустя гетры, рукава и все что только можно. Одни понимали, что победа никуда не уплывает, другие – уповали на ценный гол в гостях. Но "Сити" опять попал в ливерпульский капкан, снова наступил в старую лужу, провалил работу над ошибками и не нашел на поле лидера, способного вставить пистонов партнерам и сподвигнуть их хотя бы на две нормальные атаки.

Гвардиоле необходимо до красных глаз пересмотреть дичь за авторством "Барселоны" и "ПСЖ" в прошлом сезоне ЛЧ, всыпать ремня защитникам, поверить в Зинченко и продать душу дьяволу, надеясь на чудо», — не теряет надежды обозреватель «Советского Спорта» Константин Кринский.

«Сити» не нанес ни одного удара в створ

«Самое мощное достижение "Ливерпуля" это даже не 3 гола, а 0 ударов в створ у "Ман Сити". "Ливерпуль" божественно отыграл в обороне – и это с Лориусом Кариусом на воротах и Деяном Ловреном в основе. Люди вообще зря думают, что "Ливерпуль" Клоппа не умеет защищаться. Это прессингующая команда.

За счет крутого прессинга она может выдавать отрезки идеальной игры в обороне, когда соперник вообще ничего не может (как сегодня). Проблема "Ливерпуля" в том, что защитники иногда увлекаются. Когда игроки атаки устали, но продолжают давить, на защитников выпадает нереальная нагрузка, тогда они лажают. Против "Сити" все было безупречно.

Гвардиола заранее предупреждал: с "Ливерпулем" будут проблемы. "Я понимаю, что наш стиль идеально для них подходит. Они используют свободные зоны лучше всех в мире", – сказал Пеп еще до игры. "Ливерпуль" и правда очень хорош в матчах с "Сити", но не на три мяча разницы. 5 ударов в створ и 3 гола – это слишком крутая реализация.

В моменте с первым голом "Ливерпуля" был офсайд. Сто процентов», — выделяет ключевую статистику редакция Sports.Ru.

2 тайма – 2 разных Зане

«В первом тайме он играл ужасно. Передерживал мяч. Обрезал. Три раза за час игры у него было пространство на бровке и три раза Зане делал прострел никуда. Угловой – не перебросил ближайшего игрока. При таком количестве неудачных действий, Зане был выключен из игры: меньше него из полевых игроков "Сити" мяча касался только Габриэл Жезус.

Лерой был наглухо закрыт на бровке Александром-Арнольдом, большинство его открываний и забеганий не поощрялись пасами. В первом тайме Зане старался уйти от опеки во фланг, в самую бровку. Это не работало.

После перерыва он сместился ближе к центру. В полуфланге Зане сразу стал чаще получать мяч. И хорошо включился: на дриблинге ворвался в штрафную, возвращал мяч после потерь. По крайней мере, "Сити" больше не был в меньшинстве.

Гол "Сити" отменили из-за офсайда. Офсайда не было. По крайней мере, на всех повторах во время матча казалось, что Зане был на одной линии. Разница между 3:0 и 3:1 – огромная. Фактически, разница между неудобным, но рабочим результатом и надеждой на подвиг. Но кроме отменённого гола у "Сити" не было вообще ничего», — разбирает игру по пунктам корреспондент «Чемпионата» Кирилл Хаит.

И как это получилось?

«Во-первых, Мохамед Саллах – обладатель совершенно фантастической статистики: 38 голов в 42 матчах за "Ливерпуль". В начале второго тайма он получил травму, и это стало самой большой проблемой для Клоппа в этой игре.

Во-вторых, у "красных" есть Алекс Окслейд-Чемберлен, за 6 лет в "Арсенале" ни разу не добиравшийся до четвертьфинала Лиги чемпионов. Первое же его появление на этой стадии привело к "пушке" в ворота "Сити".

В-третьих, Клопп всегда может положиться на Джеймса Милнера – главного распасовщика еврокубкового сезона: 7 игр – 8 передач. Еще один голевой пас – и он окончательно отберет рекорд у Руни и Неймара.

А в-четвертых, знаете, кто последний раз отгружал "Ман Сити" три за тайм? "Ливерпуль"! В ноябре 2015-го (4:1). Еще без Гвардиолы, но уже с Клоппом.

Но главное – у "Ливерпуля" есть готовые на все фанаты. Перед матчем с "Ман Сити" они атаковали автобус соперников, закидав его бутылками и всем что попадалось под руку», — загибает пальцы редакция Sport24.

Гвардиоле подсунули «Спартак»

«На "Манчестер Сити" лежит проклятие. Как только "горожане" доходят до четвертьфинала Лиги чемпионов, карета превращается в тыкву.

Юрген Клопп перед матчем выразил деликатный, но все же оптимизм. Главному тренеру "Ливерпуля" пришлось даже вспомнить противостояния с Хосепом Гвардьолой в бундеслиге.

— Просто команды Пепа всегда были лучше моих. Но разница никогда не была столь незначительной, как сейчас. Когда мы возглавляли "Боруссию" и "Баварию" соответственно, она была огромной! — улыбнулся немец на предматчевой пресс-конференции, тактично умолчав, что обыгрывал Гвардьолу уже шесть раз. Седьмая такая победа пришла к нему вчера.

Кто знал, что между "Ливерпулем" и "Манчестер Сити" в одном конкретном матче может лежать такая же громадная пропасть, что была на "Энфилде" в день декабрьского приезда "Спартака" (7:0). Посыпался ли Гвардьола, или это в очередной раз сработало правило тыквы — за неделю "горожанам" предстоит выяснить и по возможности исправить. "Ливерпуль" куражился и забивал мячи на любой вкус: в игре "Манчестер Сити" зияла явно не одна пробоина», — ерничает автор «Спорта День за Днем» Антон Кудинов.

Гвардиола – трус, поэтому и вылетел

«Гвардиола, гасивший всех семь с половиной месяцев подряд, опять облажался – забрался в капкан, который сам же поставил. Так уж вышло, что Пеп – жертва собственной парадигмы о комбинационном футболе, нижайшей эффективности дальних ударов и, наоборот, завышенных ожиданий от любых действий в чужой штрафной.

Перед матчем Пеп обещал, что "Сити" сыграет в свой футбол, но в итоге Клопп сожрал несчастного оппонента по всем параметрам. Теперь Гвардиоле лучше вообще забыть вангаловскую отмазку "зато мы не изменили своей философии", а то будет совсем стыдно.

Причина вылета "Сити" очевидна – Гвардиола боится, очень боится, причем всех вокруг. Себя, соперников, своих же игроков. Он боится менять то, что и так вроде бы работает, даже когда корректировки явно нужны. Это страх человека с психологией бухгалтера, а не футбольного тренера. Платят вовремя – и ладно, плевать на карьерный рост. Тактика прокатила в АПЛ – окей, выйдем с ней на "Ливерпуль". И неважно, что Юрген – идеальный хищник для такой дичи. Ну, вдруг получится как-то обхитрить его – парни что-нибудь придумают в финальной трети поля.

Все атакующие игроки Гвардиолы передерживали мяч, катили до верного и нарывались на отборы, мельтешили и боялись втащить издали. Удары наносились из неудобных положений, ради "от ворот" – лишь бы не получить контрвыпад и не выхватить от Пепа на видеоразборе матча. Логично, что гости завершили встречу с позорнейшим нулем выстрелов в створ – "Ливерпуль" даже не напрягся», — осуждает тренера автор «Евроспорта» Павел Городницкий.

Феноменальный Клопп

«Но "Ливерпуль" ведь тоже феномен. У Клоппа человек, который не мог найти себя в "Арсенале", лупит издали, как из пушки. В центре обороны играет Ловрен, а Земля не сходит со своей траектории. На флангах не Карвахаль и Марсело, но даже средние игроки под руководством грамотного тренера показывают больше, чем сами от себя ждут. Это магия футбола в чистом виде, как и знаменитое пение трибун "Энфилд Роуд".

И важнее не то, что "Ливерпуль" забил трижды "Манчестер Сити" — так они уже поступали. Самое важное достижение команды Клоппа в домашнем четвертьфинале Лиги чемпионов — не пропустили ни разу. "Горожане" могут дома забить трижды, но в состоянии они не пропускать в ответ? Ведь шутки о "Спартаке" будут популярными, но команда Гвардиолы сыграла в Ливерпуле намного хуже, чем "красно-белые".

Прекрасно зная, что у команд Клоппа бывают вечеринки в пиратских костюмах, не сумели ничего предложить в ответ. "Спартак" "поплыл" против того, кто сильнее, "Манчестер Сити" — против равных. "Горожане" по сезону – одна из лучших команд Европы, но "Манчестер Сити" в ночь со среды на четверг в Ливерпуле не заслуживает полуфиналов Лиги чемпионов, в отличие от "Ливерпуля", который соединил прагматизм и дикость в одной игре.

Подопечные Клоппа подтверждают статус самой результативной атаки Лиги чемпионов в матчах с соперниками разного класса, и их игра у чужих ворот завораживает. Осталось только выяснить, есть ли люди, которые верят в наличие интриги в этой паре, вспоминая встречу ПСЖ и "Барселоны"? Или Клопп сегодня вышел в новый полуфинал Лиги чемпионов?», — пишет автор Soccer.ru Вадим Багров.

Яростный «Ливерпуль» смел «Сити»

«Возможно, она все еще бегает, эта команда из Ливерпуля. Может быть, по мере того как солнце будет подниматься над "Энфилдом" в четверг утром, на поле все еще будут мужчины в красных футболках, которые гонятся, вступают в борьбу, закрываются, и совершают рывки, как будто их жизнь зависит от этого.

Это "Ливерпуль" Юргена Клоппа. Это то, что они делают. Он призвал к храбрости, он призвал команду, которая не боялась "Манчестер Сити", которая осмелилась бы сделать историю, и он это получил. Он получил ответ, который смел лучшую команду в Британии с поля, который послал Пепа Гвардиолу и "Манчестер Сити" обратно домой2 побежденными и усмиренными.

Некоторые скажут, что противостояние еще не закончилось, но если "Ливерпуль" снова сыграет так же, это так. Уровень оборонительных обязательств, неутомимость, свирепость — "горожанам" с этим не справиться.

Мы ожидали много голов и получили их, но мы ожидали, что они разделятс между двумя командами, стоящими на ногах, и вместо этого все мячи пошли в одну сторону. "Ливерпуль" был великолепен, показав, возможно, лучше выступление сезона, среди всех английских клубов», — восторгается автор Daily Mail Мартин Самюэль.

Королевское выступление

«Для Ливерпуля это была одна из тех ночей, когда, возможно, они напомнили себе, почему баннеры, трепещущие на "Энфилде", включают в себя и сообщение с надписью "Европейская королевская семья". Все три гола были забиты с этой целью. Они смели "Манчестер Сити" во время ураганного первого тайма и подходят ко второму в настолько выигрышном положении, что трудно понять, как команда Пепа Гвардиолы может спасти себя.

Трудно, хотя и не невозможно, — и Юрген Клопп, без сомнения, отметит, что "Ливерпуль" уже проиграл со счетом 0:5 на стадионе "Этихад" в этом сезоне. Тем не менее, это был бы настоящий гимнастический подвиг, если команда Гвардиолы сможет вывернуться из этой позиции. Один гол, забитый командой Клоппа во втором матче означала бы, что "Сити" понадобится забить пять раз, и, судя по тому, как они защищались здесь, "Ливерпуль" может быть оптимистично настроен насчет изхода противостояния.

Какая захватывающая ночь для подопечных Клоппа и такое разочарование для команды, которая, не будем забывать, на 18 очков опережает их в таблице Премьер-лиги. Но "Ливерпуль" отказался пугаться этого», — отмечает автор The Guardian Дэниэл Тэйлор.

Никто этого не предсказывал

«Юрген Клопп призвал "Ливерпуль" быть храбрым, чтобы переписать собственную историю, и они сделали именно это в еврокубковый вечер на "Энфилде", поскольку "Манчестер Сити" был смят, растоптан и сметен.

Никто этого не предсказал. Мы знали, что в этом четвертьфинале Лиги чемпионов будут голы, но мы ожидали, что они будут разделены поровну. "Сити" даже не попал в створ. Не одного раза.

Хватит ли преимущества в три мяча против, как правило, свободно и много забивающего "Сити", еще предстоит увидеть в вответном матче на следующей неделе в Манчестере, но что за событие это было для "Ливерпуля", для Клоппа, и для этого вызывающего воспоминания стадиона и страстных сторонников, которых он приютил.

Для Пепа Гвардиолы это был кошмар. Он сделал все не так тактически, и, в то время как автобус команды был поврежден какими-то безмозглыми ливерпульскими фанатами, вызвав извинения от хозяев и расследование УЕФА, именно на поле у "Сити" отвалились колеса», — пишет автор The Telegraph Джейсон Бурт.