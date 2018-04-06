«СКА-Хабаровск» — «Амкар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 апреля

«СКА-Хабаровск»

Дальневосточная команда после матча с «Ахматом» (0:0) отправила в отставку главного тренера Рината Билялетдинова. На его место был назначен Сергей Передня.

В прошлом туре «армейцы» смогли прервать серию из поражений на отметке 9-ти матчей, но безвыигрышная серия продлилась до 12-ти поединков.

После возобновления чемпионата Хабаровская команда не может распечатать ворота соперников. С учетом кубковой игры «красно-синие» не забивают в 5-ти матчах кряду.

«СКА-Хабаровск» расположился на самом дне в турнирной таблице РФПЛ. В 24-х встречах дальневосточники смогли положить в свою копилку только 13-ть очков. До спасительной 12-й строки — 14-ть баллов.

В лазарете команды находится нападающий Руслан Корян.

«Амкар»

Подопечные Вадима Евсеева, переиграв в прошлом матче лидера чемпионата «Локомотив» (2:1) в Москве, покинули предпоследнюю строчку турнирки.

Прогнозы на чемпионат России по футболу

На данный момент пермяки после 23-х поединков российского первенства занимают 13-е место, с отставанием от 12-го «Ростова» на 2-а очка.

«Амкар», после победы над «железнодорожниками», прервал серию из 4-х матчей без побед. В этой серии «красно-чёрные» добыли только один балл. В 21-м туре привезли один пункт из Питера, сыграв с «Зенитом» (0:0).

Клуб из Перми провел с предстоящем соперником только 3-и поединка (2-а в Кубке и 1-н в чемпионате) и ни разу не проиграл. Были зафиксированы 2-е победы и одна ничья.

1,70«СКА-Хабаровск» забьет: да

Защитник Николай Зайцев травмирован и пропустит предстоящую встречу.

Прогноз

Букмекеры считают фаворитом гостей поединка. Они оценивают их шанс на победу кэффом в 2,20. На победу «СКА-Хабаровск» предлагают — 3,90, ничья — 3,10.

В этой игре сойдутся самые малорезультативные команды. «Армейцы» в этом году даже еще не забивали. Рискнем предположить, что смена наставника поможет им отличиться в предстоящем поединке.

Делаем ставку на — «СКА-Хабаровск» забьет: да за 1,70.

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