ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Поможет ли смена наставника «армейцам»?

    «СКА-Хабаровск» — «Амкар». Прогноз и ставки на матч чемпионата России по футболу 7 апреля

    РФПЛ Футбол России СКА-Хабаровск Амкар Календарь РФПЛ
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Сергей Передня
    Сергей Передня
    Открывать 25-тур российской Премьер-лиги будут 7 апреля «СКА-Хабаровск» и пермский «Амкар». Встреча начнется в 11:00 по московскому времени. Прогноз на «СКА-Хабаровск» — «Амкар».

    «СКА-Хабаровск»

    Дальневосточная команда после матча с «Ахматом» (0:0) отправила в отставку главного тренера Рината Билялетдинова. На его место был назначен Сергей Передня.

    В прошлом туре «армейцы» смогли прервать серию из поражений на отметке 9-ти матчей, но безвыигрышная серия продлилась до 12-ти поединков.

    После возобновления чемпионата Хабаровская команда не может распечатать ворота соперников. С учетом кубковой игры «красно-синие» не забивают в 5-ти матчах кряду.

    Ближайшие события

    «СКА-Хабаровск» расположился на самом дне в турнирной таблице РФПЛ. В 24-х встречах дальневосточники смогли положить в свою копилку только 13-ть очков. До спасительной 12-й строки — 14-ть баллов.

    В лазарете команды находится нападающий Руслан Корян.

    «Амкар»

    Подопечные Вадима Евсеева, переиграв в прошлом матче лидера чемпионата «Локомотив» (2:1) в Москве, покинули предпоследнюю строчку турнирки.

    Прогнозы на чемпионат России по футболу

    На данный момент пермяки после 23-х поединков российского первенства занимают 13-е место, с отставанием от 12-го «Ростова» на 2-а очка.

    «Амкар», после победы над «железнодорожниками», прервал серию из 4-х матчей без побед. В этой серии «красно-чёрные» добыли только один балл. В 21-м туре привезли один пункт из Питера, сыграв с «Зенитом» (0:0).

    Клуб из Перми провел с предстоящем соперником только 3-и поединка (2-а в Кубке и 1-н в чемпионате) и ни разу не проиграл. Были зафиксированы 2-е победы и одна ничья.

    1,70«СКА-Хабаровск» забьет: да

    Защитник Николай Зайцев травмирован и пропустит предстоящую встречу.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом гостей поединка. Они оценивают их шанс на победу кэффом в 2,20. На победу «СКА-Хабаровск» предлагают — 3,90, ничья — 3,10.

    В этой игре сойдутся самые малорезультативные команды. «Армейцы» в этом году даже еще не забивали. Рискнем предположить, что смена наставника поможет им отличиться в предстоящем поединке.

    Делаем ставку на — «СКА-Хабаровск» забьет: да за 1,70.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте и Telegram

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Выстоят ли «армейцы» в Лондоне?
  • 6,39
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Флойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояФлойд Мейвезер vs Конор Макгрегор. Лучшие фото бояЭкс-чемпион из США в пяти весовых категориях Флойд Мейвезер-младший одержал победу нокаутом над чемпионом UFC ирландцем Конором МакгрегоромДидье ДрогбаВождь Тито уходит. 11 фактов о Дидье ДрогбаЛегендарный нападающий повесит бутсы на гвоздьКакаКака: From hero to zeroВспоминаем карьеру Золотого мальчика «Милана»Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАФорма сборной России по футболу на ЧМ-2018Форма сборной России по футболу на ЧМ-2018Компания adidas представила комплект формы для сборной России на чемпионат мира по футболу 2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Telstar 18 — официальный мяч ЧМ-2018Компания adidas представила официальный мяч чемпионата мира по футболу 2018 года
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Бог есть. Голливудский дебют Златана
  • Обзор СМИ после фантастического дебюта Ибрагимовича в США
    •
  • Проклятый бой. Хабиб и Фергюсон снова разминулись
  • Поединок сорвался в четвертый раз
    •
  • «Краснодар» меняет курс. Воспитанники клуба – в приоритете
  • Реакция СМИ на назначение нового главного тренера «горожан»
    •
  • Из триллера в мелодраму. Предсказуемый финал Запада
  • СМИ – о третьем матче серии между СКА и ЦСКА
    •
    Рейтинг букмекеров
    • Букмекер
    • Бонус
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов