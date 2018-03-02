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    Обязанность «гимнастов» не даст им проиграть

    «Ницца» — «Лилль». Прогноз и ставки на матч 28-го тура чемпионата Франции по футболу 2-го марта

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    Люсьен Фавр
    Люсьен Фавр
    France 3 Régions
    28-й тур французской Лиги 1 стартует на «Альянц Ривьере» 2-го марта, где местная «Ницца» примет «Лилль». Встреча начнется в 21:00 мск. Прогноз на «Ницца» — «Лилль».

    «Ницца»

    Наставник «гимнастов» Люсьен Фавр по-прежнему амбициозен: он хочет, чтобы его команда финишировала в Топ-5, как он заявлял и ранее. Проблема в том, что «Ницца» уже месяц не побеждала ни в одном турнире. В чемпионате Франции были три подряд проигрыша и две ничьи, а в Лиге Европы – два «влета» «Локомотиву» и вылет из турнира.

    Странно слышать подобные слова от тренера, чья команда за 90 минут бьет по воротам соперника всего три раза и ни разу не попадает по ним. Однако этот матч (против «Бордо», выезд) закончился для «орлят» неплохо – одно очко команда добыла (0:0).

    Все прогнозы на Лигу 1

    Одно очко «Ницца» заработала и в предыдущей игре – дома против «Нанта» (1:1). Но ту ничью «гимнасты» заслужили: 12-9 по ударам, 67% владения и 14-4 по угловым.

    «Лилль»

    Если Галтье хочет вывести команду из зоны вылета, ему нужно срочно что-то менять. «Лилль» выиграл один матч за последние семь игр. Правда, были еще две очень важные ничьи: против «Нанта» и «Лиона» (по 2:2).

    Ближайшие события

    С первым «доги» сыграли от ножа, ибо были гостями: семь ударов, 11 нарушений. Но за счет высокой эффективности (четыре попадания в створ, два гола) удалось увезти зачетный пункт. В матче против «ткачей» «боксеры» выступали в роли хозяев, это отразилось и на игре: 14 ударов, 5 попаданий, 7 угловых.

    После таких неплохих результатов проигрыш «Анже» (1:2) был неожиданным. Причем соперник был гораздо более эффективен: 3-9 по ударам в створ. Ничью «Лилль» упустил на 89-й минуте, но назвать это случайностью тоже нельзя.

    Прогноз

    2,05«1Х и ТМ 2,5»

    До последней домашней мини-серии из трех матчей без побед «Ницца» выиграла на родном стадионе четыре матча из пяти. «Лилль» на выезде преимущественно выступает плохо: три победы в последних десяти выездных матчах.

    Оба декабрьских очных матча (Кубок и чемпионат) проходили при небольшом преимуществе «гимнастов», но закончились вничью 1:1. У обоих клубов сложный календарь и как минимум по два потенциально основных игрока на травмах.

    Считаем, что после неудачной серии на «Альянц Ривьере» «Ницца» просто обязана порадовать болельщиков хотя бы просто хорошей игрой. Но, делая скидку на ее состояние, ставим на «1Х и ТМ 2,5» за 2,05.

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