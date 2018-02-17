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    Без драмы, без феерии

    «Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 1/8 финала Кубка Англии по футболу 17 февраля

    Кубок Англии Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Манчестер Юнайтед
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    Лоран Депуатр
    Лоран Депуатр
    Huddersfield Town
    В 1/8 Кубка Англии «Хаддерсфилд» 17 февраля примет на своем поле «Манчестер Юнайтед». Матч начнется в 20:30 по московскому времени. Прогноз на «Хаддерсфилд» — «Манчестер Юнайтед».

    «Хаддерсфилд»

    В прошлом туре команда Давида Вагнера прервала восьмиматчевую серию в АПЛ без побед. Прервала феноменально. На родном «Джон Смитсе» разбила «Борнмут» 4:1. Дело даже не в количестве голов. Феноменальность в том, что все четыре удара в створ за всю игру превратились в голы.

    Еще одна составляющая феноменальности в крепкой обороне. За 26 предшествующих туров «терьеры» пропустили 46 голов, а здесь позволили сопернику попасть по своим воротам лишь дважды. Один раз пропустили, но бразильская система «забьем, сколько захотим» оказалась эффективнее.

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    В предыдущих стадиях Кубка Англии «Хаддерсфилд» прошел двух соседей по турнирной таблице из Чемпионшипа «Болтон» и «Бирмингем». За все три игры, которые «терьеры» провели с этими командами, уверенным был только экстратайм второго матча с «Бирмингемом». Там «терьеры» заколотили три «сухих» гола и вышли в 1/8-ю.

    «Манчестер Юнайтед»

    «Красные дьяволы» подпустили ближе «Ливерпуль» в турнирной таблице Премьер-лиги – на расстояние двух очков. Второе поражение за три последних тура заставляет задуматься. Но системности в этих неприятностях мы не видим. Можно зацепиться только за статистику таймов.

    Ближайшие события

    В матче против «Ньюкасла» более сильным вышел второй период: 65% владения, восемь ударов, пять – в створ. Но пропущенный гол случился именно во второй половине – на 65-й минуте Ричи реализовал свой шанс. За всю игру против «сорок» «Манчестер Юнайтед» нанес 13 ударов. Причем 12 были из пределов штрафной площадки.

    В поединке с «Тоттенхэмом» «Манчестер Юнайтед» провалил первый тайм, пропустив в нем два гола. Но по своей игре именно первая 45-минутка вышла более сильной: 54% преимущества, четыре удара, два – в рамку. В Кубке Англии команда Моуриньо проблем не имела: две «сухие» победы и шесть забитых за два матча.

    Прогноз

    2,06«ТМ 2,5»

    Совсем недавно команды встречались между собой в рамках национального чемпионата. Полнейшее преимущество команды Моуриньо позволило ей спокойно вести игру к нужному результату. Футбольная ориентация португальского специалиста видна из количества пропущенных его командой голов – меньше всех в Премьер-лиге (19).

    Так, «терьеры» не смогли ни разу попасть в рамку ворот Де Хеа за все 90 минут и уехали ни с чем. «Манчестер Юнайтед» почти половину своих ударов направил в створ и выжал два гола. Особенно удался хозяевам второй тайм – команда Давида Вагнера не создала ни одного момента.

    Прогнозируем, что после поражения в чемпионате от «Ньюкасла», «Манчестер Юнайтед» должен собраться и победить разгромно. Но внешний вид Моуриньо создает впечатление, что ему все равно на мнение болельщиков и понятия типа «достоинство клуба», «реабилитация перед фанатами» и прочие. Потому феерии голов не ждем. Наша ставка – «ТМ 2,5» за 2,06.

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