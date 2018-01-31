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    Бермудский треугольник и автобус

    «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед». Прогноз и ставки на матч 25-го тура чемпионата Англии 31 января

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Тоттенхэм Манчестер Юнайтед Календарь АПЛ
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    Жозе Моуриньо
    Жозе Моуриньо
    rte.ie
    25-й тур английского первенства 31 января подарит зрителям суперматч: «Тоттенхэм» примет на «Уэмбли» «Манчестер Юнайтед». Андре Марринер даст стартовый свисток в 23:00 мск. Прогноз на «Тоттенхэм» — «Манчестер Юнайтед».

    «Тоттенхэм»

    От зоны Лиги чемпионов команду Почеттино отделяют два очка. Разница забитых-пропущенных с командой Клоппа одинакова: +25. Но для ликвидации разницы по очкам нужны будут невероятные усилия. Следующие три матча «Тоттенхэм» проведет с грандами АПЛ.

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    Сначала на своем поле примет «Манчестер Юнайтед», затем – поедет к «Ливерпулю» и снова на «Уэмбли» примет «Арсенал». Чтоб мало не было, через три дня после команды Венгера будет игра с «Ювентусом» на его стадионе в рамках Лиги чемпионов.

    Календарь и таблица АПЛ

    А пока «Тоттенхэм» уже теряет очки с аутсайдерами: две ничьи в последних трех матчах АПЛ. В последнем матче команды – в Кубке Англии – тоже была ничья. Команда из четвертой по силе лиги Англии смогла забить команде Почеттино только однажды. Но первой. Весь первый тайм «Ньюпорт» вообще доминировал по моментам: 7-5. «Шпоры» за первые 45 минут вообще не попали в створ.

    «Манчестер Юнайтед»

    Пока что в новом году команда Моуриньо только побеждает. Причем за пять январских матчей «красные дьяволы» ни разу не пропустили. И только однажды забили меньше двух голов. Значит ли это, что «Манчестер Юнайтед» возвращается?

    Ближайшие события

    Нет. Это значит, что у «Манчестер Юнайтед» не было серьезных соперников. Но даже они стабильно напрягали оборону «МЮ». К примеру, в матче предпоследнего тура «Сток Сити» смог организовать 11 моментов у ворот Де Хеа. И это на «Олд Траффорд».

    В матче последнего тура «Бернли» вообще перестрелял «Юнайтед»: 13-12. А предыдущему сопернику в Кубке Англии – «Дерби» – «манкунианцы» смогли забить только после 84-й минуты. Просто класс «Манчестер Юнайтед» априори выше, и ему достаточно двух ударов в створ, чтобы выиграть матч. Хотя бы 1:0…

    Прогноз

    1,95«ТМ 2,5»

    Выезд. Сильный соперник. Моуриньо. Из этого Бермудского треугольника можно выбраться только на автобусе. Ожидаем, что в него и сыграет португальский наставник. Хорошо обороняться его команда умеет – за 24 тура всего 16 пропущенных. Это меньше всех в АПЛ (столько же у «Челси»).

    Соблазнить Моуриньо на открытый футбол могут только потери соперника. Эриксен и Льорис заболели, а Уинкс и Алдервейрелд травмированы. Но по-прежнему проходят по спискам «под вопросом». Игра в первом круге была закрытой. «МЮ» порадовал свою публику минимальной победой 1:0. Ждем повторения стиля игры. Наша ставка – «ТМ 2,5» за 1,95.

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