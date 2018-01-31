«Сток Сити» — «Уотфорд». Прогноз и ставки на матч 25-го тура АПЛ 31 января

«Сток Сити»

Подопечные Пола Ламберта смогли прервать серию из пяти матчей без побед в прошлом туре. «Сток Сити» на родной арене одолел «Хаддерсфилд» со счетом 2:0.

До этого поединка «гончары» уступили в четырех встречах подряд. Проиграли три матча в чемпионате и один в Кубке Англии. В Премьер-лиге уступили «Челси» (0:5), «Ньюкаслу» (0:1) и «Манчестер Юнайтед» (0:3). В Кубке проиграли команде четвертого дивизиона «Ковентри Сити» (1:2).

«Красно-белые» благодаря виктории, одержанной в прошлом туре, смогли покинуть зону вылета. На данный момент «Сток Сити» имеет 23-и очка. Но от опасной зоны их отделяет всего одно очко.

«Сток Сити» обыграл «Уотфорд» во всех четырех последних очных встречах. Игра первого круга закончилась победой «гончаров» на поле «шершней» со счетом 1:0.

Пропустят предстоящий поединок защитник Глен Джонсон и нападающий Хесе (1 гол в сезоне).

«Уотфорд»

«Шершни» после 24-х матчей чемпионата расположились на 10-м месте в АПЛ. Но от предстоящего соперника их отделяет только три очка.

Проигрышная гостевая серия «Уотфорда» достигла уже пять поединков. «Жёлтая армия» так же вылетела из Кубка Англии. Минимально уступила на выезде «Саутгемптону» (0:1).

В 11-ти последних матчей чемпионата «шершни» смогли набрать только пять баллов. Смогли добыть в этих поединках только одну победу.

1,70Обе команды забьют: да

Лазарет «Уотфорда» полон. Защитники Мигель Бритос, Юнес Кабуль и Томас Хобан не помогут своей команде. Полузащитники Уильям Хьюз, Натаниэль Чалоба и Том Клеверли тоже не сыграют. Так же пропустит игру нападающий Трой Дини (2 гола в сезоне).

Прогноз

Обе команды успели сменить наставников. «Гончары» при новом наставнике свой первый матч выиграли. А «Уотфорд» при Хавьере Гарсии свой стартовый поединок проиграл.

«Сток Сити» сугубо домашняя команда. Из 23-х очков, на своем поле они набрали 17-ть баллов. Правда, пропускали во всех этих встречах. Но и «шершни», уже как три поединка, не могут забить «красно-белым».

2,26Победа «Стока»

Оппоненты не отличаются надежностью в обороне и забитые мячи не заставят себя долго ждать. Предлагаем вариант обе команды забьют: да за 1,70. Или сделать ставку на чистую победу «Стока» за 2,26.

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