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    Ждем поздних голов

    «Борнмут» — «Арсенал». Прогноз и ставки на матч 23-го тура английского первенства по футболу 14 января

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Борнмут Арсенал
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    Джордон Айб
    Джордон Айб
    Eurosport
    В 23-м туре английской Премьер-лиги 14 января «Борнмут» примет «Арсенал». Матч начнется в 16:30 по Москве.

    «Борнмут»

    Четыре матча во всех турнирах «Борнмут» не проигрывает. Но и победа была всего одна – в 21-ом туре над «Эвертоном». Благодаря такой ничейной серии подопечные Эдди Хоу немножко выше зоны вылета – на расстоянии 1 очка. Причем последние три ничьи «Борнмут» сыграл на ТБ 3,5.

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    Судя по результатам, где играть – «вишням» без разницы. Дома всего на одну победу больше. Но в домашних стенах их атака чувствует себя увереннее: 14 забитых против 8 на выезде.

    Хоу, видимо, тренер-мотиватор, потому что у его команды явно прослеживается характер. «Спасительные» или победные мячи в последних поединках «Борнмут» забивал в концовках матчей. «Челси» в Кубке лиги проиграли, но один мяч отквитали (90-ая минута).

    Вырванная ничья против «Вест Хэма» в чемпионате – благодаря голу на 93-ей минуте. Победный мяч «Эвертону» – на 88-ой. Даже в последнем матче Кубка ФА вымучили гол на 92-ой – под финальный свисток. При этом «Борнмут» превзошел по ударам пятерых соперников из последних шести: только «Манчестер Сити» бил по воротам больше.

    «Арсенал»

    Загадка: умеют ли года летать? Спросите у Венгера – все 110 лет, за которые «Арсенал» не пропускал более трех голов в кубках, пролетели у него перед глазами. Наверное, француз опять продлит контракт…

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    Крупное поражение от «Ноттингем Форест» (2:4) не было случайностью. «Лесники» проиграли по ударам (12-14) но выиграли в качестве – 9-4 по попаданиям. После третьего гола «Фореста» в начале второго тайма «канониры» словно разуверились в своем классе. Все их преимущество выражалось в бесцельном контроле мяча (69%).

    Примечателен последний матч в Кубке лиги против «Челси». Вышла вся основная бригада по обе стороны. Бакайоко и Санчес призваны были усиливать свои команды со скамейки. У «Челси» было невероятное преимущество. Конте проанализировал последний матч в чемпионате (2:2) и сделал правильные выводы.

    Ушел от компактности (схема 3-5-1-1) и со старта отдал мяч «канонирам». Переждал их потуги (1 удар в створ за первый тайм) и пошел в наступление. В сумме «Челси» нанес 21 удар, но дикая нереализация (всего 6 попаданий) не позволила «аристократам» прикурить от «пушки». «Арсенал» же половину своих ударов (4) наносил из-за пределов штрафной. С фантазией у подопечных Венгера в этом матче не сложилось.

    Прогноз

    2,56«последний гол: Борнмут»

    Учитывая любовь «Борнмута» к поздним голам, можно попробовать поставить на «последний гол: Борнмут». За такой исход букмекеры щедро дают 2,56. Также интересной выглядит ставка на «гол в интервале: 76-90 мин» за 1,92.

    1,92«гол в интервале: 76-90 мин»

    Если не привязываться ко времени, можно рассмотреть ставки на тоталы. Однако тут – как повернется. В первой личной встрече этого сезона «Арсенал» разгромил «вишен» 3:0. Но теперь ряд игроков «канониров» может пропустить игру: Озил, Косельни, Калашинац. А «Борнмуту» не поможет Кинг.

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