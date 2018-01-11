«Арсенал» пережил шторм в отсутствие Венгера

Странное решение Венгера

В то время, как «Челси» выставил оптимальный состав, «Арсенал» позволил себе несколько экспериментальный вариант стартовой 11-ки. Учитывая важность матча, менеджер гостей Арсен Венгер удивил тем, что оставил в запасе Алексиса Санчеса — все еще ключевого нападающего «Канониров», несмотря на все слухи о грядущем переходе в «Манчестер Сити». После поединка французский рулевой опроверг, что его решение было связано с потенциальным трансфером чилийца, тем не менее, оно повлияло на атакующую силу гостей.

«Скандирования фанатов "Арсенала" были ясны и адресовались пресс-ложе. "Ты не ведаешь, что творишь!" — пели они. Целью был не чей-то ноутбук, а Венгер, занявший место среди тех, кого ранее он называл змеями, акулами и философами — это был второй матч его дисквалификации на трибунах. Менеджер "Канониров" заменил на 66-й минуте Александера Ляказетта, и болельщики гостей не могли в это поверить. Пока форвард уходил с поля, и его менял Алексис Санчес, слышался недовольный гул. Решение оставить последнего в запасе шокировало, что и стало главным подзаголовком этого вечера», — отмечает на страницах The Guardian Дэвид Хайтнер.

«Подопечные Венгера оказались внутри шторма по ходу второго тайма первого матча полуфинала Кубка Лиги. Они попросту не могли отбиться от атак соперника, пока "Челси" пытался выйти вперед. Гостевой трибуной ширилось разочарование, и они хотели, чтобы Ляказетт остался, какой бы второстепенной фигурой в этой игре он ни был. Но его коллектив выстоял, и теперь мог получить небольшую помощь во время той ситуации вокруг своего клуба, которую он называет "цирком". Шуты покинули арену после воскресного вылета из Кубка Англии, и поездка к "Челси" выдалась нервной. Тем не менее, хозяева так и не смогли найти путь к воротам соперника».

«Челси» все еще не сумел заменить Матича

Минувшим летом действующий чемпион Англии удивил решением продать системообразующего полузащитника Неманью Матича в «МЮ». И хотя ему на замену пришли сразу двое центрхавов в лице Тьемуэ Бакайоко и Данни Дринкуотера, оба пока что не выглядят равноценной заменой сербу. Особено не справляется англичанин, несмотря на, казалось бы, прекрасное взаимодействие с его новым-старым партнером в центре полузащиты, Н'Голо Канте, оставшееся после чемпионского сезона «Лестера».

«Челси» разошелся миром с «Арсеналом» в первом полуфинале Кубка лиги Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги «Спустя пять месяцев после своего перехода, Дринкуотер все еще испытывает проблемы. 27-летний хавбек снова провел слабый матч, хотя рядом с ним действовал его давний французский партнер. От этого тандема стоило ожидать куда большего, чем увидели зрители поединка на "Стамфорд Бридж". Англичанин провел выдающийся сезон, когда "Лисы" стали чемпионами два года назад, но та кампания начинает выглядеть словно единичная вспышка», — пишет в материале на портале ESPN Марк Огден.

«Пока что он не соответствует требуемому качеству средней линии "Челси", особенно если сравнивать с бывшими звездами этой зоны в лице Матича, Майкла Эссьена и Клода Макелеле, однако проблемы в игре того же Бакайоко свидетельствуют, насколько тяжело влиться в эту лондонскую команду. Этой ситуацией может воспользоваться Росс Баркли, приобретенный на прошлой неделе у "Эвертона" за 15 миллионов фунтов, если менеджер "Синих" Антонио Конте отодвинет Сеска Фабрегаса глубже в полузащиту и тем самым отдаст позицию атакующего хавбека новичку. Но пока что у итальянского рулевого все еще нет очевидного партнера для Канте в самом сердце своей средней линии».

Фактор Венгера может помочь «Арсеналу» в ответном матче

Ответный поединок этих команд состоится через две недели, и к тому моменту Венгер отбудет свою дисквалификацию. Для тренера, который высоко оценивает значения присутствовать у кромки поля во время игры, это может стать важным изменением накануне решающего матча в борьбе за финал Кубка Лиги по крайней мере на уровне уверенности в своих силах.

«90 минут в паре метров от менеджера "Арсенала" стало потрясающей возможностью увидеть близко работу специалиста. Не из-за того, что он говорил, а просто потому, как он себя вел и какой была его реакция на события. Мы так часто слышим о том, как футбольные наставники живут каждым моментом игры, что уже стали невосприимчивы к сухой реальности этого утверждения. Видеть, как Венгер ерзает после каждой передачи, напрягается вслед за каждым единоборством, несмотря на окружение представителей медиа, и при этом позволяет себе время от времени крикнуть на своих помощников или выразить свое разочарование, помогло ощутить, как многое это значит», — делится опытом присутствия рядом с тренером во время поединка на страницах The Telegraph Джереми Уилсон.

«...Отсутствие менеджера "Арсенала" у кромки поля в прошлом сезоне совпало с поражениями в Премьер-лиге от того же "Челси" и "Уотфорда", с которых началась ужасная серия результатов команды, и которач стоила ей путевки в Лигу чемпионов. Воскресный вылет из Кубка Англии также усилило теорию о том, что игроки "Канониров" теряют остроту настроя без него на тренерской скамейке, хотя было трудно обнаружить нехватку этого качества у гостей на "Стамфорд Бридж". Они не имели игрового преимущества в этот вечер, но даже в этой ситуации отметились дисциплиной и характером. В следующее воскресение Венгер отбудет свою трехматчевую дисквалификацию в поединке против "Борнмута" и вернется на свое место в ответном матче. Повлияет ли это значительным образом на выступление его подопечных, неизвестно, но, ранее описав сущность менеджеров, как "животную", француз по крайней мере вновь обретет комфорт пребывания в своей естественной среде».