«Челси» разошелся миром с «Арсеналом» в первом полуфинале Кубка лиги

Лондонскийна своем поле сыграл вничью с(0:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

В первой половине встречи соперники показали равную игру, практически не создав голевых моментов. После перерыва хозяева владели территориальным преимуществом, но счет так и не был открыт.

Ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между этими командами состоится 24 января на поле «канониров».