«Челси» разошелся миром с «Арсеналом» в первом полуфинале Кубка лиги

В первой половине встречи соперники показали равную игру, практически не создав голевых моментов. После перерыва хозяева владели территориальным преимуществом, но счет так и не был открыт.
Ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между этими командами состоится 24 января на поле «канониров».
Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч
«Челси» — «Арсенал» — 0:0
«Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Дринкуотер (Виллиан, 68), Фабрегас, Азар (Бакайоко, 84), Алонсо, Мората (Батшуайи, 87).«Арсенал»: Оспина, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Уилшир (Эль-Ненни, 57), Джака, Ивоби, Уэлбек, Мэйтланд-Найлс, Ляказетт (Санчес, 66).Предупреждения: Джака, 51. Канте, 79. Эль-Ненни, 86.