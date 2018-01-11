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    «Челси» разошелся миром с «Арсеналом» в первом полуфинале Кубка лиги

    Кубок Лиги Футбол Англии Арсенал Челси
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    «Челси» — «Арсенал»
    На фото:«Челси» — «Арсенал»
    Лондонский «Челси» на своем поле сыграл вничью с «Арсеналом» (0:0) в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги.

    В первой половине встречи соперники показали равную игру, практически не создав голевых моментов. После перерыва хозяева владели территориальным преимуществом, но счет так и не был открыт.

    Ответный полуфинальный матч Кубка английской лиги между этими командами состоится 24 января на поле «канониров».

    Кубок английской лиги. 1/2 финала. Первый матч
    «Челси» — «Арсенал» — 0:0
    «Челси»: Куртуа, Аспиликуэта, Кристенсен, Рюдигер, Мозес, Канте, Дринкуотер (Виллиан, 68), Фабрегас, Азар (Бакайоко, 84), Алонсо, Мората (Батшуайи, 87).«Арсенал»: Оспина, Чемберс, Мустафи, Холдинг, Бельерин, Уилшир (Эль-Ненни, 57), Джака, Ивоби, Уэлбек, Мэйтланд-Найлс, Ляказетт (Санчес, 66).Предупреждения: Джака, 51. Канте, 79. Эль-Ненни, 86.
    Искупит ли «Арсенал» вину за провал в Кубке Англии?«Челси» — «Арсенал». Прогноз и ставки на Кубок английской лиги по футболу 10 января
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