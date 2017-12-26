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    Сумеют ли «шершни» ужалить «лис»?

    «Уотфорд» — «Лестер». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Лестер Сити Уотфорд
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    «Уотфорд» — «Лестер»
    «Уотфорд» — «Лестер»
    uefa.com
    Уотфорд — Лестер18:00
    В 20-м туре английской Премьер-лиги «Уотфорд» на своем поле 26 декабря примет «Лестер». Начало — в 18.00 мск.
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    «Уотфорд»

    «Шершни» находятся в серьезном кризисе — последнюю победу они одержали в конце ноября, разгромив на выезде «Ньюкасл» (3:0), после чего началась шестиматчевая черная полоса.

    Впрочем отчасти виновато и расписание — на своем поле «Уотфорд» сначала проиграл «МЮ» (2:4), затем свел вничью матч с «Тоттенхэмом» (1:1).

    Поражениями закончились выезды в гости к «Бернли» (0:1) и «Кристал Пэласу» (1:2). В матче с лондонцами «Уотфорд» вел весь матч, но пропустил два мяча на последних минутах.

    Домашний матч с «Хаддерсфилдом» и вовсе закончился разгромом со счетом 1:4. В 19-м туре «шершни» на выезде играли с «Брайтоном».

    1,50«Лестер» или ничья После 19 туров «Уотфорд» с 23 очками занимает 10-е место, разница мячей 27-33, лучший бомбардир с 6 годами — Абдулай Дукуре, еще 5 мячей у бразильца Ришарлисона.

    Лазарет «золотой армии» забит до отказа — там защитники Крэйг Кэткарт, Юнес Кабул, полузащитники Уилл Хьюз и Натаниэл Чалоба, форварды Исаак Саксесс и Адальберто Пеньяранда.

    Капитан «Уотфорда», нападающий Трой Дини дисквалифицирован.

    «Лестер»

    «Лисы» вошли в зиму на подъеме, обыграв на своем поле «Тоттенхэм» (2:1) и «Бернли» (1:0), после чего на выезде вырвав победу у «Ньюкасла» (3:2) и расправившись с «Саутгемптоном» (4:1).

    Полос удач оборвалась на матче с аутсайдером лиши «Кристал Пэласом», который на «Кинг Пауэр» забил три безответных мяча «Лестеру».

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    Затем в матче Кубка Лиги «Лисы» на своем поле бились с «Манчестер Сити», в компенсированное время сумели перевести игру в овертайм. но проиграли по пенальти — 1:1 (3:4).

    В рамках 19 тура «Лестер» на своем поле примет разозленный вылетом из Кубка лиги «Манчестер Юнайтед».

    3,80«Лестер» победит и Варди забьет После 18 туров АПЛ «Лестер» с 26 очками на 8-м месте, разница мячей 27-26, лучший бомбардир с 7 голами — Джейми Варди, 6 мячей у Синдзи Окадзаки, 5 голов записал на свой счет Рияд Марез.

    Предстоящий матч могут из-за травм пропустить защитники Роберт Хут и Гарри Магир, хавбек Мэтти Джеймс и нападающие Джейми Варди и Леонардо Уллоа.

    В прошлом сезоне «Лестер» разгромил «шершней» на своем поле со счетом 3:0, но на выезде проиграл 1:2. Сезоном ранее чемпионский «Лестер» выиграл оба матча со счетом 2:1 дома и 1:0 на выезде.

    Прогноз

    Букмекеры считают фаворитом предстоящего матча «Уотфорд» оценивая победу хозяев с коэффициентом 2,37.

    За успех «Лестера» предлагают 2,90, а ничью в основное время оценивают с коэффициентом 3,40.

    2,10Ничья ставки нет: победа «Лестера» «Лестер» довольно уверенно проводит осенне-зимний отрезок (если не считать провал с «Кристал Пэласом»), в то время как «Уотфорд» изнурен травмами и дисквалификациями и слабоват в обороне. «Лисам» вполне по силам увезти три очка из Уотфорда.

    Интересны варианты «обе команды забьют — да» за 1,65 и «тотал голов больше 2,5» за 1,80, а также европейский гандикап «победа "Лестера" +1 гол» — за 1,53.

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