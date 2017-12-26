«Хаддерсфилд» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря

«Хаддерсфилд»

«Хаддерсфилд Таун» после возвращение в высший свет английского футбола спустя 42-а года проводит неплохой сезон. Подопечные Давида Вагнера в этом чемпионате провели девять домашних встреч, из которых одержали победы в четырех играх, две свели вничью и проиграли в трех матчах.

Но проиграли «терьеры» на «Джоне Смитсе» только командам из лидирующих позиций в Премьер-лиги — «Тоттенхэму» (0:4), «МанСити» (1:2) и «Челси» (1:3). С оппонентами своего пошива «Хаддерсфилд» неизменно брал очки.

Команда из Уэст-Йоркшира сейчас занимает 11-ю строчку в турнирной таблицы АПЛ. В 19-ти матчах «Таун» смог положить в свою копилку 22-а зачетных балла.

Конголезский нападающий «терьеров» Элиас Качунга пропустит эту игру из-за травмы полученной в предыдущей игре.

«Сток Сити»

Футбольный клуб из Сток-он-Трент в встрече прошлого тура смог прервать свою проигрышную серию насчитывающую, на тот момент, три матча. «Сток Сити» на своем поле смог переиграть «Вест Бромвич» со счетом 3:1.

Но на выезде «гончары» смогли добыть только одну победу в этом чемпионате. В конце октября команда Марка Хьюза смогла переиграть «Уотфорд» (1:0).

«Сток» в целом сугубо домашняя команда, из 19-ти набранных очков в этом сезоне, только 5-ть «гончары» смогли привезти из гостей.

В лазарете команды защитник Бруно Мартинс Инди и полузащитник Стивен Айрленд.

Прогноз

Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, оценивая их победу в 2,50. Победа «Стока» — 3,10, а ничья — 3,15.

1,74победа «Хаддерсфилда» с форой (0)

Исходя из того, что «терьеры» еще не проигрывали командам на своем поле уровня «Стока», а «гончары» редко привозят очки с выезда. Рискнем предположить, что хозяева поля на проиграют.

Календарь и таблица АПЛ

И поэтому вариант победа «Хаддерсфилда» с форой (0) за 1,74 будет не плох для этого поединка.

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