ФутболХоккейТеннисБоксБаскетболПрочие
LiveВся лентаПрогнозыФото
Футбол
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Последний шанс для Хьюза

    «Хаддерсфилд» — «Сток Сити». Прогноз и ставки на матч 20-го тура чемпионата Англии по футболу 26 декабря

    Англия. Премьер-лига Футбол Англии Хаддерсфилд Таун Сток Сити
  • Прогнозы в VK
    •
  • Прогнозы в Telegram
    •
    Футболисты «Хаддерсфилда»
    Футболисты «Хаддерсфилда»
    htafc.com
    В поединке 20-го тура чемпионата Англии по футболу «Хаддерсфилд» примет на своем поле «Сток Сити». Матч состоится 26 декабря и начнется в 18:00 по московскому времени.

    «Хаддерсфилд»

    «Хаддерсфилд Таун» после возвращение в высший свет английского футбола спустя 42-а года проводит неплохой сезон. Подопечные Давида Вагнера в этом чемпионате провели девять домашних встреч, из которых одержали победы в четырех играх, две свели вничью и проиграли в трех матчах.

    Но проиграли «терьеры» на «Джоне Смитсе» только командам из лидирующих позиций в Премьер-лиги — «Тоттенхэму» (0:4), «МанСити» (1:2) и «Челси» (1:3). С оппонентами своего пошива «Хаддерсфилд» неизменно брал очки.

    Еще прогнозы

    Команда из Уэст-Йоркшира сейчас занимает 11-ю строчку в турнирной таблицы АПЛ. В 19-ти матчах «Таун» смог положить в свою копилку 22-а зачетных балла.

    Конголезский нападающий «терьеров» Элиас Качунга пропустит эту игру из-за травмы полученной в предыдущей игре.

    «Сток Сити»

    Футбольный клуб из Сток-он-Трент в встрече прошлого тура смог прервать свою проигрышную серию насчитывающую, на тот момент, три матча. «Сток Сити» на своем поле смог переиграть «Вест Бромвич» со счетом 3:1.

    Но на выезде «гончары» смогли добыть только одну победу в этом чемпионате. В конце октября команда Марка Хьюза смогла переиграть «Уотфорд» (1:0).

    «Сток» в целом сугубо домашняя команда, из 19-ти набранных очков в этом сезоне, только 5-ть «гончары» смогли привезти из гостей.

    В лазарете команды защитник Бруно Мартинс Инди и полузащитник Стивен Айрленд.

    Прогноз

    Букмекеры отдают небольшое преимущество хозяевам поля, оценивая их победу в 2,50. Победа «Стока» — 3,10, а ничья — 3,15.

    1,74победа «Хаддерсфилда» с форой (0)

    Исходя из того, что «терьеры» еще не проигрывали командам на своем поле уровня «Стока», а «гончары» редко привозят очки с выезда. Рискнем предположить, что хозяева поля на проиграют.

    Календарь и таблица АПЛ

    И поэтому вариант победа «Хаддерсфилда» с форой (0) за 1,74 будет не плох для этого поединка.

    Прогнозы с доставкой: Вконтакте, Telegram, Facebook

    Сделать ставку
  • Обсудить
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Еще прогнозы
  • Экспресс дня

  • Экспресс дня. Рождественская дуэль Дюранта и Джеймса
  • 5,00
    •
    Популярное в сети
    Загрузка...
    Загрузка...
    Это интересно
    Леонид ФедунФутбольная революция ФедунаИзучаем реакцию СМИ и футбольной общественности на план реформ, предложенный боссом «Спартака»Молодожены в окружении хоккейных функционеровАх, эта свадьба, свадьба пела и плясала...Показываем, как прошла свадьба форварда «Вашингтон Кэпиталс» Александра ОвечкинаДомашний и гостевой комплекты «Реала» на сезон-2017/18Встречаем по одежке-2. Примера и АПЛВо что и у кого будут одеваться клубы Испании и Англии в новом сезоне?Йоан МоллоДружеский жест МоллоО странном поступке Йоана Молло Криштиану Роналду и Лионель МессиКриРо снова лучший. Португалец опередил МессиРеакция СМИ на итоги вручения наград ФИФАВладимир КличкоУважение и рекорды против скучности и однообразияРеакция на завершение карьеры Владимиром Кличко
    Комментарии
    Подробный разбор
  • Упущенная победа. «МЮ» слишком рано расслабился
  • СМИ – о матче английской Премьер-лиги между «Лестером» и «Манчестер Юнайтед»
    •
  • «Барселона» заставила замолчать «Сантьяго Бернабеу»
  • Реакция СМИ на победу «Барселоны» в «Эль-Класико»
    •
  • Рождественское чудо на «Эмирейтс». «Арсенал» и «Ливерпуль» забили шесть мячей
  • Огненный матч 19-го тура АПЛ — в обзоре СМИ
    •
  • Пляжная география звезд РФПЛ
  • Особенности национального отдыха российских футболистов в нашем обзоре инстаграмов
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 500
  • рублей
    фрибет
    • сделать ставку
    Рейтинг букмекеровКалендари и таблицы

    Прогнозы

    Всё Футбол Хоккей Теннис Бокс Экспресс дня
    Лента прогнозов