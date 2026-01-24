В рамках турнира UFC 324 25 января в Лас-Вегасе пройдет поединок в легком весе между Майклом Джонсоном и Александром Эрнандесом. Начало — 03:00 (мск).

Майкл Джонсон

Турнирное положение: Майкл Джонсон опытный ветеран UFC с более чем 40 боями в карьере. В последние годы он выпал из рейтинга и выступает в роли трамплина для молодых бойцов.

Последние бои: Джонсон демонстрирует нестабильную, но в целом положительную динамику в конце карьеры. В июле 2025 года он одержал победу единогласным решением над Дэниэлем Зеллхубером. Ранее нокаутировал Оттмана Азайтера. Однако до этих побед проиграл два боя подряд, в том числе нокаутом Диего Феррейре. Всего за 6 предыдущих поединков у него 3 победы и 3 поражения.

Состояние бойца: Джонсон типичный ветеран с громким именем, но уже далеко не в лучшей форме. Он все еще обладает опасным левым хуком, хорошим движением и опытом. Однако его главные проблемы — возраст (39 лет), снизившаяся скорость и предсказуемость. Джонсон может выиграть бой одним точным ударом, но против более молодого, быстрого и агрессивного соперника будет выглядеть уязвимо.

Александр Эрнандес

Турнирное положение: Александр Эрнандес крепкий середняк легкого дивизиона, который пытается попасть в топ-15. Находится на подъеме и пребывает, пожалуй, в лучшей форме в карьере.

Последние бои: Эрнандес в последнем бою нокаутировал Диего Феррейру во втором раунде. До этого также досрочно одолел Чейса Хупера и одержал победу по очкам над Куртом Холобау. Идет на серии из четырех выигрышей подряд.

Состояние бойца: Александр любит начинать бои на высоких оборотах и давить на соперника. На текущем отрезке он выглядит гораздо свежее и опаснее своего грядущего оппонента.

У Эрнандеса есть все инструменты, чтобы выйти победителем из октагона против такого оппонента.

Статистика для ставок

Александр Эрнандес выиграл 4 последних боя

Майкл Джонсон выиграл трижды в шести предыдущих встречах

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеров считают фаворитом Александра Эрнандеса. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.60. На победу Майкла Джонсона можно сделать ставку за 2.40.

Прогноз: Эрнандес, будучи моложе, быстрее и физически сильнее, будет стремиться навязать высокий темп с первых секунд. Джонсон, вероятно, попытается контратаковать, но с годами его способность драться на встречных курсах сошла на нет. Александер либо найдет момент для досрочной победы, либо уверенно переиграет ветерана по очкам.

1.60 Победа Александра Эрнандеса Ставка на бой #1 Поставить →

Ставка в размере 1000 ₽ с коэффициентом 1.60 на бой Джонсон — Эрнандес принесёт чистый выигрыш 600₽, общая выплата — 1600₽

Ставка: Победа Александра Эрнандеса за 1.60.