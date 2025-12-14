В рамках турнира UFC Vegas 112 14 декабря пройдет поединок Брэндона Ройвала и Манеля Кап в наилегчайшем весе. Начало — 08:00 (мск).

Брэндон Ройвал

Турнирное положение: Ройвал бывший претендент на титул и один из самых сильных бойцов наилегчайшего дивизиона. Американец занимает третью строчку в рейтинге.

Последние бои: За последние 5 поединков у Ройвала 3 победы и 2 поражения. В предыдущем бою он уступил по очкам новому чемпиону Джошу Вану. До этого он одержал победы над Татсуро Таирой и Брэндоном Морено раздельным решением, но проиграл титульный бой Алекандре Пантоже единогласно.

Состояние бойца: Брэндон дерется в невероятно высоком темпе. Его стиль построен на постоянном давлении, многоударных комбинациях и постоянных разменах. Однако эта агрессия имеет обратную сторону — он много пропускает и иногда забывает о защите. Последний бой с Ваном раскрыл все проблемы Ройвала, когда тот упал в нокдаун ближе к концовке.

Манель Кап

Турнирное положение: Кап уверенно движется к титульному бою. Португалец занимает шестую строчку рейтинга и идет на победной серии.

Последние бои: Манель выиграл 4 из пяти предыдущих поединков. В последних двух боях он досрочно победил Асу Алмабаева и Бруно Силву. Единственное поражение на этом отрезке было по очкам от Мухаммада Мокаева по очкам. До этого Кап также уступал Пантоже и Матеусу Николау.

Состояние бойца: Манель техничный ударник с отличным таймингом и высокой скоростью. 13 из 21 своих побед он одержал нокаутом. В последнее время он демонстрирует прогресс в тактическом мышлении.

Однако против борцов у него могут возникнуть сложности, и он не всегда справляется с высоким темпом.

Статистика для ставок

Ройвал участвовал в рекордном для дивизиона бою по количеству ударов (419 против Вана), досрочно в UFC уступил лишь раз

Кап выиграл 4 из пяти последних боев

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом поединке букмекеры считают явным фаворитом Манеля Капа. На его победу можно поставить за 1.34, тогда как на успех Брэндона Ройвала предлагают сделать ставку за 3.40.

Прогноз: Кап будет стараться вести бой на средней дистанции, используя свое преимущество в точности и мощности ударов. Однако Ройвал вполне способен сломать такой сценарий. Португалец не любит, когда на него давят, а Ройвал, как раз, непротив взвинтить темп и зарубиться. Рваный темп американца может принести неожиданную победу в чемпионских раундах.

