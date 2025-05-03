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    Сауль Альварес вновь станет абсолютным чемпионом?

    Альварес-Скулл. Ставка (к. 1.64) и прогноз на бокс, турнир по профессиональному боксу в Эр-Рияде, 3 мая 2025 года

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    Прогноз и ставки на Альварес-Скулл
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    Сауль Альварес
    В рамках турнира по профессиональному боксу в Эр-Рияде 3 мая состоится титульный поединок между Саулем Альваресом и Уильямом Скуллом во втором среднем весе. Начало — 22:00 (мск). Ставка и прогноз на матч Альварес-Скулл, коэффициенты, форма соперников и статистика.

    Сауль Альварес

    Турнирное положение: Альварес действующий чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, WBO во втором среднем весе, оставаясь главной звездой бокса последнего десятилетия.

    Последние бои: За последние пять боев Альварес одержал четыре победы и потерпел одно поражение. В сентябре 2024 года он переиграл по очкам Эдгара Берлангу, отправив того в нокдаун в третьем раунде. В мае того же года уверенно победил Хайме Мунгию. Единственное поражение за этот период — проигрыш единогласным решением Дмитрию Биволу в мае 2022 года.

    Состояние бойца: «Канело» — эталон универсальности. Он мастер контратак и умением адаптироваться к любому стилю. С возрастом (34 года) стал реже нокаутировать, но его удары по-прежнему довольно тяжелые. Возможная усталость в поздних раундах против молодого оппонента, пожалуй, единственный шанс на успех со стороны Скулла.

    Уильям Скулл

    Турнирное положение: Скулл действующий чемпион IBF во втором среднем весе. В своей карьере за 23 еще никому не уступал.

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    • Последние бои: К этой встрече Уильям подошел после единогласным решением над Владимиром Шишкиным и раздельным вердиктом над Шоном Хемпхиллом. До этого в 2023 году он переиграл по очкам Криса Риоса. Все последние 5 боев Скулл выиграл исключительно решениями.

    Состояние бойца: Скулл дисциплинированный тактик с безупречной работой ног и джебом. Он редко рискует, предпочитая набирать очки, но его ударная мощь (всего 9 нокаутов) оставляет желать лучшего.

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    Главное преимущество Скулла — рост (182 см) и длинная дистанция, которую он может навязать Альваресу.

    Статистика для ставок

    • Альварес провел 12 титульных боев подряд, 8 из которых завершились в его пользу решениями судей.

    • Скулл при 23-х победах только 9 раз выиграл по очкам

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят Сауля Альвареса большим фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.03, тогда как успех Скулла оценивают в 13.00.

    Прогноз: «Канело» не станет затягивать бой. Уже в первых раундах он начнет тестировать защиту Скулла, работая по корпусу. Кубинец попытается держать дистанцию, но Альваре начнет зажимать его у канатов. К шестому раунду чемпион IBF начнет пропускать все больше ударов. Сценарий досрочной победы «Канело» реален: Скулл не привык к такому давлению, а его выносливость в чемпионских отрезках под вопросом.

    Ставка: Победа Сауля Альвареса досрочно за 1.64.

    Часто задаваемые вопросы:

    Дата и время: когда состоится матч Альварес-Скулл?

    Матч Альварес-Скулл состоится 03 мая 2025 года в 22:00 по московскому времени в рамках турнира: .

    Прогноз: какой прогноз на матч Альварес-Скулл?

    Эксперты LiveSport.Ru дают такой прогноз: Победа Сауля Альвареса досрочно .

    Ставка: на что сделать ставку в матче Альварес-Скулл?

    LiveSport.Ru рекомендует рассмотреть ставку «Победа Сауля Альвареса досрочно » с коэффициентом у букмекеров 1.64 .

    Трансляция: где смотреть онлайн-трансляцию матча Альварес-Скулл?

    Смотреть матч турнира в прямом эфире можно на платформе LiveCup.Run по ссылке выше.

    Коэффициенты: какие коэффициенты у букмекеров в матче Альварес-Скулл?

    Коэффициенты букмекеров: В этой встрече букмекеры видят Сауля Альвареса большим фаворитом. На его победу дают коэффициент 1.03, тогда как успех Скулла оценивают в 13.00.

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    Альварес-Скулл: прогноз и ставка за 1.64 , статистика, коэффициенты матча 03.05.202522:00. Сауль Альварес вновь станет абсолютным чемпионом?
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