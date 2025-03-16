В рамках турнира по профессиональному боксу в Орландо 16 марта пройдет поединок Джамейна Ортиса и Йомара Аламо в первом полусреднем весе. Начало — 02:30 (мск). Ставка и прогноз на матч Ортис — Аламо, коэффициенты, форма соперников и статистика.

Джамейн Ортис

Турнирное положение: Ортис бывший претендент на титул чемпиона мира в легкой весовой категории. Далее он поднялся в первый полусредний дивизион, где сейчас занимает 14-ю строчку в рейтинге по версии IBF.

Последние бои: За 7 предыдущих поединков в активе американского боксера 4 победы, 2 поражения и одна ничья. Проигрывал он в двух титульных поединках. В легком весе уступил единогласным решением судей Василию Ломаченко. В дивизионе до 63,5 кг потерпел поражение по очкам от Теофимо Лопеса. В последнем бою Джамейн нокаутировал в четвертом раунде Кристиана Мино.

Состояние бойца: Джамейн боец уровнем чуть выше среднего. Он может дать неплохой и конкурентный поединок топовым оппонентам. Правда, навыков для элитного боксера ему явно не хватает. Есть также проблемы с ударной мощью. За 7 предыдущих боев только один раз он выиграл досрочно.

Йомар Аламо

Турнирное положение: Аламо пока что нет в топ-15 ни по одной из версий в первом полусреднем дивизионе. Данный боксер является типичным середняком, который только проделывает себе дорогу к титульнику.

Последние бои: Две предыдущие попытки зайти в топ-15 у Аламо оказались неудачными. Он проиграл единогласным решением судей Лиаму Паро. А также в недавнем поединке был нокаутирован Ричардсоном Хитчессоном. До этого Йомар шел на серии из трех побед подряд.

Состояние бойца: Так же, как и грядущий оппонент, Аламо не впечатляет своей ударной мощью. За 10 предыдущих поединков он только дважды победил нокаутами.

При этом на уровне топ-15 сам пропускает слишком много джебов, рискуя быть нокаутированным. Впрочем, досрочно в своей карьере Йомар проиграл только один раз.

Статистика для ставок

За 10 предыдущих поединков Аламо только дважды победил нокаутами

За 7 предыдущих поединков в Ортиса 4 победы, 2 поражения и одна ничья

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В данном поединке букмекеры видят Джамейна Ортиса большим фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.12. На успех Аламо предлагают сделать ставку за 7.20.

Прогноз: Бойцовский класс Ортиса гораздо выше, чем у грядущего оппонента. Ранее он проигрывал только большим звездам, при этом остальных соперников проходил довольно уверенно. Стоит отметить, что оба боксера предпочитают вести свои бои в размеренном темпе. И с учетом стилистических особенностей соперников есть смысл поставить на победу Ортиса судейским решением.

Ставка: Победа Джамейна Ортиса по очкам за 1.61.