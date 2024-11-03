В рамках турнира UFC Edmonton 3 ноября пройдет поединок Деррика Льюиса и Джонаты Диница в тяжелом весе. Начало — 04:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Льюис — Диниц, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Деррик Льюис

Турнирное положение: Деррик бывший претендент на титул. Уже прошло почти шесть лет с тех пор, как Льюис проиграл Дэниелу Кормье в бою за пояс чемпиона UFC. Ныне он занимает 11-ю строчку в рейтинге.

Последние бои: В последнее время Деррик уже не тянул уровень оппозиции даже из топ-10, но все же свое место в рейтинге он отстоял в бою с Родриго Насименто, которого нокаутировал в четвертом раунде. Всего у Льюиса 3 победы и 5 поражений за 8 последних боев.

Состояние бойца: Льюис — самый результативный нокаутер в истории UFC (15 нокаутов — рекорд лиги), и он добивается бессознательного состояния соперника тремя способами. Либо уничтожает его мощным одиночным ударом, либо занимает выгодную позицию сверху и наносит мощные хаммерфисты в партере или же ловит оппонента в самом начале встречи, как например, летящее колено в поединке против Де Лимы. В общем, арсенал ударов довольно солидный.

Джоната Диниц

Турнирное положение: 33-летний бразилец дебютировал в Dana White’s Contender Series год назад, нокаутировав соперника в первом раунде. Его официальный дебют в UFC случился в начале этого года.

Последние бои: Дебют Джонаты в UFC в начале этого года ознаменовался ярким нокаутом в бою против Остина Лейна. А в последнем поединке он одолел по очкам Карла Уильямса. Ранее в ММА Диница выиграл все 8 боев.

Состояние бойца: Диница опытный кикбоксер, который не так давно выступает в ММА. Дебют в клетке начался с 2022 года. Его грэпплинг только развивается, но он хладнокровен в стойке и хорошо передвигается на ногах.

Умеет работать как на ближней, так и на дальней дистанции. Да и 2 дебютных поединка в UFC бразилец выиграл без особых проблем.

Статистика для ставок

В ММА Диница выиграл все 8 боев

У Льюиса 15 нокаутов в UFC, он рекордсмен лиги по этому показателю

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии букмекеры видят более молодого бразильца фаворитом. На победу Диницы можно поставить за 1.58. На победу Льюиса можно поставить за 2.48.

Прогноз: Диница не так неопытен в ММА. Одно дело победить Остина Лейна и Карла Уильямса, но Льюис уже десять лет выступает в клетке с лучшими бойцами планеты. Опыт Деррика может сказаться, но точно не в начале встречи. Все-таки рисковать местом в рейтинге «Черный зверь» не станет. А значит, бой двух ударников вполне может дойти до экватора.

Ставка: Тотал больше 1,5 за 1.68.