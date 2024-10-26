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    Борьба Чимаева сломает Уиттакера?

    Чимаев — Уиттакер. Ставка (к. 3.65) и прогноз на ММА, UFC 308, 26 октября 2024 года

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    Прогноз и ставки на Чимаев — Уиттакер
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    Хамзат Чимаев
    В рамках турнира UFC 308 26 октября пройдет поединок Хамзата Чимаева и Роберта Уиттакера в среднем весе. Начало — 22:45 (мск). Ставка и прогноз на матч Чимаев — Уиттакер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Хамзат Чимаев

    Турнирное положение: Чимаев занимает 13-е место в рейтинге бойцов UFC в весовой категории до 84 кг. На момент назначения боя он занимал 11-е место в рейтинге, но из-за бездействия 30-летний боец опустился на две позиции.

    Последние бои: В UFC он идет на серии из семи побед подряд. Ровно 12 месяцев назад на турнире в Абу-Даби он победил Камару Усмана решением большинства. Поклонники ММА и эксперты уже давно считают Чимаева будущим чемпионом, но в последние несколько лет у бойца не раз возникали серьезные проблемы со здоровьем.

    Состояние бойца: За первые 4 боя в UFC Чимаев пропустил всего один серьезный удар — меньше, чем любой другой боец в истории лиги. Но об уровне борьбы говорить не приходится: он у него запредельный. Столь стремительные проходы в ноги Роберту будет сдерживать крайне непросто.

    Роберт Уиттакер

    Турнирное положение: Уиттакер занимает третье место в официальном рейтинге UFC в среднем весе. Роб — бывший обладатель титула в этой категории. За последние 10 лет он проиграл только чемпионам и будущим чемпионам.

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    • Последние бои: С июня 2014 года Уиттакер провел в UFC 15 боев, в которых одержал 12 побед. Он проиграл только Исраэлю Адесанье и Дрикусу Дю Плесси. Далее 33-летний боец одержал 2 победы подряд после поражения от Дю Плесси. Он выиграл по очкам у Пауоло Косты и нокаутировал в первом раунде Икрама Алискерова.

    Состояние бойца: В этом году Уиттакер был активен. На UFC 308 он проведет свой третий бой в 2024-м. Это говорит о хорошей физической форме. Уиттакер бывший чемпион и один из самых опытных бойцов в среднем весе.

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    • Главный вопрос заключается в том, сколько времени он сможет сдерживать Хамзата в партере.

    Статистика для ставок

    • Чимаев одержал 11 из 13 своих побед в карьере досрочно. Восемь из этих побед он одержал в первом раунде

    • Уиттакер одержал 14 побед при 3 поражениях с тех пор, как в ноябре 2014 года перешел в средний вес UFC

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом поединке Хамзат Чимаев идет у букмекеров фаворитом. На его победу можно поставить с коэффициентом 1.39. На успех Уиттакера можно поставить за 3.10.

    Прогноз: В стойке Роберту точно не о чем беспокоиться. Но в партере у него могут возникнуть серьезные проблемы. Ранее борьба чеченца за редким исключением ломала любого соперника. Если Усман не сумел сдержать натиск Чимаева в партере, то что тогда будет с базовым каратистом Уиттакером?

    Ставка: Победа Хамзата Чимаева сабмишном за 3.65.

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    Чимаев — Уиттакер: прогноз, ставка (3.65), статистика, коэффициенты матча 26.10.2024. Прогнозы на бои. Борьба Чимаева сломает Уиттакера?
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