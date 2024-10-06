Жозе Альдо
Турнирное положение: Жозе Альдо боец, который не нуждается в представлении. Он бывший доминирующий чемпион полулегкого дивизиона. И также экс-претендент на титул в легчайшей категории.
Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе бразильского бойца 4 победы и только одно поражение. Проигрывал он лишь действующему чемпиону дивизиона Мерабу Двалишвили единогласным решением. В последнем бою Альдо одолел по очкам Джонатана Мартинеса.
Состояние бойца: На предыдущий поединок Жозе выходил после простоя в 2 года и, как показал бой, бразилец все еще очень хорош. У него по-прежнему отличная защита от тейкдаунов, хорошая физическая форма и внушительная ударная мощь. Не стоит забывать и про невероятный опыт: Альдо в UFC уже более десяти лет и на данный момент занимает десятую позицию в рейтинге дивизиона.
Марио Баутиста
Турнирное положение: Марио Баутиста совсем недавно попал в топ-15. Но при этом он располагается уже на 11-й строчке в рейтинге. Тренируется американец вместе с экс-чемпионом дивизиона Шоном О’Мэлли.
Последние бои: К очередному противостоянию Баутиста подходит на серии из шести выигранных поединков кряду. В последнем из них ему удалось победить крепкого Рикки Симона единогласным решением. Примечательно, что данной дистанции Марио трижды выиграл сабмишнами.
Состояние бойца: Марио не из тех бойцов, кто любит прагматично работать на очки. В каждом своем поединке он нацелен только на досрочный финиш.
А стилистически представляет собой универсального бойца, способного дать отпор как в стойке, так и в партере.
Статистика для ставок
- К очередному противостоянию Баутиста подходит на серии из шести выигранных поединков кряду
- За 5 предыдущих поединков в активе Альдо 4 победы и только одно поражение
Прогноз и ставка
Коэффициенты букмекеров: Небольшим фаворитом у букмекеров в этом противостоянии идет Марио Баутиста. На его победу можно поставить за 1.70, а вот на успех Альдо предлагают делать ставку за 2.20.
Прогноз: Несмотря на то, что Марио недавно одержал 3 победы сабмишнами, борьба в этом противостоянии ему точно не поможет. Все-таки у Альдо невероятная защита от проходов. А вот в стойке шансов гораздо больше. У Баутисты очень быстрые руки и за счет скорости он будет перебивать возрастного Жозе.
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Ставка: Победа Марио Баутисты за 1.70.