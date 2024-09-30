ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •

    Мойкано удосрочил Сен-Дени, Имавов одолел Аллена. Обзор карда UFC Paris

    Сен-Дени потерпел поражение от Мойкано, Имавов остановил Аллена, Зиам жестко нокаутировал Фреволлу

    Бои ММА UFC Сборная России
    Вся лентаСамое главное
    Джанни Инфантино — президент ФИФАКлубный ЧМ может стать главным позором ФИФА: у турнира нет ни спонсоров, ни поддержки со стороны участников — вообще ничего Ренато МойканоМойкано удосрочил Сен-Дени, Имавов одолел Аллена. Обзор карда UFC Paris «Сибирь»«Сибирь» — в тройке Востока, первая тренерская отставка, серия «Ак Барса», травма Кузнецова
    Все новости спорта
    Ренато Мойкано
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Ренато Мойкано
    В ночь с 28 на 29 сентября состоялся турнир UFC Paris. В главном событии вечера в легком весе встретились Бенуа Сен-Дени и Ренато Мойкано

    Бои предварительного карда

    1. Болажи Оки в легком весе уступил в первом раунде сабмишном Крису Данкану

    2. Нора Корнолл в женском легчайшем дивизионе уступила раздельным решением Жаклин Кавальканти

    3. Даниэль Барез в наилегчайшем дивизионе единогласным решением победил Виктора Альтамирано

    4. Эйлин Перез в женском легчайшем весе выиграла сабмишном в первом раунде у Дарьи Железняковой

    4. Тейлор Лапилус в легчайшем дивизионе одолел единогласным решением Винса Моралеса

    5. Людовит Клайн в легком весе победил единогласным решением Рузвельта Робертса

    6. Оумар Си в полутяжелом весе победил единогласным решением Да Ун Чжана

    7. Ион Куцелаба в полутяжелом дивизионе выиграл бой раздельным решением у Ивана Эрслана

    UFC Париж: Мойкано vs Сэн-Дени — Слова после боя

    Бои основного карда

    Основной кард турнира в Париже открывал поединок в легком весе с участием местного бойца Фареса Зиама и бывшего представителя топ-15 данного дивизиона Мэтта Фреволлы.

    На старте встречи американец легко стянул соперника вниз и некоторое время контролировал его на земле. Но ближе к середине раунда Фарес поднялся на ноги и начал активно разбивать Фреволу в стойке.

    После перерыва доминирование Зиама продолжилось. Более того, француз уверенно навязывал свое сопротивление и в клинче возле сетки. В очередном подобном эпизоде в заключительном отрезке Фарес попал коленом прямо в голову сопернику и отправил его в нокаут.

  • Уайлдер был прав, как никогда. Тяжелый вес в боксе на грани краха
  • Для тяжелого боксерского дивизиона настали темные времени — все звезды на спаде
  • 28/09/2024

    • Очередной поединок проходил в полулегком дивизионе с участием еще одного француза Моргана Чаррье и Габриэля Миранды. Бойцы сразу решили проверить, чья борьба лучше. Первым в ноги пошел Миранда.

    Но далее инициативу на канвасе перехватил уже Морган. Впрочем, стартовый раунд получился довольно конкурентным и нельзя сказать, что кто-то забрал его в свой актив. Ключевым в этом противостоянии стал второй отрезок.

    При попытке очередного размена в стойке Чаррье резко выбросил левый апперкот, достав до подбородка соперника. Одного точного удара французу оказалось достаточно, чтобы нокаутировать Миранду и одержать яркую победу на домашнем турнире.

    Брайан Баттл (слева)
    globallookpress.com

    Следующими в октагон вышли полусредневесы Брайан Баттл и Кевин Джоуссет. Парни довольно осторожно начали свой поединок. В первые 2 минуты они пристреливались джебами и лишний раз не рисковали — их битва была похожа на тренировочный спарринг.

    Правда, после перерыва Баттл решил взвинтить темп. Брайан активно прессинговал французского бойца, который явно не ожидал такого поворота событий. Поначалу Джоуссету удавалось сдерживать натиск и своевременно уходить с линии атаки.

    Но в одном из эпизодов Баттл загнал соперника спиной к сетке и начал расстреливать его мощными хуками. Кевин пребывал в состоянии грогги, вследствие чего рефери остановил одностороннее избиение, присудив Брайану победу техническим нокаутом.

  • Нокаут Холлоуэя в бою с Гейджи и еще 5 громких апсетов в истории легкого веса UFC
  • Звезды легкого веса UFC в этих боях потерпели сенсационные поражения, будучи явными фаворитами
  • 27/09/2024

    • В полулегком весе состоялся поединок с участием еще одного француза Уильяма Гомиса и представителя Бразилии Жоандерсена Брито. И на старте встречи местный боец действительно удивил гостя из латинской Америки.

    Гомис, будучи базовым ударником, в нетипичной манере грамотно вязал Брито в клинче и партере. Правда, после перерыва ситуация кардинально поменялась. Бразилец грамотно менял темп встречи.

    Взрывными сериями Брито периодически потрясал Гомиса в стойке, после чего стягивал его на канвас и контролировал там. Казалось, что все идет к уверенной победе бразильца по очкам, но судьи решили иначе.

    Один из них отдал поединок Брито, а двое других рефери остались на стороне Гомиса. Таким образом, Уильям раздельным решением одержал весьма спорную победу над соперником, который был лучше него.

    Имавов и Мойкано полностью переиграли соперников

    Бренадан Аллен
    globallookpress.com

    В со-главном событии вечера в рамках среднего дивизиона состоялся поединок Нассурдина Имавова и Брендана Аллена. В преддверии очного противостояния парни занимали четвертую и восьмую позиции в рейтинге.

    Как только прозвучал стартовый свисток, Аллен тут же бросился в ноги французу, стянув его на канвас. Почти все 5 минут первого раунда американец одеялом лежал на своем сопернике в партере.

    Но после перерыва Нассрудин раскусил мотив американца. Имавов полностью перебивал Аллена в стойке и тому просто ничего не оставалось делать, как раз за разом искать тейкдаун. 1-1 по раундам и все решилось в заключительном отрезке.

    Брендан к тому времени сильно выдохся. В каких-то эпизодах казалось, что Имавов вот-вот нокаутирует его. Аллен всеми способами тянул время, пытаясь засушить поединок в борьбе. Но Имавов заблокировал абсолютно все попытки тейкдаунов.

    И в этом поединке к судейским решениям уже не было вопросов. Все 3 рефери единогласно со счетом 29:28 отдали победу Нассурдину Имавову, который вышел на серию из трех выигрышей кряду.

  • Темная глава в истории UFC. Безликие чемпионы портят наследие Макгрегора и Сен-Пьера
  • «Золотая эра» UFC окончена. Двалишвили и Мухаммад — современный образ нового чемпиона
  • 25/09/2024

    • В главном событии вечера в легкой весовой категории состоялся поединок с участием Ренато Мойкано и Бенуа Сен-Дени. Бойцы располагались на 11-й и 12-й позициях в рейтинге. Бенуа считался большим фаворитом в этом противостоянии, но он не сумел раскрыть даже половину своего потенциала.

    Буквально первый тейкдаун со стороны Мойкано оказался фатальным для француза. Бразилец занял позицию в гарде, которая считается равнозначной. Ренато не спеша работал в своем темпе и набирал очки.

    Но спустя некоторое время Сен-Дени допустил серьезную ошибку. При попытке столкнуть соперника с себя француз отдал спину, чем Мойкано просто не мог не воспользоваться. Бразилец тут же принялся расстреливать Бенуа, нанеся ему многочисленные повреждения и гематомы менее, чем за раунд.

    Сен-Дени буквально выживал в ожидании финального свистка и этот раунд с разгромным счетом 10-8 ушел в актив бразильца. После перерыва Мойкано еще раз попытался стянуть Бенуа канвас, но тот заблокировал его проход в ноги. Удивительным образом Сен-Дени забрал второй отрезок в свой актив, правда практически никакого урона Мойкано он не нанес.

    В перерыве медицинская бригада осмотрела француза и приняла решение остановить поединок. Таким образом, Ренато Мойкано сенсационно прошел Бенуа Сен-Дени, выиграв у него техническим нокаутом.

    В центре внимания
    Лучшие прогнозы на спортВсе прогнозыПрогнозы на футбол
    3.88
  • Экспресс дня 30 сентября
  • Сегодня в 22:00
    •  2.30
  • Прогноз на матч Вильярреал — Лас-Пальмас
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  1.86
  • Прогноз на матч Металлург Мг — Лада
  • Хоккей
  • Сегодня в 17:00
    •  2.44
  • Прогноз на матч Ротор — Алания
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  2.05
  • Прогноз на матч Барселона — Янг Бойз
  • Футбол
  • Завтра в 22:00
    •  2.25
  • Прогноз на матч Динамо Москва — ЦСКА
  • Хоккей
  • Завтра в 19:30
    •  1.83
  • Прогноз на матч Локомотив — Оренбург
  • Футбол
  • Завтра в 18:30
    •  2.15
  • Прогноз на матч Автомобилист — Локомотив
  • Хоккей
  • Завтра в 17:00
    •  2.53
  • Прогноз на матч Пари НН — ЦСКА
  • Футбол
  • Завтра в 20:45
    •
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Прогнозы на спорт Букмекеры Хоккей Теннис Бои
    БоксММАВся лента
    Прочие Игры