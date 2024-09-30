Мойкано удосрочил Сен-Дени, Имавов одолел Аллена. Обзор карда UFC Paris

В ночь с 28 на 29 сентября состоялся турнир UFC Paris. В главном событии вечера в легком весе встретились Бенуа Сен-Дени и Ренато Мойкано

Бои предварительного карда

1. Болажи Оки в легком весе уступил в первом раунде сабмишном Крису Данкану

2. Нора Корнолл в женском легчайшем дивизионе уступила раздельным решением Жаклин Кавальканти

3. Даниэль Барез в наилегчайшем дивизионе единогласным решением победил Виктора Альтамирано

4. Эйлин Перез в женском легчайшем весе выиграла сабмишном в первом раунде у Дарьи Железняковой

4. Тейлор Лапилус в легчайшем дивизионе одолел единогласным решением Винса Моралеса

5. Людовит Клайн в легком весе победил единогласным решением Рузвельта Робертса

6. Оумар Си в полутяжелом весе победил единогласным решением Да Ун Чжана

7. Ион Куцелаба в полутяжелом дивизионе выиграл бой раздельным решением у Ивана Эрслана

UFC Париж: Мойкано vs Сэн-Дени — Слова после боя

Бои основного карда

Основной кард турнира в Париже открывал поединок в легком весе с участием местного бойца Фареса Зиама и бывшего представителя топ-15 данного дивизиона Мэтта Фреволлы.

На старте встречи американец легко стянул соперника вниз и некоторое время контролировал его на земле. Но ближе к середине раунда Фарес поднялся на ноги и начал активно разбивать Фреволу в стойке.

После перерыва доминирование Зиама продолжилось. Более того, француз уверенно навязывал свое сопротивление и в клинче возле сетки. В очередном подобном эпизоде в заключительном отрезке Фарес попал коленом прямо в голову сопернику и отправил его в нокаут.

Очередной поединок проходил в полулегком дивизионе с участием еще одного француза Моргана Чаррье и Габриэля Миранды. Бойцы сразу решили проверить, чья борьба лучше. Первым в ноги пошел Миранда.

Но далее инициативу на канвасе перехватил уже Морган. Впрочем, стартовый раунд получился довольно конкурентным и нельзя сказать, что кто-то забрал его в свой актив. Ключевым в этом противостоянии стал второй отрезок.

При попытке очередного размена в стойке Чаррье резко выбросил левый апперкот, достав до подбородка соперника. Одного точного удара французу оказалось достаточно, чтобы нокаутировать Миранду и одержать яркую победу на домашнем турнире.

Брайан Баттл (слева) globallookpress.com

Следующими в октагон вышли полусредневесы Брайан Баттл и Кевин Джоуссет. Парни довольно осторожно начали свой поединок. В первые 2 минуты они пристреливались джебами и лишний раз не рисковали — их битва была похожа на тренировочный спарринг.

Правда, после перерыва Баттл решил взвинтить темп. Брайан активно прессинговал французского бойца, который явно не ожидал такого поворота событий. Поначалу Джоуссету удавалось сдерживать натиск и своевременно уходить с линии атаки.

Но в одном из эпизодов Баттл загнал соперника спиной к сетке и начал расстреливать его мощными хуками. Кевин пребывал в состоянии грогги, вследствие чего рефери остановил одностороннее избиение, присудив Брайану победу техническим нокаутом.

В полулегком весе состоялся поединок с участием еще одного француза Уильяма Гомиса и представителя Бразилии Жоандерсена Брито. И на старте встречи местный боец действительно удивил гостя из латинской Америки.

Гомис, будучи базовым ударником, в нетипичной манере грамотно вязал Брито в клинче и партере. Правда, после перерыва ситуация кардинально поменялась. Бразилец грамотно менял темп встречи.

Взрывными сериями Брито периодически потрясал Гомиса в стойке, после чего стягивал его на канвас и контролировал там. Казалось, что все идет к уверенной победе бразильца по очкам, но судьи решили иначе.

Один из них отдал поединок Брито, а двое других рефери остались на стороне Гомиса. Таким образом, Уильям раздельным решением одержал весьма спорную победу над соперником, который был лучше него.

Имавов и Мойкано полностью переиграли соперников

Бренадан Аллен globallookpress.com

В со-главном событии вечера в рамках среднего дивизиона состоялся поединок Нассурдина Имавова и Брендана Аллена. В преддверии очного противостояния парни занимали четвертую и восьмую позиции в рейтинге.

Как только прозвучал стартовый свисток, Аллен тут же бросился в ноги французу, стянув его на канвас. Почти все 5 минут первого раунда американец одеялом лежал на своем сопернике в партере.

Но после перерыва Нассрудин раскусил мотив американца. Имавов полностью перебивал Аллена в стойке и тому просто ничего не оставалось делать, как раз за разом искать тейкдаун. 1-1 по раундам и все решилось в заключительном отрезке.

Брендан к тому времени сильно выдохся. В каких-то эпизодах казалось, что Имавов вот-вот нокаутирует его. Аллен всеми способами тянул время, пытаясь засушить поединок в борьбе. Но Имавов заблокировал абсолютно все попытки тейкдаунов.

И в этом поединке к судейским решениям уже не было вопросов. Все 3 рефери единогласно со счетом 29:28 отдали победу Нассурдину Имавову, который вышел на серию из трех выигрышей кряду.

В главном событии вечера в легкой весовой категории состоялся поединок с участием Ренато Мойкано и Бенуа Сен-Дени. Бойцы располагались на 11-й и 12-й позициях в рейтинге. Бенуа считался большим фаворитом в этом противостоянии, но он не сумел раскрыть даже половину своего потенциала.

Буквально первый тейкдаун со стороны Мойкано оказался фатальным для француза. Бразилец занял позицию в гарде, которая считается равнозначной. Ренато не спеша работал в своем темпе и набирал очки.

Но спустя некоторое время Сен-Дени допустил серьезную ошибку. При попытке столкнуть соперника с себя француз отдал спину, чем Мойкано просто не мог не воспользоваться. Бразилец тут же принялся расстреливать Бенуа, нанеся ему многочисленные повреждения и гематомы менее, чем за раунд.

Сен-Дени буквально выживал в ожидании финального свистка и этот раунд с разгромным счетом 10-8 ушел в актив бразильца. После перерыва Мойкано еще раз попытался стянуть Бенуа канвас, но тот заблокировал его проход в ноги. Удивительным образом Сен-Дени забрал второй отрезок в свой актив, правда практически никакого урона Мойкано он не нанес.

В перерыве медицинская бригада осмотрела француза и приняла решение остановить поединок. Таким образом, Ренато Мойкано сенсационно прошел Бенуа Сен-Дени, выиграв у него техническим нокаутом.