В рамках турнира UFC Vegas 96 25 августа пройдет поединок Джареда Каноннира и Кайо Борральо в среднем весе. Начало — 07:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Каноннир — Борральо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Джаред Каноннир

Турнирное положение: Джаред бывший претендент на титул UFC в средней весовой категории. Сейчас американский боец располагается на пятой строчке в рейтинге данного дивизиона.

Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Каноннира 3 победы и 2 поражения. К данной встрече он подходит после проигрыша техническим нокаутом в поединке Нассурдином Имавовым. Также на этом отрезке «Килла Горилла» проигрывал Исраэлю Адесанье в титульном бою по очкам.

Состояние бойца: Джаред обладает невероятным атлетизмом и именно за счет него он даже в возрасте 40 лет удерживается в топ-5. Но как показал предыдущий против Имавова, конкурировать с талантливыми проспектами ему уже сложно. Впрочем, сила в кулаках у Каноннира есть. И просто так ветеран не даст себя нокаутировать.

Кайо Борральо

Турнирное положение: Кайо восходящая звезда среднего дивизиона UFC. Сейчас бразилец располагается на 12-й строчке в рейтинге. При этом в промоушене он идет без поражений.

Последние бои: Все свои 6 предыдущих поединков в UFC Борральо выиграл без каких-либо вопросов в одностороннем порядке. Да и уровень оппозиции у бразильца был далеко не самым приятным. Присутствовали сильные борцы из Дагестана, Армении и Узбекистана, а также именитый джитсер Пол Крейг.

Состояние бойца: Кайо является разносторонним бойцом. Армена Петросяна и Махмуда Мурадова он без проблем удерживал на канвасе. А вот Пола Крейга бразильский средневес и вовсе нокаутировал во втором раунде. Потенциал у данного бойца очень большой.

Сейчас он чем-то напоминает более молодую версию Джареда Каноннира.

Статистика для ставок

Все свои 6 предыдущих поединков в UFC Борральо выиграл

За 5 предыдущих поединков в активе Каноннира 3 победы и 2 поражения

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: Молодой бразилец в данном противостоянии идет фаворитом у букмекеров. На победу Борральо можно поставить за 1.44, тогда как на успех Каноннира можно поставить за 2.88.

Прогноз: В каждом своем поединке Каноннир выглядит конкурентно, но он дрался совсем недавно и вновь выходит в клетку против серьезного соперника. Отсутствие должной подготовки у ветерана станет ключевым фактором к успеху молодого бразильца. Вряд ли Борральо удастся удосрочить Джареда, но по очкам он точно выиграет.

Ставка: Победа Кайо Борральо по очкам за 2.90.