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    Борральо остановит Каноннира и ворвется в топ-5 средневесов UFC?

    Каноннир — Борральо. Ставка (к. 2.90) и прогноз на ММА, UFC Vegas 96, 25 августа 2024 года

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    Прогноз и ставки на Каноннир — Борральо
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    Кайо Борральо
    В рамках турнира UFC Vegas 96 25 августа пройдет поединок Джареда Каноннира и Кайо Борральо в среднем весе. Начало — 07:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Каноннир — Борральо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Джаред Каноннир

    Турнирное положение: Джаред бывший претендент на титул UFC в средней весовой категории. Сейчас американский боец располагается на пятой строчке в рейтинге данного дивизиона.

    Последние бои: За 5 предыдущих поединков в активе Каноннира 3 победы и 2 поражения. К данной встрече он подходит после проигрыша техническим нокаутом в поединке Нассурдином Имавовым. Также на этом отрезке «Килла Горилла» проигрывал Исраэлю Адесанье в титульном бою по очкам.

    Состояние бойца: Джаред обладает невероятным атлетизмом и именно за счет него он даже в возрасте 40 лет удерживается в топ-5. Но как показал предыдущий против Имавова, конкурировать с талантливыми проспектами ему уже сложно. Впрочем, сила в кулаках у Каноннира есть. И просто так ветеран не даст себя нокаутировать.

    Кайо Борральо

    Турнирное положение: Кайо восходящая звезда среднего дивизиона UFC. Сейчас бразилец располагается на 12-й строчке в рейтинге. При этом в промоушене он идет без поражений.

  • Борральо подерется с Канонниром, Мэгни сразится с Моралесом. Анонс карда UFC Veggas 96
  • Борральо попытается ворваться в топ-5 средневесов, Моралес проведет первый поединок с рейтинговым соперником
  • 21/08/2024

    • Последние бои: Все свои 6 предыдущих поединков в UFC Борральо выиграл без каких-либо вопросов в одностороннем порядке. Да и уровень оппозиции у бразильца был далеко не самым приятным. Присутствовали сильные борцы из Дагестана, Армении и Узбекистана, а также именитый джитсер Пол Крейг.

    Состояние бойца: Кайо является разносторонним бойцом. Армена Петросяна и Махмуда Мурадова он без проблем удерживал на канвасе. А вот Пола Крейга бразильский средневес и вовсе нокаутировал во втором раунде. Потенциал у данного бойца очень большой.

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    Сейчас он чем-то напоминает более молодую версию Джареда Каноннира.

    Статистика для ставок

    • Все свои 6 предыдущих поединков в UFC Борральо выиграл

    • За 5 предыдущих поединков в активе Каноннира 3 победы и 2 поражения

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: Молодой бразилец в данном противостоянии идет фаворитом у букмекеров. На победу Борральо можно поставить за 1.44, тогда как на успех Каноннира можно поставить за 2.88.

    Прогноз: В каждом своем поединке Каноннир выглядит конкурентно, но он дрался совсем недавно и вновь выходит в клетку против серьезного соперника. Отсутствие должной подготовки у ветерана станет ключевым фактором к успеху молодого бразильца. Вряд ли Борральо удастся удосрочить Джареда, но по очкам он точно выиграет.

    Ставка: Победа Кайо Борральо по очкам за 2.90.

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    Каноннир — Борральо. Ставка (к. 2.90) и прогноз на ММА, UFC Vegas 96, 25 августа 2024 года. Ставка и прогноз на матч Каноннир — Борральо, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика. Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 2.90
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