ФутболХоккейТеннисБоиПрочиеИгры
LiveВся лентаПрогнозыБукмекеры
  • Прогнозы на бои
  • 0
    •
  • 0
    •
  • 0
    •
    Вся лентаСамое главное
    «Манчестер Сити»Театр одного актера. Чего ждать от нового сезона АПЛ? Удержится ли ПСЖ на троне без Мбаппе?Отсутствие звезд и финансовый дисбаланс. Чего ждать от нового сезона Лиги 1? Даниэль Кормье«Второе место сборной США по борьбе на Олимпиаде-2024 — это провал» — интервью с экс-чемпионом UFC Даниэлем Кормье
    Все новости спорта

    Гамрот на классе разберется с Хукером?

    Гамрот — Хукер. Ставка (к. 1.85) и прогноз на ММА, UFC 305, 18 августа 2024 года

    Прогнозы на бои Прогнозы на ММА Прогнозы на UFC Прогнозы на Дастин Порье Прогнозы на Ислам Махачев Прогнозы на Сборная России Прогнозы на Арман Царукян Прогнозы на Бенэил Дариуш Прогнозы на Рафаэль Физиев
    Прогноз и ставки на Гамрот — Хукер
    ТопБонусПолучитьНовым игрокамТрансляции матчей
    Матеуш Гамрот
    В рамках турнира UFC 305 18 августа пройдет поединок Матеуша Гамрота и Дэна Хукера в легком весе. Начало — 05:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Гамрот — Хукер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

    Матеуш Гамрот

    Турнирное положение: Матеуш Гамрот занимает пятую строчку в рейтинге легкого дивизиона. Польский боец является теневой угрозой для всей категории. Однако промоушен пока что не видит в нем большую звезду.

    Последние бои: За 8 предыдущих поединков промоушене в активе Гамрота 7 побед и только одно поражение. На данном отрезке он сумел победить таких непростых соперников, как Арман Царукян, Рафаэль дос Сантос и Рафаэль Физиев. Единственный, кому проиграл поляк, был Бенеил Дариуш — поражение по очкам.

    Состояние бойца: Матеуш обладает отличной физической формой. В его карьере были даже пятираундовые бои, в которых он выглядел довольно свежим на протяжении всех 25-ти минут. Сильной стороной Гамрота является борьба. Причем поляк пробует свои силы в партере абсолютно с любыми с соперниками, будь они грэпплерами или ударниками.

    Дэн Хукер

    Турнирное положение: Хукер располагается на 11-й строчке в рейтинге легкого дивизиона. Дэн уже давно выступает в данной весовой категории, но выше шестой позиции в ростере никогда не подымался.

  • 5 самых ярких побед Тони Фергюсона в UFC
  • Фергюсон сейчас идет на серии из восьми поражений в UFC, но ярких побед в его карьере гораздо больше, чем неудач
  • 10/08/2024

    • Последние бои: Стабильность и Дэн Хукер — это антонимы. В активе новозеландского легковеса 4 победы и 4 поражения за 8 последних поединков. Конкурирует на равных он только с теми бойцами, кого нет в топ-5. Но вот с главными монстрами дивизиона вроде Махачева и Порье ранее были проблемы.

    Состояние бойца: Хукер в рамках топ-15 легковесов боец среднего уровня. Он справляется с определенной оппозицией, но выше головы прыгнуть не может.

    200ИгратьБонус по промокоду LIVESBEUstarda 100%ИгратьВысокие коэффициенты и лимитыpinnacle

    Всему виной слабая защита от борьбы. Да и в стойке Дэн далеко не всегда смотрится лучше соперников.

    Статистика для ставок

    • У Хукера 4 победы и 4 поражения за 8 последних поединков

    • За 8 предыдущих поединков промоушене в активе Гамрота 7 побед и только одно поражение

    Прогноз и ставка

    Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии Матеуш Гамрот, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На его победу можно поставить за 1.27. На успех его соперника Дэна Хукера предлагают поставить за 3.95.

    Прогноз: Борьба польского бойца в данном противостоянии сыграет решающую роль. В стойке Хукер, возможно, ничем не будет уступать Матеушу. Но вот в партере между ними огромная пропасть. Гамрот будет доминировать все 3 раунда в борьбе и заберет данный поединок в свой актив по очкам.

    Ставка: Победа Матеуша Гамрота по очкам за 1.85.

    Ещё прогнозы на спорт
    2.23
  • Прогноз на матч Санта-Клара — Порту
  • Футбол
  • Сегодня в 19:00
    •  2.27
  • Прогноз на матч Рууд — Оже-Альяссим
  • Теннис
  • Сегодня в 19:30
    •  1.84
  • Прогноз на матч Ротор — Балтика
  • Футбол
  • Сегодня в 19:30
    •  3.40
  • Прогноз на матч Сельта — Алавес
  • Футбол
  • Сегодня в 20:00
    •  1.90
  • Прогноз на матч Соболенко — Свитолина
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.15
  • Прогноз на матч Андреева — Паолини
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.92
  • Прогноз на матч Шелтон — Марожан
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  1.88
  • Прогноз на матч Синнер — Томпсон
  • Теннис
  • Сегодня в 21:00
    •  2.57
  • Прогноз на матч Коньяспор — Галатасарай
  • Футбол
  • Сегодня в 21:00
    •  2.20
  • Прогноз на матч Гавр — ПСЖ
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.73
  • Прогноз на матч Ульм — Бавария
  • Футбол
  • Сегодня в 21:45
    •  2.00
  • Прогноз на матч Манчестер Юнайтед — Фулхэм
  • Футбол
  • Сегодня в 22:00
    •  4.68
  • Экспресс дня 16 августа
  • Сегодня в 22:00
    •  1.96
  • Прогноз на матч Хуркач — Коболли
  • Теннис
  • Сегодня в 22:30
    •
    Все прогнозыПрогнозы на сегодняПрогнозы на футбол
    Гамрот — Хукер: прогноз, ставка (1.85), статистика, коэффициенты букмекеров на матч 18.08.2024. Прогнозы на бои. Гамрот на классе разберется с Хукером?
  • Главное Фрибет до 15 000 ₽Новым игрокам, без условий Футбол Хоккей Прогнозы на спорт
    Прогнозы на футболПрогнозы на хоккейПрогнозы на теннисПрогнозы на баскетболЛента прогнозов
    СегодняЗавтраЭкспресс дняСуперэкспресс
    LiveКалендари
    Букмекеры Теннис Бои Прочие Игры