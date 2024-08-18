В рамках турнира UFC 305 18 августа пройдет поединок Матеуша Гамрота и Дэна Хукера в легком весе. Начало — 05:40 (мск). Ставка и прогноз на матч Гамрот — Хукер, коэффициенты букмекеров, форма соперников и статистика.

Матеуш Гамрот

Турнирное положение: Матеуш Гамрот занимает пятую строчку в рейтинге легкого дивизиона. Польский боец является теневой угрозой для всей категории. Однако промоушен пока что не видит в нем большую звезду.

Последние бои: За 8 предыдущих поединков промоушене в активе Гамрота 7 побед и только одно поражение. На данном отрезке он сумел победить таких непростых соперников, как Арман Царукян, Рафаэль дос Сантос и Рафаэль Физиев. Единственный, кому проиграл поляк, был Бенеил Дариуш — поражение по очкам.

Состояние бойца: Матеуш обладает отличной физической формой. В его карьере были даже пятираундовые бои, в которых он выглядел довольно свежим на протяжении всех 25-ти минут. Сильной стороной Гамрота является борьба. Причем поляк пробует свои силы в партере абсолютно с любыми с соперниками, будь они грэпплерами или ударниками.

Дэн Хукер

Турнирное положение: Хукер располагается на 11-й строчке в рейтинге легкого дивизиона. Дэн уже давно выступает в данной весовой категории, но выше шестой позиции в ростере никогда не подымался.

Последние бои: Стабильность и Дэн Хукер — это антонимы. В активе новозеландского легковеса 4 победы и 4 поражения за 8 последних поединков. Конкурирует на равных он только с теми бойцами, кого нет в топ-5. Но вот с главными монстрами дивизиона вроде Махачева и Порье ранее были проблемы.

Состояние бойца: Хукер в рамках топ-15 легковесов боец среднего уровня. Он справляется с определенной оппозицией, но выше головы прыгнуть не может.

Всему виной слабая защита от борьбы. Да и в стойке Дэн далеко не всегда смотрится лучше соперников.

Статистика для ставок

У Хукера 4 победы и 4 поражения за 8 последних поединков

За 8 предыдущих поединков промоушене в активе Гамрота 7 побед и только одно поражение

Прогноз и ставка

Коэффициенты букмекеров: В этом противостоянии Матеуш Гамрот, по мнению букмекеров, считается фаворитом. На его победу можно поставить за 1.27. На успех его соперника Дэна Хукера предлагают поставить за 3.95.

Прогноз: Борьба польского бойца в данном противостоянии сыграет решающую роль. В стойке Хукер, возможно, ничем не будет уступать Матеушу. Но вот в партере между ними огромная пропасть. Гамрот будет доминировать все 3 раунда в борьбе и заберет данный поединок в свой актив по очкам.

Ставка: Победа Матеуша Гамрота по очкам за 1.85.