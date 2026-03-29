В этом экспрессе разберем матч в Лиге PARI, а также две товарищеские игры. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 29 марта с коэффициентом для ставки за 5.04.

«Родина» — «Урал»

Футбол. Россия. Лига PARI

Московский клуб проводит один из лучших отрезков сезона и уже 14 матчей подряд не знает поражений. За это время команда одержала восемь побед и шесть раз сыграла вничью — лучший результат среди всех участников лиги.

После зимней паузы «Родина» заметно прибавила: если ранее отставание от «Урала» составляло пять очков, то сейчас москвичи уже опережают конкурента. В последнем туре команда ярко заявила о себе, разгромив «Чайку» со счётом 5:2.

Победа позволит «Родине» укрепиться в зоне повышения в классе. Клуб демонстрирует серьёзные амбиции, подав документы на лицензию для выступления в РПЛ. Состав «Родины» близок к оптимальному. В строй возвращается основной центральный защитник Митья Крижан, пропускавший прошлую встречу из-за дисквалификации.

Екатеринбургский клуб переживает непростой период. После назначения Василия Березуцкого команда выступает нестабильно: победа, ничья и два поражения в последних играх. Особенно болезненным стало поражение от «Енисея» (2:4), где «Урал» вёл по ходу встречи, но не сумел удержать преимущество.

У екатеринбуржцев отсутствуют волевые победы в текущем сезоне. Если команда пропускает первой, максимум, на что она способна — ничейный результат.

Ставка: Обе забьют за 1.80.

Колумбия — Франция

Футбол. Товарищеский матч

Колумбийцы уверенно вернулись в число участников чемпионата мира, заняв третье место в южноамериканской квалификации. Команда набрала 28 очков, продемонстрировав стабильность на протяжении всего отборочного цикла.

Под руководством Нестора Лоренцо сборная заметно преобразилась. Колумбия стала более организованной и опасной в атаке. Команда делает ставку на быстрые переходы, активное использование флангов и контроль темпа в центре поля. Отдельно стоит отметить впечатляющую серию без поражений, которая длилась 28 матчей и прервалась лишь в финале Кубка Америки, где колумбийцы уступили Аргентине.

Французы уверенно прошли европейскую квалификацию, заняв первое место в группе без единого поражения. Пять побед и одна ничья — показатель полного контроля над соперниками.

Команда Дидье Дешама традиционно сочетает опыт и молодость, а глубина состава позволяет безболезненно ротировать игроков. Схема 4-2-3-1 остаётся базовой, обеспечивая баланс между обороной и атакой.

В последнем товарищеском матче Франция продемонстрировала характер, обыграв Бразилию (2:1), несмотря на удаление по ходу встречи. Даже в меньшинстве команда довела игру до победы, что говорит о высоком уровне дисциплины и класса.

Ставка: Победа Франции за 1.73.

Армения — Беларусь

Футбол. Товарищеский матч

Армения по-прежнему остаётся командой, которой ни разу не удавалось пробиться в финальную часть крупных турниров. В последние годы сценарий повторяется: неплохой старт в отборе и последующий спад, лишающий шансов на успех.

Квалификация к ЧМ-2026 не стала исключением. После ожидаемого поражения от Португалии (0:5) армяне обыграли Ирландию (2:1), но затем последовал резкий провал — четыре поражения подряд с общим счётом 1:13. В итоге команда финишировала последней в группе. Особенно тревожно выглядит игра в обороне: трёхцветные не могут сыграть «на ноль» уже несколько лет, регулярно допуская ошибки у своих ворот.

Беларусь также не имеет опыта выступлений на крупных турнирах. Отборочный цикл к чемпионату мира начался для неё крайне неудачно — четыре поражения подряд с разницей мячей 2:15 фактически лишили шансов на борьбу.

Однако концовка квалификации получилась более обнадёживающей: ничьи с Данией (2:2) и Грецией (0:0) показали, что команда способна навязывать борьбу. Уже в 2026 году белорусы провели товарищеский матч, в котором обыграли Кипр (1:0).

С приходом Виктора Гончаренко сборная постепенно меняет стиль: становится более агрессивной, чаще применяет прессинг и активнее действует в атаке, хотя стабильности по-прежнему не хватает.

Несмотря на неудачные результаты, Армения выглядит чуть предпочтительнее за счёт фактора своего поля. При этом оборона обеих команд далека от идеала, что повышает вероятность результативной игры.

Ставка: Обе команды забьют за 1.62.

Общий коэффициент — 5.04.