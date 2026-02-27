В экспрессе разберем матчи в РПЛ, Ла Лиге и чемпионате Германии. Спортивный редактор LiveSport.Ru Иван Романов подготовил прогноз на матч Экспресс дня 28 февраля с коэффициентом для ставки за 3.91.

«Краснодар» — «Ростов»

Футбол. Чемпионат России

«Краснодар» третий сезон подряд уходит на зимнюю паузу в статусе «зимнего чемпиона» РПЛ. Однако текущее лидерство «быков» нельзя назвать прочным: отрыв от преследователей составляет всего пять очков, а сразу несколько команд сохраняют реальные шансы включиться в чемпионскую гонку. Главным конкурентом по-прежнему считается «Зенит», которого букмекеры называют основным фаворитом сезона.

Зимние сборы «Краснодар» провёл в ОАЭ, где принял участие в Кубке РПЛ. Самым ярким эпизодом турнира стала уверенная победа над «Зенитом» со счётом 3:0, однако в решающем матче команда упустила трофей.

«Ростов» также готовился ко второй части сезона в ОАЭ, но в турнире участия не принимал, сосредоточившись на товарищеских встречах. В чемпионате команда занимает 11-е место и пока не демонстрирует стабильности, которая позволяла бы рассчитывать на серьёзный подъём.

В зимнее трансферное окно «Краснодар» действовал сдержанно. Состав пополнил Хуан Боселли, который добавит вариативности в атаке, хотя конкуренция за место в основе остаётся высокой. Также был оформлен переход Ильи Вахании из «Ростова», но защитник присоединится к новой команде летом. Покинули клуб Гаэтан Перрен, Данила Козлов и Густаво Сантос.

Статистика на стороне хозяев. «Краснодар» выиграл почти все домашние матчи чемпионата, потеряв очки лишь в играх с «Зенитом» и «Локомотивом». Кроме того, четыре последних визита «Ростова» в Краснодар завершались поражениями гостей. Всё это делает ставку на победу хозяев вполне обоснованной.

Ставка: Победа «Краснодара» за 1.56.

«Барселона» — «Вильярреал»

Футбол. Чемпионат Испании

«Барселона» в нынешнем сезоне ведёт привычную чемпионскую гонку с мадридским «Реалом». Соперники уже не раз менялись местами на вершине таблицы, и сейчас лидерство вновь у каталонцев. Причём возвращение на первое место произошло после крайне тяжёлой недели для команды Ханса-Дитера Флика.

Сначала последовало болезненное кубковое поражение от «Атлетико» Мадрид (0:4), затем была неудача в чемпионате против «Жироны» (1:2). Эти результаты осложнили положение сразу в двух турнирах. Впрочем, ситуацию ещё можно исправить: ответная кубковая встреча впереди, а в Ла Лиге всё вновь зависит от самих «сине-гранатовых». Победа над «Леванте» в сочетании с осечкой «Реала» в матче с «Осасуной» позволила каталонцам вернуть себе первую строчку.

«Вильярреал» проводит противоречивый сезон. С одной стороны, команда стабильно обыгрывает соперников из нижней и средней части таблицы. С другой — столь же регулярно уступает клубам из числа лидеров. Показательно, что в первом круге «Барселона» уверенно победила «жёлтую субмарину» со счётом 2:0 — отличились Рафинья и Ламин Ямаль.

С учётом турнирной мотивации, качества состава и домашнего фактора «Барселона» выглядит явным фаворитом. У каталонцев высокие шансы нанести «Вильярреалу» очередное поражение.

Ставка: Обе забьют за 1.54.

«Боруссия» Дортмунд — «Бавария»

Футбол. Чемпионат Германии

Дортмундская «Боруссия» второй сезон работает под руководством Нико Ковача, и за это время команда заметно прибавила. Хорват принял коллектив в непростой момент, когда перспективы финиша в зоне Лиги чемпионов казались призрачными, но сумел быстро стабилизировать результаты. В нынешнем сезоне «шмели» выглядят ещё увереннее и заслуженно идут вторыми в Бундеслиге, уступая только «Баварии».

Перед очной встречей разрыв между командами составляет восемь очков, при этом от третьего места Дортмунд оторвался на шесть баллов. Такая турнирная ситуация делает предстоящий матч во многом определяющим. С одной стороны, положение «Боруссии» достаточно устойчиво, с другой — поражение практически лишит её реальных шансов на чемпионскую гонку.

Февраль должен был стать переломным для «Боруссии». Неделей ранее команда имела шанс сократить отставание до шести очков, но вместо победы в Лейпциге довольствовалась ничьей 2:2, причём спаслась в концовке. При ином сценарии разрыв перед очной встречей мог составлять всего три балла.

В первом круге «Бавария» победила 2:1 и в целом контролировала ход встречи. Мюнхенцы продолжают доминировать на внутренней арене и выглядят более сбалансированным коллективом. Гости подходят к игре в статусе фаворита и способны подтвердить своё превосходство.

Ставка: ТМ 4 за 1.63.

