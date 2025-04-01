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    «Арсенал» дома завоюет три очка, «Болонья» выйдет в финал Кубка Италии

    Экспресс дня 1 апреля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Микель Артета
    В очередном экспрессе рассмотрим игру в АПЛ, а также матчи в Кубках Италии и Испании На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Арсенал» — «Фулхэм»

    Футбол. Чемпионат Англии

    «Арсенал» вряд ли в нынешнем сезоне сможет рассчитывать на чемпионство. Однако серебряные медали команде завоевать по силам. Сейчас лондонцы идут на 2-м месте в таблице. Набрано 58 очков в 29 встречах.

    В марте «Арсенал» порадовал фанатов в Лиге чемпионов. Команда по сумме двух встреч одолела ПСВ. Ранее «Арсенал» одержал в дерби победу над «Челси» (1:0). Единственный гол забил Микель Мерино.

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    • «Фулхэм» в таблице располагается на 8-й позиции. У команды 45 набранных очков. «Фулхэм» к текущему моменту одержал 12 побед, 9 раз сыграл вничью и потерпел 8 поражений.

    Вряд ли стоит рассчитывать на сенсацию. «Арсенал» является фаворитом матча. Скорее всего, хозяева без проблем завоюют три очка.

    Ставка: Победа «Арсенала» за 1.43.

    «Эмполи» — «Болонья»

    Футбол. Кубок Италии

    «Эмполи» в таблице Серии А находится на 18-м месте. У команды 23 набранных очка. У клуба очень тяжелый сезон. Главная задача — сохранить прописку в элитном дивизионе.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В последних десяти матчах «Эмполи» ни разу не выиграл. А вот в 1/4 финала Кубка Италии команда преподнесла сенсацию. «Эмполи» смог одолеть «Ювентус» в Турине — решающей в этом противостоянии оказалась серия пенальти.

    «Болонья» в Серии А ведет борьбу за медали. Сейчас клуб идет 4-м в таблице. В активе «Болоньи» 56 очков по итогам 30 встреч. Разница мячей составляет 50-34.

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    «Болонья» выиграла в Серии А последние пять матчей. Команда находится в хорошей форме. Высока вероятность, что именно «Болонья» сможет выйти в финал Кубка Италии.

    Ставка: Победа «Болоньи» за 1.74.

    «Реал» Мадрид — «Реал Сосьедад»

    Футбол. Кубок Испании

    Мадридский «Реал» оказался сильнее в первом матче. Команда с минимальным счетом победила в Сан-Себастьяне. Победу подопечным Карло Анчелотти принес точный удар Эндрика.

    В марте «Реал» Мадрид порадовал фанатов в Лиге чемпионов. Клуб в упорной борьбе прошел «Атлетико». Теперь у «сливочных» есть шансы выйти в финал Кубка Испании. Удастся ли «Реалу» добиться успеха и на своем поле?

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    • «Реал Сосьедад» в марте провел шесть матчей. В нынешнем месяце результаты команды оставляют желать лучшего. Была одержана лишь одна победа. 29 марта «Реал Сосьедад» в родных стенах взял верх над «Вальядолидом» со счетом 2:1.

    В Мадриде букмекеры не верят в успех «Реала Сосьедад». Команда далека от оптимальных кондиций и вряд ли способна добиться реванша. Однако в предстоящей встрече гостям особо терять нечего. В такой ситуации высока вероятность, что команды обменяются голами.

    Ставка: Обе забьют за 1.80.

    Общий коэффициент — 4.47.

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    Экспресс дня 1 апреля: прогноз и ставка за 4.47, статистика, коэффициенты матча 01.04.202522:30. «Арсенал» дома завоюет три очка, «Болонья» выйдет в финал Кубка Италии
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