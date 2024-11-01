В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Германии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Динамо» Москва — «Ростов»

Футбол. Чемпионат России

Московское «Динамо» находится в таблице в топ-4. У клуба 26 очков по итогам 13 встреч. «Динамо» одержало 8 побед, два раза сыграло вничью и потерпело три поражения.

Сейчас у «Динамо» трехматчевая выигрышная серия с учетом всех турниров. В этих встречах бело-голубые забили 14 голов.

Прогнозы и ставки на футбол

«Ростов» идет на 9-й позиции. Ранее Валерий Карпин намекнул, что может уйти в отставку. Возможно, команда сможет должным образом отреагировать и добиться успеха.

Букмекеры определили фаворита. Скорее всего, «Динамо» завоюет три очка. Ранее подопечные Марцела Лички проиграли оба домашних матча подряд.

Ставка: Победа «Динамо» за 1.72.

«Байер» — «Штутгарт»

Футбол. Чемпионат Германии

Действующий чемпион Германии «Байер» проводит текущий сезон не так успешно, как предыдущий. Сейчас клуб идет в топ-3. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет пять очков.

Ранее в Бундеслиге «Байер» в гостях не смог победить «Вердер». Встреча закончилась со счетом 2:2. Удастся ли завоевать три очка сейчас?

«Штутгарт» идет на 8-й строчке в таблице. Команда набрала 12 очков в восьми поединках. Разница мячей составляет 17-16.

Последний раз в Бундеслиге клубы встречались 27 апреля. Матч состоялся в Леверкузене. «Байер» и «Штутгарт» тогда сыграли вничью 2:2.

Ставка: Обе забьют за 1.48.

«Алавес» — «Мальорка» Футбол. Чемпионат Испании

«Алавес» располагается на 16-й позиции. У клуба 10 очков по итогам 11 матчей. «Алавес» добился трех побед, один раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

«Алавес» провалил последние пять матчей в Ла Лиге. У команды были пять поражений. «Алавес» стремится прервать серию неудач. Нужно обязательно брать очки на своём поле.

Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

«Мальорка» находитcя на 7-й позиции в таблице. У клуба 18 очков по итогам 11 матчей. «Мальорка» в нынешнем сезоне Примеры одержала 5 побед.

В октябре у «Мальорки» была лишь одна победа. Удалось одолеть «Райо Вальекано» (1:0). Ранее «Мальорка» в гостях потерпела поражение от «Эспаньола» со счетом 1:2. В предстоящей встрече голевой феерии ждать не стоит.

Ставка: ТМ 2.5 за 1.45.

Общий коэффициент — 3.69.