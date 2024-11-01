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    Московское «Динамо» одолеет «Ростов», «Байер» и «Штутгарт» забьют друг другу

    Экспресс дня 1 ноября. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 1 ноября
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    Константин Тюкавин
    В новом экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в чемпионатах России, Германии и Испании. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Динамо» Москва — «Ростов»

    Футбол. Чемпионат России

    Московское «Динамо» находится в таблице в топ-4. У клуба 26 очков по итогам 13 встреч. «Динамо» одержало 8 побед, два раза сыграло вничью и потерпело три поражения.

    Сейчас у «Динамо» трехматчевая выигрышная серия с учетом всех турниров. В этих встречах бело-голубые забили 14 голов.

    Прогнозы и ставки на футбол

    «Ростов» идет на 9-й позиции. Ранее Валерий Карпин намекнул, что может уйти в отставку. Возможно, команда сможет должным образом отреагировать и добиться успеха.

    Букмекеры определили фаворита. Скорее всего, «Динамо» завоюет три очка. Ранее подопечные Марцела Лички проиграли оба домашних матча подряд.

    Ставка: Победа «Динамо» за 1.72.

    «Байер» — «Штутгарт»

    Футбол. Чемпионат Германии

    Действующий чемпион Германии «Байер» проводит текущий сезон не так успешно, как предыдущий. Сейчас клуб идет в топ-3. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет пять очков.

    Ранее в Бундеслиге «Байер» в гостях не смог победить «Вердер». Встреча закончилась со счетом 2:2. Удастся ли завоевать три очка сейчас?

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    «Штутгарт» идет на 8-й строчке в таблице. Команда набрала 12 очков в восьми поединках. Разница мячей составляет 17-16.

    Последний раз в Бундеслиге клубы встречались 27 апреля. Матч состоялся в Леверкузене. «Байер» и «Штутгарт» тогда сыграли вничью 2:2.

    Ставка: Обе забьют за 1.48.

    «Алавес» — «Мальорка»

    Футбол. Чемпионат Испании

    «Алавес» располагается на 16-й позиции. У клуба 10 очков по итогам 11 матчей. «Алавес» добился трех побед, один раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.

    «Алавес» провалил последние пять матчей в Ла Лиге. У команды были пять поражений. «Алавес» стремится прервать серию неудач. Нужно обязательно брать очки на своём поле.

    Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу

    «Мальорка» находитcя на 7-й позиции в таблице. У клуба 18 очков по итогам 11 матчей. «Мальорка» в нынешнем сезоне Примеры одержала 5 побед.

    В октябре у «Мальорки» была лишь одна победа. Удалось одолеть «Райо Вальекано» (1:0). Ранее «Мальорка» в гостях потерпела поражение от «Эспаньола» со счетом 1:2. В предстоящей встрече голевой феерии ждать не стоит.

    Ставка: ТМ 2.5 за 1.45.

    Общий коэффициент — 3.69.

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    Экспресс дня 1 ноября: прогноз, ставка (3.69), статистика, коэффициенты матча 01.11.2024. Экспресс. Московское «Динамо» одолеет «Ростов», «Байер» и «Штутгарт» забьют друг другу
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