«Динамо» Москва — «Ростов»
Футбол. Чемпионат России
Московское «Динамо» находится в таблице в топ-4. У клуба 26 очков по итогам 13 встреч. «Динамо» одержало 8 побед, два раза сыграло вничью и потерпело три поражения.
Сейчас у «Динамо» трехматчевая выигрышная серия с учетом всех турниров. В этих встречах бело-голубые забили 14 голов.
«Ростов» идет на 9-й позиции. Ранее Валерий Карпин намекнул, что может уйти в отставку. Возможно, команда сможет должным образом отреагировать и добиться успеха.
Букмекеры определили фаворита. Скорее всего, «Динамо» завоюет три очка. Ранее подопечные Марцела Лички проиграли оба домашних матча подряд.
Ставка: Победа «Динамо» за 1.72.
«Байер» — «Штутгарт»
Футбол. Чемпионат Германии
Действующий чемпион Германии «Байер» проводит текущий сезон не так успешно, как предыдущий. Сейчас клуб идет в топ-3. Отставание от лидирующей «Баварии» составляет пять очков.
Ранее в Бундеслиге «Байер» в гостях не смог победить «Вердер». Встреча закончилась со счетом 2:2. Удастся ли завоевать три очка сейчас?
«Штутгарт» идет на 8-й строчке в таблице. Команда набрала 12 очков в восьми поединках. Разница мячей составляет 17-16.
Последний раз в Бундеслиге клубы встречались 27 апреля. Матч состоялся в Леверкузене. «Байер» и «Штутгарт» тогда сыграли вничью 2:2.
Ставка: Обе забьют за 1.48.
«Алавес» — «Мальорка»
Футбол. Чемпионат Испании
«Алавес» располагается на 16-й позиции. У клуба 10 очков по итогам 11 матчей. «Алавес» добился трех побед, один раз сыграл вничью и потерпел 7 поражений.
«Алавес» провалил последние пять матчей в Ла Лиге. У команды были пять поражений. «Алавес» стремится прервать серию неудач. Нужно обязательно брать очки на своём поле.
Прогнозы и ставки на чемпионат Испании по футболу
«Мальорка» находитcя на 7-й позиции в таблице. У клуба 18 очков по итогам 11 матчей. «Мальорка» в нынешнем сезоне Примеры одержала 5 побед.
В октябре у «Мальорки» была лишь одна победа. Удалось одолеть «Райо Вальекано» (1:0). Ранее «Мальорка» в гостях потерпела поражение от «Эспаньола» со счетом 1:2. В предстоящей встрече голевой феерии ждать не стоит.
Ставка: ТМ 2.5 за 1.45.
Общий коэффициент — 3.69.