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    «Мальмё» и «Спарта» обменяются голами, «Галатасарай» огорчит «Янг Бойз»

    Экспресс дня 21 августа. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 21 августа
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    «Галатасарай»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Мальмё» — «Спарта»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Мальмё» находится в отличной форме. Клуб лидирует в таблице чемпионата Швеции с солидным отрывом. В 19 встречах «Мальмё» набрал 44 очка. У команды 14 побед, две ничьи и три поражения.

    В 3-м раунде квалификации «Мальмё» противостоял ПАОК. Команда прекрасно сыграла в Греции и дожала оппонента. «Мальмё» никому не проигрывает с 30 июля.

    Прогнозы и ставки на футбол

    У «Спарты» трехматчевая выигрышная серия. Ранее пражский клуб смог победить «Богемианс», ФКСБ и «Яблонец». Получится ли добиться успеха в Швеции?

    «Мальмё» и «Спарта» уже встречались в этом году. 1 февраля команды сыграли товарищеский матч. Пражский клуб отпраздновал победу со счетом 2:1.

    Ставка: Обе забьют за 1.62.

    «Янг Бойз» — «Галатасарай»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    «Янг Бойз» неудачно начал текущий чемпионат Швейцарии. В пяти матчах команда ни разу не победила — были зафиксированы 2 ничьи и три поражения. Сейчас клуб идет на 11-м месте в таблице.

    17 августа «Янг Бойз» порадовал фанатов разгромной победой в Кубке Швейцарии. Соперником команды был «Прентз-Нанда». «Янг Бойз» деклассировал оппонента, забив 10 безответных голов.

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    «Галатасарай» начал новый сезон в чемпионате Турции с двух побед. Команда завоевала шесть очков. Ранее стамбульский клуб одолел «Хатайспор» и «Коньяспор» с одинаковым счетом 2:1.

    Букмекеры считают фаворитом «Галатасарай». Возможно, в Швейцарии турецкой команде и не удастся победить. Однако по сумме двух встреч стамбульский клуб наверняка пройдет дальше.

    Ставка: Победа «Галатасарая» за 1.91.

    «Динамо» Киев — «РБ Зальцбург»

    Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

    Киевское «Динамо» мощно выступает в нынешней квалификации ЛЧ. Сначала украинский клуб разнес «Партизан», обыграв сербский клуб в двух встречах. Затем киевляне взяли верх над крепким «Рейнджерс».

    Александр Шовковский отлично справляется с работой. Стоит отметить атаку «Динамо». Нападение киевской команды в официальных матчах работает без сбоев. «Динамо» забивало каждому сопернику как в Украине, так и в еврокубках.

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  • 25/07/2024

    • «РБ Зальцбург» в 3-м квалификационном раунде встречался с «Твенте». Австрийский клуб добился успеха в домашнем матче, победив со счетом 2:1. В Нидерландах была зафиксирована ничья 3:3.

    В чемпионате Австрии «РБ Зальцбург» набрал 9 очков. В трех стартовых матчах одержаны три победы. Ранее команда одолела «Грацер» (3:2), «Линц» (5:1) и ЛАСК (1:0).

    В этой паре сложно выделить фаворита. Скорее всего, будет результативный матч. Вполне вероятно, что забьют обе команды.

    Ставка: Обе забьют за 1.53.

    Общий коэффициент — 4.73.

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    Экспресс дня 21 августа. Ставки и прогнозы на футбол. На что ставить сегодня в букмекерской конторе? Коэффициент рекомендуемой ставки в прогнозе: 4.73
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