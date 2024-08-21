В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Мальмё» — «Спарта»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Мальмё» находится в отличной форме. Клуб лидирует в таблице чемпионата Швеции с солидным отрывом. В 19 встречах «Мальмё» набрал 44 очка. У команды 14 побед, две ничьи и три поражения.

В 3-м раунде квалификации «Мальмё» противостоял ПАОК. Команда прекрасно сыграла в Греции и дожала оппонента. «Мальмё» никому не проигрывает с 30 июля.

Прогнозы и ставки на футбол

У «Спарты» трехматчевая выигрышная серия. Ранее пражский клуб смог победить «Богемианс», ФКСБ и «Яблонец». Получится ли добиться успеха в Швеции?

«Мальмё» и «Спарта» уже встречались в этом году. 1 февраля команды сыграли товарищеский матч. Пражский клуб отпраздновал победу со счетом 2:1.

Ставка: Обе забьют за 1.62.

«Янг Бойз» — «Галатасарай»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

«Янг Бойз» неудачно начал текущий чемпионат Швейцарии. В пяти матчах команда ни разу не победила — были зафиксированы 2 ничьи и три поражения. Сейчас клуб идет на 11-м месте в таблице.

17 августа «Янг Бойз» порадовал фанатов разгромной победой в Кубке Швейцарии. Соперником команды был «Прентз-Нанда». «Янг Бойз» деклассировал оппонента, забив 10 безответных голов.

«Галатасарай» начал новый сезон в чемпионате Турции с двух побед. Команда завоевала шесть очков. Ранее стамбульский клуб одолел «Хатайспор» и «Коньяспор» с одинаковым счетом 2:1.

Букмекеры считают фаворитом «Галатасарай». Возможно, в Швейцарии турецкой команде и не удастся победить. Однако по сумме двух встреч стамбульский клуб наверняка пройдет дальше.

Ставка: Победа «Галатасарая» за 1.91.

«Динамо» Киев — «РБ Зальцбург»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

Киевское «Динамо» мощно выступает в нынешней квалификации ЛЧ. Сначала украинский клуб разнес «Партизан», обыграв сербский клуб в двух встречах. Затем киевляне взяли верх над крепким «Рейнджерс».

Александр Шовковский отлично справляется с работой. Стоит отметить атаку «Динамо». Нападение киевской команды в официальных матчах работает без сбоев. «Динамо» забивало каждому сопернику как в Украине, так и в еврокубках.

«РБ Зальцбург» в 3-м квалификационном раунде встречался с «Твенте». Австрийский клуб добился успеха в домашнем матче, победив со счетом 2:1. В Нидерландах была зафиксирована ничья 3:3.

В чемпионате Австрии «РБ Зальцбург» набрал 9 очков. В трех стартовых матчах одержаны три победы. Ранее команда одолела «Грацер» (3:2), «Линц» (5:1) и ЛАСК (1:0).

В этой паре сложно выделить фаворита. Скорее всего, будет результативный матч. Вполне вероятно, что забьют обе команды.

Ставка: Обе забьют за 1.53.

Общий коэффициент — 4.73.