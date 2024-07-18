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    «Динамо» Загреб обыграет «Кривбасс», «Галатасарай» порадует результативным футболом

    Экспресс дня 18 июля. Ставки и прогнозы на футбол

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    Прогноз и ставки на Экспресс дня 18 июля
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    «Галатасарай»
    В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

    «Динамо» Загреб — «Кривбасс»

    Футбол. Товарищеский матч

    Загребское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону. Теперь команда сразится с «Кривбассом». Букмекеры уверены в том, что сильнее окажется хорватский клуб.

    10 июля «Динамо» Загреб порадовал поклонников в товарищеском матче с ЦСКА 1948. Хорватская команда выиграла встречу со счетом 6:2.

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    • «Кривбасс» последний официальный матч провёл 25 мая. Тогда украинский клуб разгромил «Минай» в рамках УПЛ.

    10 июля «Кривбасс» сыграл товарищеский поединок с «Янг Бойз». Встреча завершилась вничью 2:2.

    Ставка: Победа «Динамо» Загреб за 1.65.

    «Галатасарай» — «Тренчин»

    Футбол. Товарищеский матч

    Последнюю победу «Галатасарай» одержал 26 мая. Тогда в рамках чемпионата Турции клуб нанес поражение «Коньяспору» со счетом 3:1.

    В июле «Галатасарай» провел две товарищеских встречи. Команда оба раза проиграла. Сначала «Галатасарай» уступил ЛАСКу со счетом 2:3, а затем разочаровал фанатов в противостоянии с «Фортуной» Дюссельдорф (2:5).

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    «Тренчин» последнее поражение в официальных матчах потерпел 19 апреля. Тогда команда уступила «Кошице» со счетом 1:2.

    Прогнозы и ставки на футбол

    В июле «Тренчин» провел один контрольный матч. Клуб потерпел поражение от «Сигмы» со счетом 0:3.

    Ставка: ТБ 2.5 за 1.51.

    «Брага» — «Райо Вальекано»

    Футбол. Товарищеский матч

    «Брага» активно готовится к новому сезону. Команда ответственно настраивается на контрольные матчи, добиваясь положительного результата практически в каждой встрече.

    В предыдущих пяти товарищеских встречах «Брага» одержала 4 победы. Поражение было лишь одно. Команда уступила «Морейренсе» со счетом 0:2.

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    • Минувший сезон «Райо Вальекано» провел не слишком удачно. Команда осталась в Примере, но финишировала лишь на 17-м месте — рядом с зоной вылета. Удастся ли лучше выступить в новом сезоне Ла Лиги?

    «Райо Вальекано» считается андердогом в поединке с «Брагой». На победу команды дают приличный коэффициент. Но испанскому клубу по силам сотворить сенсацию и добиться успеха.

    Ставка: Обе забьют за 1.69.

    Общий коэффициент — 4.21.

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    Экспресс дня 18 июля: прогноз, ставка (4.21), статистика, коэффициенты матча 18.07.2024. Экспресс. «Динамо» Загреб обыграет «Кривбасс», «Галатасарай» порадует результативным футболом
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