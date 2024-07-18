В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие товарищеские матчи. На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Динамо» Загреб — «Кривбасс»

Футбол. Товарищеский матч

Загребское «Динамо» продолжает подготовку к новому сезону. Теперь команда сразится с «Кривбассом». Букмекеры уверены в том, что сильнее окажется хорватский клуб.

10 июля «Динамо» Загреб порадовал поклонников в товарищеском матче с ЦСКА 1948. Хорватская команда выиграла встречу со счетом 6:2.

«Кривбасс» последний официальный матч провёл 25 мая. Тогда украинский клуб разгромил «Минай» в рамках УПЛ.

10 июля «Кривбасс» сыграл товарищеский поединок с «Янг Бойз». Встреча завершилась вничью 2:2.

Ставка: Победа «Динамо» Загреб за 1.65.

«Галатасарай» — «Тренчин»

Футбол. Товарищеский матч

Последнюю победу «Галатасарай» одержал 26 мая. Тогда в рамках чемпионата Турции клуб нанес поражение «Коньяспору» со счетом 3:1.

В июле «Галатасарай» провел две товарищеских встречи. Команда оба раза проиграла. Сначала «Галатасарай» уступил ЛАСКу со счетом 2:3, а затем разочаровал фанатов в противостоянии с «Фортуной» Дюссельдорф (2:5).

«Тренчин» последнее поражение в официальных матчах потерпел 19 апреля. Тогда команда уступила «Кошице» со счетом 1:2.

Прогнозы и ставки на футбол

В июле «Тренчин» провел один контрольный матч. Клуб потерпел поражение от «Сигмы» со счетом 0:3.

Ставка: ТБ 2.5 за 1.51.

«Брага» — «Райо Вальекано»

Футбол. Товарищеский матч

«Брага» активно готовится к новому сезону. Команда ответственно настраивается на контрольные матчи, добиваясь положительного результата практически в каждой встрече.

В предыдущих пяти товарищеских встречах «Брага» одержала 4 победы. Поражение было лишь одно. Команда уступила «Морейренсе» со счетом 0:2.

Минувший сезон «Райо Вальекано» провел не слишком удачно. Команда осталась в Примере, но финишировала лишь на 17-м месте — рядом с зоной вылета. Удастся ли лучше выступить в новом сезоне Ла Лиги?

«Райо Вальекано» считается андердогом в поединке с «Брагой». На победу команды дают приличный коэффициент. Но испанскому клубу по силам сотворить сенсацию и добиться успеха.

Ставка: Обе забьют за 1.69.

Общий коэффициент — 4.21.