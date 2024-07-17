В очередном экспрессе рассмотрим предстоящие матчи в квалификации Лиги чемпионов и бразильскую Серию А На что ставить сегодня в букмекерской конторе?

«Ботафого» — «Палмейрас»

Чемпионат Бразилии. Серия А

В центральном матче бразильского чемпионата «Ботафого» примет на своем поле «Палмейрас» — прошлогоднего победителя Серии А. После 16 матчей у обоих клубов по 33 набранных очка.

В последнем туре «Ботафого» обыграл в гостях «Виторию» со счетом 1:0, до этого был разгромлен «Атлетико Минейро» (3:0) и вообще серия команды без поражений насчитывает уже пять матчей.

После некоторой пробуксовки и отсутствия некоторых ведущих игроков из-за участия на Копа-Америка-2024 «Палмейрас» постепенно набрал ход и демонстрирует привычно высокие для себя результаты.

В последнем туре был обыгран на своем поле «Атлетико Гойаненсе» со счетом 3:1. Один из голов на счету лидера Рафаэля Вейги, который пока остается в составе «зеленых». Ранее была обыграна «Байа» (2:0) и случилась ничья с «Гремио» (2:2). Вообще команда Абеля Ферейры это самый стабильный и выстроенный коллектив в Бразилии, поэтому вряд ли стоит ждать тут поражения от не всегда стабильного «Ботафого».

Ставка: «Палмейрас» не проиграет за 1,47.

«Динамо» Батуми — «Лудогорец»

Футбол. Лига чемпионов. Квалификация

Первый матч откровенно не удался для грузинского коллектива. Уже в первом тайме «Динамо» пропустило два мяча к 24-й минуте, совершив невынужденные ошибки в обороне.

После перерыва «бело-голубые» смогли сократить отставание в счете, но спустя 10 минуте пропустили третий гол, чем серьезно осложнили свое положение перед ответной встречей на домашнем поле. «Динамо» придется идти большими силами вперед с первых минут.

На своем поле «Лудогорец» подтвердил статус фаворита противостояния. Сначала на 13-й минуте счет открыл Бернард Текпетей, а через 11 минут преимущество увеличил бразилец Рик.

Прогнозы и ставки на футбол

Во второй 45-минутке болгарский клуб стал играть более прагматично и позволил «Динамо» сократить отставание в счете. Но уже через 10 минут после пропущенного гола «Лудогорец» снова восстановил разницу в счете. В ответной игре команде надо выдержать стартовый натиск, что сделать будет непросто. Защита явно не самая сильная сторона болгарского клуба.

Ставка: «Динамо» забьет за 1,44.

«Петрокуб» — «Ордабасы»

Лига чемпионов. Квалификация

Коллектив из Молдавии смог выстоять в первой игре в Казахстане против «Ордабасы», сыграв вничью со счетом 0:0. Матч получился предельно закрытым, «Петрокуб» сосредоточился на обороне, а соперник никак не мог вскрыть оборону молдаван.

Ответный матч вряд ли получится более результативным. «Петрокуб» не обладает высокими исполнителями в средней линии и нападении, а постарается поймать казахов на контратаке.

Первая игра на поле «Ордабасы» получилась неожиданно равной. Соперник сосредоточился и не дал ничего сделать у своих ворот, иногда огрызаясь в ответ на контратаках.

В ответной встрече будет похожая картина. «Ордабасы» станут владеть инициативой и попытаются выйти вперед, а молдаване будут снова играть от обороны. Добавим сюда жару и понимаем, что вряд ли стоит ждать большого количества забитых мячей.

Ставка: тотал меньше 2,5 за 1,64.

Общий коэффициент — 3,47.